El PSOE denuncia al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por acoso sexual y tráfico de influencias

El PSOE andaluz ha llevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que acusa de un posible delito de "malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

Así consta en la denuncia que ha presentado el partido que dirige María Jesús Montero, según confirman a EL ESPAÑOL desde dicha formación y donde señalan al también senador del Partido Popular.

La denuncia parte de la concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal y de Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de los socialistas de Algeciras. Ambas piden que la Justicia investigue los mensajes de Whatsapp de Landaluce.

Según señalan en el escrito remitido a la Fiscalía, en dichos mensajes podría haber pruebas de "supuestos episodios de acosos y de abuso sexual".

Las presuntas víctimas de estos hechos, siempre bajo la denuncia del PSOE, serían dos concejalas del PP en el Ayuntamiento gaditano. Las pruebas estarían en los mensajes que se habrían intercambiado tres ediles de la localidad y que se hicieron públicos.

Tribunal Supremo

También piden que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigue la "posible" comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

El PSOE pide que se investiguen esos contratos ante "la sospecha" de que pudieron haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o informaciones sobre los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual.