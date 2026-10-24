Ángel vende sus impresoras 3D a la US Navy y a otros 50 países: "Es más rentable producir en Linares que en China"

Con más de 600 dispositivos instalados globalmente, el 94% de su negocio es internacional, destacando el mercado militar como banco de pruebas estratégico para la posterior aplicación de sus innovaciones en la industria civil.

Meltio mantiene el 90% de sus proveedores a menos de 200 kilómetros y centraliza su producción en Linares, demostrando que fabricar en esta localidad jienense resulta más rentable que hacerlo en China.

La empresa Meltio, fundada por Ángel Llavero en Linares (Jaén), vende sus impresoras 3D de metal en más de 50 países e integra su tecnología en buques de la US Navy y en la Armada francesa.

Ángel Llavero, Linares (Jaén, 1980), jamás imaginó cuando estudiaba Derecho a finales de los años 90 en la Universidad de Jaén que a través de Meltio, su empresa radicada en su pueblo, embarcaría la primera impresora 3D en metal en la US Navy.

Una máquina de gran utilidad en un barco de guerra porque permite que no se tenga que embarcar un stock importante de recambios. Si durante la travesía se necesita una pieza, se fabrica sobre la marcha.

En concreto, la tecnología de Meltio utiliza hilo de soldadura como materia prima metálica y energía láser para depositar material con precisión.

Esto permite combinar procesos aditivos y sustractivos para aplicaciones que incluyen la producción de piezas complejas, reparación, remanufacturado y prototipado.

Tampoco imaginaba Ángel que entraría en un mercado tan tecnológico como el de Japón, tras un acuerdo con la nipona Horkos, y que podría dar el salto a 50 países desde que comenzó en esta andadura hace dos décadas.

Unos años después de terminar la carrera, decidió tirar por otro camino bien distinto. A día de hoy, esta tecnológica jienense tiene ya más de 600 dispositivos instalados en todo el mundo en sectores de máxima exigencia, como Defensa, industria, oil&gas e incluso aeroespacial.

El sueño del empresario Ángel Llavero nació en 2019 a través de una joint venture entre Additec, empresa de investigación tecnológica de Las Vegas (Estados Unidos) y Sicnova, distribuidor español de equipos de impresión 3D de metal.

Fue en esa empresa cuando comenzó como director comercial en 2007, desarrollando las estrategias comerciales y dirigiendo un equipo comercial de siete personas.

"Distribuíamos impresoras 3D y equipos de Rapid Prototyping, para la fabricación de prototipos y series cortas", recuerda de aquella etapa.

En poco tiempo se convirtió en CEO y propietario de la compañía, desde la que creó Meltio. "Methalmorfosis Revolution", es su lema ahora.

Aquella alianza vio la luz cuando la multinacional, ArcelorMittal España identificó las capacidades de las tecnologías que desarrollaba en Sicnova y vio que necesitaba un ‘partner’ industrial del sector para acelerar la fabricación, el desarrollo y llevar el producto al mercado

En 2024 la revista Forbes incluyó al CEO de Meltio, Ángel Llavero López de Villalta, en una exclusiva lista de 24 personas que destacan por su capacidad de transformar la realidad hacia un futuro más prometedor.

Apuesta local, visión global

Pero Ángel sigue teniendo clara una visión. Su apuesta sigue siendo muy local porque siempre ha creído en su pueblo de Linares como el mejor lugar para desarrollar proyectos tecnológicos, pero con visión global.

Meltio centraliza su producción en una planta en el Polígono Industrial de Los Rubiales, en Linares. Casi el 90% de sus proveedores están o en Linares o a menos de 200 kilómetros.

Impresora 3D de Meltio Meltio Omicrono

Y sin planes de momento de externalizar producción. "Linares resulta un emplazamiento ideal para la industria tecnológica por la facilidad de atraer talento, fidelizar a los trabajadores y apoyo de instituciones", afirma recurrentemente en sus intervenciones.

“Es más rentable estar aquí que en China en términos de costes", indica en defensa de las capacidades y el ecosistema tecnológico que se puede desarrollar en ciudades medias de interior.

El 94% de su mercado es internacional, con presencia en 50 países y un 40% de ventas en Estados Unidos, donde consiguió el hito de embarcar uno de sus equipos en un barco de las fuerzas armadas del país: la primera impresora 3D en la USA Navy.

El USS Bataan, un buque de asalto anfibio, hizo la primera prueba en 2022 a través de un contrato con Phillips Corporation, socio de Meltio, para fabricar piezas de repuesto y probar los paquetes de datos técnicos de NAVSEA.

Posteriormente, el USS Somerset (transporte anfibio), utilizó esta tecnología durante los ejercicios militares RIMPAC 2024 para reparar una bomba de ósmosis inversa.

A partir de ahí, los ejércitos de otros países como Francia en el portaaviones Charles de Gaulle, han embarcado las soluciones de Meltio.

El Ministerio de Defensa español también ha confiado en la empresa linarense a través de un convenio de 82 millones de euros con la distribuidora Sicnova, que se ejecutan a través de Novaindef.

La empresa considera que Defensa es hoy el laboratorio natural y el banco de pruebas más exigente de la fabricación aditiva avanzada.

Lo que se valida y certifica en Defensa es lo que termina aplicándose de forma estructural en la industria civil.

Incluso en sectores como el aeroespacial, donde Meltio ya está penetrando aunque por acuerdos de confidencialidad no haga públicos casos de éxito concretos.

La fabricación aditiva metálica está permitiendo reducir la dependencia logística, acortar cadenas de suministro y ganar autonomía productiva. En un entorno industrial cada vez más orientado a la resiliencia.

Reputación

Estas credenciales han servido para conseguir el primer contrato en Japón, un país donde la reputación y la confianza es el factor clave en los negocios.

Kunihiro Ikeda, director de I+D de Horkos, explica que su alianza con Meltio “aborda directamente los desafíos más apremiantes de la fabricación moderna, como la escasez crítica de mano de obra, limitaciones de espacio en planta y el impacto ambiental, con una solución altamente automatizada”.

Adam Hourigan, director de ventas para APAC en Meltio, considera que “Meltio continúa consolidando su papel como socio de confianza para aliados industriales y clientes en Japón que necesitan incorporar la fabricación aditiva metálica para crear y reparar piezas metálicas”.

Meltio no hace públicos resultados desde los 19,3 millones de facturación de 2024. La empresa pone más el foco en el valor estratégico de sus proyectos y capacidad transformadora que en su monetización.

Aunque es evidente que en los últimos dos años ha ganado muchos enteros en comercialización y volumen en España, donde apenas tiene un 6% de sus ventas, y globalmente.