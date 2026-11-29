Resultados Elecciones 2026, escrutinio en directo | LOS ESPAÑOLES ECHAN A SÁNCHEZ
La derecha gana las elecciones generales con 183 escaños👉🏻 Aquí puedes ver los resultados de las elecciones generales del 29-N
ESCRUTINIO EN DIRECTO
🔵PP: 135
🔴PSOE: 118
🟢 VOX: 50
🟠FRENTE AMPLIO: 13
EL ESPAÑOL TV se vuelca con este acontecimiento con un especial elecciones de más de cinco horas y que arrancará a partir de las 19.30 horas.
🔍 ¿A quien ha votado tu vecino? Mapa calle a calle con los resultados de las elecciones
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Rajoy y Aznar se acercan a la sede del PP para seguir con Feijóo el recuento electoral de las generales
Los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, han acudido a la sede nacional del PP para seguir junto a Alberto Núñez Feijóo el escrutinio de las elecciones generales del 29N y estar presentes ante una posible victoria del partido.
Feijóo sigue el recuento en su despacho junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y al vicesecretario Elías Bendodo. Rajoy ya ha llegado a Génova, mientras que Aznar tiene prevista su llegada próximamente. Ambos han participado activamente en la campaña electoral a petición del líder popular.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Fiesta en Bambú: la derecha suma
Banderas de España y música a todo volumen a las puertas de la sede nacional de Vox, adonde van llegando decenas de simpatizantes. Con más del 40% escrutado, el partido de Santiago Abascal obtiene 50 escaños, menos de lo que auguraban la mayoría de sondeos. ç
Los simpatizantes de Vox lo celebran: con los 133 del PP y los dos de UPN, la suma de la derecha alcanza los 185 diputados, nueve por encima de la mayoría absoluta.
Los asistentes esperan a que el líder de Vox salga al balcón.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Miguel Tellado: "La participación ha sido histórico como corresponde a unas elecciones históricas"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, calificó la jornada electoral del 29 de noviembre como la "más importante desde la Transición española", con una participación "masiva".
"La participación ha sido histórica, como corresponde a unas elecciones históricas, como hemos pedido desde el Partido Popular", recalcó el secretario general, añadiendo que es una muestra de "la gran cultura democrática" de España.
Asimismo, a través de la red social X, agradeció a todos los servidores públicos que han hecho posible la jornada electoral, además de agradecer a los militantes "por su enorme trabajo".
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | PP y VOX se disparan en Ripoll ante la ausencia de Aliança Catalana
Tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, Sílvia Orriols aseguró que había hecho caer al gobierno sin siquiera salir de Ripoll. A nadie se le escapa que el ascenso electoral de Aliança Catalana en Cataluña ha condicionado la política de todo el país al presionar a Junts per Catalunya a romper su pacto con el PSOE.
El partido independentista de extrema derecha, sin embargo, no se ha presentado a las elecciones generales, y esa negativa abrió una incógnita sobre el destino de sus votantes, que se debatían entre Junts, VOX, PP e incluso Alhora.
Ripoll, un pequeño pueblo del Prepirineo catalán, de poco más de 10.000 habitantes, es el origen de todo este terremoto. Orriols, su alcaldesa, arrasó en las elecciones municipales de 2023 con más del 30% de los votos. Después, el partido arrancaría dos escaños en las autonómicas de 2024, una cifra que, según los últimos sondeos, podría dispararse hasta los 30 escaños.
En estas elecciones generales, sin Aliança como opción, en Ripoll ha vencido el PSC, con 1.429 votos y el 33,34% de los sufragios, según el escrutinio provisional.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 53,23% escrutado, PP (133), PSOE (118) y Vox (50)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 118 escaños
- VOX: 50 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 49,92% escrutado, PP (133), PSOE (118) y Vox (50)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 118 escaños
- VOX: 50 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 46,46% escrutado, PP (133), PSOE (118) y Vox (50)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 118 escaños
- VOX: 50 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Feijóo se encuentra en su despacho en Génova junto con Tellado y Bendodo
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en estos momentos en su despacho junto a su secretario general, Miguel Tellado y junto a Elías Bendodo, mientras sigue el escrutinio.
