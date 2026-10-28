Todas las líneas afectadas y la actividad política suspendida: Andalucía, atenta a los "muchos andaluces" en los trenes de Urda

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LO ESENCIAL Las claves El choque de dos trenes en Urda (Toledo) ha obligado a suspender las conexiones ferroviarias y de alta velocidad con Andalucía, afectando a Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Huelva, Cádiz y Almería. Toda la actividad política e institucional en la comunidad se ha cancelado, incluyendo la suspensión del Consejo de Gobierno para aprobar el Presupuesto 2027 y el pleno del Parlamento andaluz. El presidente Juanma Moreno ha suspendido su agenda oficial para hoy y mañana al recordar que en los trenes siniestrados viajaban muchos andaluces.

La tragedia de Urda, con el choque de dos trenes que han descarrilado en la provincia de Toledo, afecta desde primera hora a todas las conexiones ferroviarias de Andalucía.

Los mayores estragos se producen en Sevilla, ya que el propio AVE siniestrado cubría esa ruta desde Madrid. El caos se ha apoderado de la Estación de Santa Justa y la línea está suspendida.

Sucede lo mismo en la línea con Málaga y Córdoba, donde los servicios están interrumpidos. En Granada la circulación se encuentra paralizada.

Mientras, los Alvia de Huelva, Cádiz y Almería no pueden circular por los tramos de alta velocidad.

La tragedia ha cancelado por completo la actividad institucional y política en la comunidad. Hasta el punto de que el Consejo de Gobierno que debía aprobar el Presupuesto 2027 ha quedado suspendido.

También se ha suspendido la actividad del Parlamento, que no celebrará la sesión plenaria de la tarde y ya ha cancelado la rueda de portavoces de la mañana.

Los diputados han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, cuya cifra aún está por determinar.

El presidente libera agenda hoy y mañana

Con todo, como recuerda Juanma Moreno, "muchos andaluces viajan en esos trenes". En base a ello, el presidente ha anunciado que suspende su agenda "al menos para hoy y mañana".

Moreno ha lamentado "otra pesadilla" en la línea de conexión con Andalucía después de la tragedia de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero.

De los 46 fallecidos en Adamuz, 31 fueron andaluces.