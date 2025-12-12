Nuevo caso de presunto acoso sexual en el PSOE, esta vez en Córdoba: "¿Echas mucho de menos una comida de almeja?"

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde socialista de Belalcázar, Córdoba, Francisco Fernández Rodríguez, ha sido acusado de enviar mensajes de contenido sexual a una subordinada. La denunciante habría aportado capturas de WhatsApps con frases explícitas como "¿Echas mucho de menos una comida de almeja?", "te tengo ganas" y "te comía toa". El caso se suma a otros presuntos episodios de acoso sexual dentro del PSOE en distintas provincias como Lugo, Madrid, Sevilla y Málaga. En otros casos recientes, dirigentes del PSOE han sido apartados de sus cargos o forzados a dimitir tras denuncias similares en diferentes puntos de España.

"¿Echas mucho de menos una comida de almeja?" Es una de las frases que se atribuyen presuntamente al alcalde socialista de Belalcázar, en Córdoba, Francisco Fernández Rodríguez.

Este mensaje, como muchos otros del mismo tono, los habría enviado a una subordinada del Ayuntamiento de la localidad.

Hay más mensajes como "te tengo ganas" o "te comía toa", según siempre la versión de la denunciante, que habría aportado capturas de los WhatsApps que el primer edil del PSOE le habría enviado.

El asunto se sitúa en la localidad de Belalcázar, un pueblo de 3.099 habitantes, según el censo de 2024 situado en Los Pedroches, al norte de la provincia, adelanta ABC.

El municipio es socialista por mayoría absoluta. El alcalde tiene un grupo de 7 concejales, por 4 del PSOE. Sin embargo, Fernández Rodríguez ha visto caer su ventaja respecto a los populares, que crecieron en 3 ediles en las elecciones de 2023 con respecto a las de 2019.

Madrid y Lugo

Los presuntos casos de acoso sexual cercan al PSOE en toda España. Desde Lugo a Madrid pasando por Sevilla, Córdoba o Málaga.

Porque el partido tiene abiertos frentes en el expresidente de la Diputación de Lugo, , José Tomé Roca, forzado a dimitir tras ser acusado de acoso sexual. También se investiga a Francisco Salazar, a quien se forzó a dejar el PSOE.

Además, el secretario general del PSOE en Torremolinos fue suspendido de su cargo tras una denuncia de acoso presentada ante la Fiscalía, y se han registrado acusaciones contra otros dirigentes como Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal