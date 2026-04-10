Montero se impone en Cádiz y eleva a número uno de la lista a López Gil, miembro de su Ejecutiva

Montero ya había conseguido anteriormente que Juan Carlos Ruiz Boix, su favorito, liderase la Secretaría General del PSOE de Cádiz.

La decisión refleja la división interna entre 'susanistas' y 'sanchistas' en la agrupación gaditana, pese a intentos de tregua.

El movimiento desplaza a Juan Cornejo, representante del sector crítico y secretario de Organización provincial, quien renuncia a ir en la lista.

María Jesús Montero logra imponer a Fernando López Gil como número uno de la lista del PSOE en Cádiz para las elecciones andaluzas.

Al final hubo guerra en Cádiz.

María Jesús Montero ha hecho prevalecer su criterio sobre la agrupación provincial y ha promocionado en la lista para las elecciones andaluzas del 17-M a su candidato, Fernando López Gil.

La secretaria general del PSOE-A avisaba en la mañana de este viernes que el ajuste en las propuestas de las provincias sería "menor" y que tendría que ver más con el "sentido del orden que con los nombres".

Todo apuntaba a Cádiz. Y así ha sido. López Gil salta dos puestos, del 3 al 1, en la lista cremallera, mientras que Juan Cornejo pasa del 1 al 3.

La inclusión como cabeza de lista de Cornejo, secretario de Organización de la ejecutiva provincial, era una clara victoria del sector crítico en una agrupación muy dividida por facciones.

El también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Medina Sidonia es hijo de Juan María Cornejo López, exsenador e histórico dirigente afín a Susana Díaz.

Después de ser apeado del primer puesto, Cornejo decidió renunciar a ir en la lista "por coherencia y dignidad", según explicaron fuentes socialistas a EL ESPAÑOL.

Una tregua precaria

Aunque se había pactado bajo cuerda una tregua entre 'susanistas' y 'sanchistas' para que el partido no diera un espectáculo de confrontación a escasas semanas de las elecciones, "Cádiz-Herzegovina", como la llamó Juan Antonio Griñán, ha vuelto a traer cola.

Aparte de la histórica complejidad de la agrupación provincial gaditana, el partido arrastra allí un año de contradicciones, después de que Juan Carlos Ruiz Boix, favorito de Montero, se alzara de nuevo con la Secretaría General del PSOE de Cádiz.

Lo hizo por un margen estrecho frente al alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana. Fue una victoria para María Jesús Montero, que ahora ha tenido que maniobrar para imponer a su candidato en las listas.