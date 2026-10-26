Una moto atropella a una madre y sus dos hijos menores en Motril y deja cuatro heridos

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LO ESENCIAL Las claves Una madre y sus dos hijos menores fueron atropellados por una moto en la calle Ancha de Motril (Granada). El accidente provocó heridas a cuatro personas: los tres peatones y el propio conductor del vehículo. El suceso movilizó a sanitarios del 061, UVI móvil, Policía Local y Policía Nacional tras registrarse avisos a las 20:50 horas. Todos los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario, encontrándose los menores en estado estable.

Una madre y sus dos hijos menores de edad resultaron heridos en la noche de este domingo al ser atropellados por una moto en la calle Ancha de Motril (Granada).

El accidente, según los datos aportados por el servicio 112 Andalucía, también dejó herido al conductor del vehículo, por lo que cuatro personas recibieron asistencia sanitaria y fueron trasladadas al hospital de referencia.

El teléfono de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas de alerta sobre las 20.50 horas del domingo. Los avisos advertían de que una motocicleta había atropellado a una mujer que caminaba por la vía junto a dos menores.

Tras recibir las llamadas, el centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó hasta el lugar una UVI móvil y un equipo médico. También fueron movilizadas la Policía Local y la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias confirmaron al 1-1-2 que los afectados eran tres peatones —la madre y los dos menores— y el conductor de la motocicleta.

Según las primeras informaciones, las dos menores se encontraban estables. Los cuatro fueron trasladados a un centro hospitalario.