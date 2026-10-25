Un agente durante un control de la Guardia Civil. E.P.

Muere un hombre de 43 años atropellado en una carretera de Córdoba y otro resulta atendido

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 43 años ha fallecido tras ser atropellado en la carretera A-339 a la altura de Priego de Córdoba. Otro varón de 38 años ha tenido que recibir asistencia sanitaria en el lugar del accidente. El suceso tuvo lugar minutos antes de las 5:30 horas de este domingo en el kilómetro 28 de la citada vía. Servicios de la Guardia Civil, Policía Local, Mantenimiento de Carreteras y 061 acudieron tras la alerta del 112.

Un hombre de 43 años ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado en la carretera A-339, a su paso por Priego de Córdoba. Otro varón, de 38 años, ha recibido asistencia sanitaria en el mismo lugar del suceso, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El accidente se ha producido en el kilómetro 28 de la citada vía, en sentido Almedinilla. El teléfono de emergencias ha recibido una llamada de un ciudadano alertando del atropello minutos antes de las 5.30 horas.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, los servicios de Mantenimiento de Carreteras y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre de 43 años. Además, atendieron a otro varón de 38 años que se encontraba en el lugar.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el atropello.