El ministro Luis Planas no se presentará a las elecciones como cabeza de lista del PSOE en Córdoba

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LO ESENCIAL Las claves El ministro de Agricultura, Luis Planas, no encabezará la lista del PSOE por Córdoba en las elecciones del 29 de noviembre. Planas ha comunicado su decisión a la Agrupación Provincial del PSOE, aunque se ha mostrado disponible para participar en la campaña electoral. El ministro centrará su agenda en defender al sector primario español en la negociación de la futura política agrícola y pesquera europea (2028-2034). Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba, no repetirá en el Congreso y pasará a ser la candidata número uno al Senado.

Ha esperado hasta última hora, pero lo ha consumado. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no concurrirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre como cabeza de lista del PSOE por la provincia de Córdoba.

Ha sido el propio ministro, valenciano de nacimiento y cordobés de adopción, quien lo ha comunicado a través de un mensaje dirigido a la Agrupación Provincial del PSOE.

No obstante, por esta misma vía sí ha mostrado su disponibilidad para participar en la campaña electoral en la medida que así se le demande.

En las próximas semanas en su condición de ministro, quien fuera también consejero andaluz de Agricultura bajo el Gobierno de Susana Díaz, dedicará su tiempo a defender los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles en el marco de la negociación de la próxima política agrícola y pesquera en Europa para el periodo 2028-2034.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por esta provincia, Rafi Crespín, no repetirá como número dos al Congreso para el 29N, pero en este caso es para ser la candidata socialista número uno al Senado por Córdoba.

En estos días atrás se están definiendo las listas de los partidos tanto al Congreso como al Senado y en la tarde de este miércoles se conocerán de manera definitiva.

Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha decidido enviar a todos los secretarios generales de las provincias que no ostenten otro cargo institucional de largo recorrido al Senado en las próximas elecciones, según adelanta el Diario de Sevilla.