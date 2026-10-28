El Gobierno refuerza el bloque social en el primer Presupuesto con Vox: 7% más para sanidad, educación y dependencia

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de coalición PP-Vox presenta sus primeros Presupuestos para 2027 con un récord de 54.716 millones de euros, lo que supone un incremento general del 6%. Las partidas sociales reciben un impulso ponderado del 7%, alcanzando los 35.246 millones de euros, lo que representa dos de cada tres euros del presupuesto total. Sanidad sube a 17.000 millones de euros, Educación alcanza los 11.800 millones y la partida para Dependencia experimenta un crecimiento del 26% hasta los 3.300 millones. Las cuentas incluyen nuevas rebajas fiscales en el ITP para facilitar la vivienda y contemplan la discusión sobre la asignación económica a sindicatos y patronal.

El Presupuesto del Gobierno de coalición PP-Vox pone el acento en lo social, con un incremento ponderado del 7% en partidas como Sanidad, Educación y Dependencia.

Se trata de las primeras cuentas con Vox en el Consejo, que precisamente este miércoles aprobará el texto antes de que entre en el Parlamento para su debate el 11 de noviembre, día de la huelga general.

Frente a las voces que alertaban de un "desmantelamiento del Estado del Bienestar", la Junta defiende que nunca ha habido más dinero para las partidas sociales.

Ni en general, ya que se trata de los Presupuestos con más dinero en circulación: 54.716 millones para 2027, un 6% más que en las cuentas del presente ejercicio.

Sanidad pasará de 16.000 a 17.000 millones, un 5% más, en línea con la aspiración de la Junta de acometer la reforma más ambiciosa del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Para Educación habrá en 2027 unos 600 millones más, hasta los 11.800. Mientras que las partidas para Dependencia crecen un 26%, de 2.600 millones a 3.300.

En total, la asignación a políticas sociales será de 35.246 millones. Dos de cada tres euros irán destinados a este efecto.

La Junta destaca que el presupuesto para Sanidad, en concreto, ha crecido más de un 70% desde 2018, con la llegada de Juanma Moreno al poder.

El presidente ya anunció que la Vivienda sería otra de las prioridades, con "más de 1.000 millones de euros" para la Consejería del ramo y con la aspiración de incrementar el ritmo de construcción de vivienda.

Las partidas para sindicatos

Uno de los apartados que se clarificarán este miércoles es el de la asignación de los sindicatos y patronal, a quienes se les viene otorgando 7 millones en concepto de la Ley de Participación Institucional.

Vox abandera un 'tijeretazo' del 50% en esas dotaciones, en virtud al pacto firmado en julio, mientras que Hacienda ha asegurado que no hay intención de tocar esas cantidades.

Donde sí coinciden los criterios es en la rebaja de impuestos. Así, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 volverá a contemplar un paquete de rebajas fiscales como las ya anunciadas para facilitar el acceso a la vivienda y que beneficiarán a casi 147.000 andaluces.

Se incluyen bajadas del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasa del 7 al 6,75%, mientras que se eleva el límite del precio de vivienda para los tipos reducidos y superreducido de 150.000 a 200.000 euros.