El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una intervención en Granada. Europa Press

Juanma Moreno exige al Gobierno revisar la línea de AVE Madrid-Andalucía: "Ha dejado de ser un transporte seguro"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno exige al Gobierno de España una revisión inmediata de las vías férreas de Andalucía, señalando que el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un transporte seguro. El presidente andaluz ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad tras los fatales accidentes en la línea ferroviaria, incluyendo los siniestros de Adamuz y Urda. Entre los afectados por el reciente accidente de Urda se encuentra la exministra Fátima Báñez, quien se halla en paradero desconocido. La Junta de Andalucía ha suspendido el Pleno del Parlamento y la aprobación de los Presupuestos de 2027 debido a la tragedia.

"Los andaluces queremos poder viajar con tranquilidad". Ese es el mensaje que ha lanzado el presidente de la Junta de Andalucía en una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Para ello, Juanma Moreno considera innegociable que el Gobierno de España "revise todas las vías férreas de Andalucía y muy especialmente la que conecta con Madrid".

En esta última vía, ha añadido, "han perdido la vida al menos 114 personas en 9 meses", contando los 46 de la tragedia de Adamuz (Córdoba) en enero y los 68 por ahora confirmados en Urda (Toledo).

"El AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un medio de transporte seguro y los andaluces queremos poder viajar con tranquilidad", ha alegado, por lo que solicita "una inspección inmediata".

El presidente ha anunciado que se han declarado tres días de luto oficial en la región, desde este miércoles a las 14:00 hasta el sábado a la misma hora. Asimismo ha explicado que Andalucía está contribuyendo en el despliegue de medios para ayudar con el siniestro en Urda.

Para Moreno, los andaluces están "lógicamente consternados, cuando todavía no nos habíamos recuperado del impacto de Adamuz", una catástrofe que, afirma, es "una herida abierta que no nos ha dejado de doler ni un solo día"

El presidente ha trasladado a los familiares de las víctimas "todo el calor de nuestro pueblo" y se ha dirigido también a los andaluces afectados.

Un recuerdo a Fátima Báñez

Entre ellos, ha recordado a la onubense Fátima Báñez. La exministra se encuentra desaparecida a esta hora y se dirigía a Sevilla a participar en un foro económico precisamente con Moreno.

El malagueño ha afirmado que "no se puede normalizar lo que no es normal, hay que actuar con máxima firmeza y determinación" y ha pedido al Gobierno de España, que ofrezca "información clara, transparente y veraz"

El presidente andaluz ha suspendido su agenda hoy y mañana. Este miércoles estaba previsto que el Consejo de Gobierno aprobara los Presupuestos de 2027.

Pero tanto esa reunión como la sesión plenaria del Parlamento andaluz han quedado canceladas por el accidente.