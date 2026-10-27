El sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, en la puerta de los juzgados. Ep

Un sobrino de Felipe González y otros 17 ex altos cargos de la Junta, imputados por desviar ayudas a Santana Motor

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LO ESENCIAL Las claves El juez José Ignacio Vilaplana ha imputado a 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el caso Santana Motor. Entre los citados a declarar destacan un sobrino de Felipe González, Juan María González, y el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano. La investigación judicial indaga la inyección y desvío de más de 44 millones de euros a través de la Agencia IDEA para prejubilaciones e indemnizaciones eludiendo controles administrativos. La Intervención de la Junta advierte de un quebranto público que incluye más de 900.000 euros en anticipos no recuperados a ex-empleados y préstamos de dudosa legalidad.

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha imputado a 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la causa en la que investiga las ayudas del Plan Linares Futuro a la empresa Santana Motor.

Entre ellos, se encuentran Juan María González, un sobrino de Felipe González, y el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia entre 2010 y 2013, Antonio Ávila Cano.

El histórico jefe de los letrados de la Junta de Andalucía, Francisco del Río, y los exviceconsejeros Luis Nieto Ballesteros y Justo Mañas y el ex director general de IDEA Antonio Valverde Ramos, son otros de los citados.

También ha convocado a otros vocales del consejo rector como Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri.

El instructor ha fijado un calendario de declaraciones dividido en tres fases. Los primeros interrogatorios se desarrollarán los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre, y estarán precedidos por la declaración de seis testigos el 23 de noviembre.

El exjefe jurídico Francisco del Río comparecerá el 26 de noviembre, mientras que Juan María González Mejías lo hará el 1 de diciembre.

Atendiendo una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado José Ignacio Vilaplana los imputa por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y falsedad documental, según adelanta ABC.

El fin es indagar la presunta ilegalidad de los fondos públicos transferidos desde la agencia pública IDEA para "el pago de anticipos de supuestas ayudas" a 750 extrabajadores de la planta "sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita" de los mismos.

El juez cree que con el Plan Linares Futuro se eludieron los controles administrativos y la fiscalización de la Intervención General para inyectar de forma continuada decenas de millones de euros procedentes de la partida presupuestaria 72C -destinada al fomento de empresas- a través de transferencias a la Agencia IDEA.

A su vez, IDEA derivaba los fondos a su filial Incuba mediante ampliaciones de capital, para posteriormente enviarlas a Santana Motor y Fasur, con el objetivo de pagar prejubilaciones e indemnizaciones al margen de las bases reguladoras de subvenciones.

De esta manera, el juez Vilaplana ha descrito cómo la Junta de Andalucía articuló un mecanismo para traspasar fondos públicos a Santana Motor cuando la planta linense ya era "un auténtico cadáver financiero", justo después de acordar su liquidación el 29 de abril de 2011.

Con posterioridad a la fecha de defunción formal de la empresa, la agencia IDEA llevó a cabo sucesivas ampliaciones de capital de su sociedad filial Incuba que permitieron desviar más de 44 millones de euros hacia la moribunda factoría.

La investigación ha puesto el foco en la opacidad del entramado societario utilizado para entregar anticipos e indemnizaciones a cientos de ex-trabajadores del grupo automovilístico y de sus empresas proveedoras.

900.000 euros de anticipo

Asimismo, la Intervención de la Junta ha advertido de un quebranto a las arcas públicas al detectarse más de 900.000 euros en anticipos no recuperados, pagos a ex-empleados que no resultaron beneficiarios de las ayudas y operaciones de dudosa legalidad, como un préstamo presumiblemente ficticio de 1,5 millones de euros a una asociación vinculada a la mercantil Matresur.

Ante estos indicios, el instructor ha ampliado la instrucción hasta finales de diciembre de 2026 y ha ordenado una batería de diligencias clave.

Además de tomar declaración a una decena de testigos, entre ellos interventores de la Junta, directivos de Santana y representantes sindicales de UGT y CCOO, el magistrado ha requerido a la Junta y a la Agencia IDEA toda la documentación disponible sobre las partidas presupuestarias utilizadas y los contratos suscritos con el despacho de abogados Garrigues.