Además, a la sede de Génova acaba de llegar el expresidente Mariano Rajoy. También se espera que llegue a la sede el expresidente José María Aznar.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 43% escrutado, PP (133), PSOE (119) y Vox (49)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 119 escaños
- VOX: 49 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Con el 40% escrutado, PP (133) y Vox (49) sumarían mayoría absoluta holgada
Los españoles echan a Sánchez de La Moncloa.
Con el 40% de los votos escrutados, PP, Vox y UPN suman 184 escaños, alcanzando una mayoría absoluta holgada.
El PP, de momento, cuenta con 133 y Vox con 49, mientras que el PP se queda en 119.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 39,62% escrutado, PP (133), PSOE (119) y Vox (49)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 119 escaños
- VOX: 49 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Jorge Calabrés: "En el PP hay euforia, me dicen 'se acabó, lo lógico es que vayamos subiendo'".
Fernando Garea ha comentado en el programa especial de EL ESPAÑOL lo que le trasladan fuentes del Partido Socialista: "La previsión que empieza a haber en el Partido Socialista es que lleguen aproximadamente a 185 escaños la suma entre PP y Vox. Es la previsión que empieza a cundir en el Partido Socialista".
Por su parte, Jorge Calabrés traslada lo que le cuentan las fuentes del Partido Popular: "De fuentes de Génova me llega euforia, me dicen "se acabó, estamos en 181 con este porcentaje y lo lógico es que vayamos subiendo'".
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 36,15% escrutado, PP (133), PSOE (119) y Vox (49)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 119 escaños
- VOX: 49 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Centenares de simpatizantes y afiliados del PP se concentran ya en 'Génova' a la espera de una victoria de Feijóo
Centenares de simpatizantes y afiliados del Partido Popular se concentran en la sede nacional de la formación, en el número 13 de la calle Génova de Madrid, para seguir el escrutinio de las elecciones generales y esperar una victoria de Alberto Núñez Feijóo. Muchos de ellos han acudido con banderas del PP y de España desde antes de las 20.00 horas.
Con el inicio del recuento a las 21.00 horas, el ambiente se ha animado y los asistentes han comenzado a cortar la calle Génova. Entre los cánticos se ha escuchado: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 32,73% escrutado, PP (132), PSOE (120) Y Vox (49)
- PP: 132 escaños
- PSOE: 120 escaños
- VOX: 49 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Inma Balbás: "Se esta viviendo la jornada con mucha expectación en Ceuta, la gente ha salido a votar en masa"
Estas elecciones generales llegan marcadas por la entrada de miles de personas en Ceuta a finales de julio. Por ello, en estas elecciones la población ceutí ha ido a votar en masa. "Se esta viviendo la jornada con mucha expectación, la gente ha salido a votar en masa", cuenta la corresponsal de Ceuta para EL ESPAÑOL, Inma Balbás, durante el especial del periódico.
Incluso, "muchas personas que viven en las zonas periféricas" han salido a votar, aunque no ha sido así históricamente.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Con el 29,45% escrutado, PP (130), PSOE (116) y Vox (49)
- PP: 130 escaños
- PSOE: 116 escaños
- VOX: 49 escaños
- FA: 11 escaños
- ERC: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 26,29% escrutado
- PP: 131 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 48 escaños
- FA: 11 escaños
- ERC: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Ana Núñez-Milara: "Llama la atención la extrema prudencia que están dando desde el Partido Popular"
Jorge Calabrés ha apuntado en el programa especial de EL ESPAÑOL que el PP "podría quedarse en los 137 escaños que tuvo en 2023, o llegar incluso a los 140. Lo que cada vez vamos viendo con el avance del escrutinio es que va subiendo el Partido Popular y va sumando más cada vez con Vox".
Ana Núñez-Milara, por su parte, ha comentado que "llama la atención la extrema prudencia que se está dando en la sede del Partido Popular cuando han salido a hacer una primera intervención".
"El PP ha tomado nota y ha llevado la campaña de manera más profesional, institucional y presentando a Feijóo como un gestor, frente a quienes presentan al bloque de la derecha como un bloque de recortes de derechos. Estamos ante una de las campañas más polarizadas que recordamos", ha asegurado Núñez-Milara.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 23,19% escrutado
- PP: 128 escaños
- PSOE: 114 escaños
- VOX: 46 escaños
- FA: 11 escaños
- ERC: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños