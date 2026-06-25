Sanidad decreta una alerta alimentaria por listeria en chicharrón y morcilla de una popular marca gaditana

Uno de los productos de la marca Jupe Jerez retirados por alerta alimentaria. Junta de Andalucía / E.P.

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Las claves Generado con IA Sanidad ha decretado una alerta alimentaria por presencia de listeria en chicharrón y morcilla de la marca gaditana Jupe Jerez. Los lotes afectados de chicharrón y morcilla se distribuyeron en varios municipios de Cádiz, como Jerez, Rota y Chiclana, entre otros. La empresa ha retirado los productos afectados, detenido la producción y reforzado las medidas de limpieza y control. Se recomienda no consumir los lotes implicados, devolverlos y acudir al médico si aparecen síntomas de listeriosis como fiebre, vómitos o diarrea.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado una alerta alimentaria por la presencia de Listeria monocytogenes en dos productos cárnicos de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa cárnica gaditana.

La alerta emitida por este órgano dependiente del Gobierno andaluz afecta a chicharrón grande y morcilla de la marca Jupe Jerez, después de que la propia empresa de la industria de la carne detectara la presencia de listeria en sus controles rutinarios.

En concreto, los productos afectados son los lotes 6221, 6241 y 6252 de chicharrón grande, con fechas de consumo preferente 03/08/2026, 17/08/2026 y 25/08/2026, respectivamente. También ha sido incluido en la alerta el lote 6244 de morcilla, con fecha de consumo preferente para el 21/07/2026.

Por su parte, Sanidad ha informado de la retirada de la comercialización de los lotes afectados y recomienda a los consumidores que no los consuman si los tienen en su domicilio.

Distribuido por varios municipios gaditanos

Los productos señalados se habrían distribuido en diferentes establecimientos de una decena de municipios de la provincia de Cádiz.

Estos lotes ya habían sido distribuidos en diferentes locales de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y Junta de los Ríos, en Arcos de la Frontera.

Según ha informado la Consejería, la empresa Jupe Jerez ha decidido proceder a la retirada de estos productos del mercado, a la vez que ha optado por la recuperación de los mismos.

La empresa con sede en Jerez de la Frontera también ha llevado a cabo la parada de la producción de alimentos listos para el consumo, así como tareas extraordinarias de limpieza, desinfección y muestreos de superficie.

Como medida de precaución, desde la Junta han extendido estas medidas, optando por la retirada de los lotes de todos estos productos.

No consumir si se tiene en casa

Desde Salud Pública se recomienda a las personas que hubieran comprado alguno de los lotes afectados y que los guarden en casa, que se abstengan de consumirlos, a la vez que se recomienda que sean devueltos al supermercado donde se efectuó la compra.

En caso de haber consumido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, principalmente vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda a los afectados que acudan a un centro de salud.

Desde Sanidad se recuerda además la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

En el caso de mujeres embarazadas, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, especialmente en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse por su posible asociación con determinados riesgos biológicos.

Finalmente, la Junta ha señalado que esta información ha sido transmitida a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Además, también han informado de que toda la información recabada ha sido trasladada al Servicio de Control Oficial de Cádiz con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.