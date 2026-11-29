Tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, Sílvia Orriols aseguró que había hecho caer al gobierno sin siquiera salir de Ripoll. A nadie se le escapa que el ascenso electoral de Aliança Catalana en Cataluña ha condicionado la política de todo el país al presionar a Junts per Catalunya a romper su pacto con el PSOE.

El partido independentista de extrema derecha, sin embargo, no se ha presentado a las elecciones generales, y esa negativa abrió una incógnita sobre el destino de sus votantes, que se debatían entre Junts, VOX, PP e incluso Alhora.

Ripoll, un pequeño pueblo del Prepirineo catalán, de poco más de 10.000 habitantes, es el origen de todo este terremoto. Orriols, su alcaldesa, arrasó en las elecciones municipales de 2023 con más del 30% de los votos. Después, el partido arrancaría dos escaños en las autonómicas de 2024, una cifra que, según los últimos sondeos, podría dispararse hasta los 30 escaños.

En estas elecciones generales, sin Aliança como opción, en Ripoll ha vencido el PSC, con 1.429 votos y el 33,34% de los sufragios, según el escrutinio provisional.