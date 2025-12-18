Juanma Moreno, sobre Landaluce, alcalde de Algeciras acusado de acoso: "No tenemos forma de presionarle"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento. EP Sevilla

José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras acusado de acoso sexual, no dimite. Así lo ha señalado él mismo ante las preguntas de los medios y en medio de lo que ha calificado como una "campaña de difamación" por parte del PSOE.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que la situación de Landaluce no es un asunto que pueda gestionar porque, ha recordado, el político "se dio de baja del PP".

Así las cosas, ha añadido, su partido no tiene "ningún instrumento para hacer presión sobre él" y forzar, si fuera el caso, a que dimitiese como primer edil de Algeciras o como senador. Porque, ha añadido Moreno, Landaluce también se pasó al Grupo Mixto en la Cámara Alta.

En cualquier caso, Moreno ha señalado que, en este momento, "la dirección provincial del PP de Cádiz es la que tiene la relación directa" con Landaluce y la que "habla evidentemente con él".

Desde Algeciras, Landaluce resiste. Asegura que no va a dejar el cargo de alcalde porque siente que tiene el "apoyo" de la gente, según ha declarado a Antena 3. Además, ha añadido, defiende que "no hay ni una sola denuncia" de mujeres en su contra.

Supremo

Lo cierto es que la única denuncia que hay por ahora contra Landaluce es del PSOE. Es dicho partido el que ha llevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo -el primer edil es aforado en tanto que senador- los presuntos casos de abuso a dos mujeres de su partido.

Se da la circunstancia de que ambas mujeres negaron el acoso. Enviaron sendos comunicados hace un año, cuando el caso salió a la luz, asegurando que no habían sufrido acoso. Después El Correo de Andalucía publicó en primicia un audio que atribuyen a un alto cargo del PP que, presuntamente, presionaría a una de las mujeres para que negara los hechos.

Para Rocío Arrabal, exedil del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras y ahora diputada socialista en el Parlamento de Andalucía, así como impulsora de la denuncia contra Landaluce, "Moreno Bonilla no puede seguir mirando para otro lado" ni aunque Landaluce ya no sea de su partido.

"No puede decir que ya no forma parte del PP. Si no forma parte del PP no puede seguir siendo miembro del grupo municipal del Partido Popular", ha señalado la socialista.