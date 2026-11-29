Elecciones generales 2026, en directo, resultados y escrutinio en España
La derecha se impone en las elecciones generales con un total de 186 escaños.
👉🏻 Aquí puedes ver los resultados de las elecciones generales del 29-N
ESCRUTINIO Y RESULTADOS EN DIRECTO
🔵 PP: 132
🔴 PSOE: 116
🟢 VOX: 53
🟠 FRENTE AMPLIO: 11
🔍 ¿A quien ha votado tu vecino? Mapa calle a calle con los resultados de las elecciones
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 90,86% escrutado, PP (132), PSOE (115) y Vox (53)
- PP: 132 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 53 escaños
- FA: 11 escaños
- ERC: 11 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultados y escrutinios elecciones generales 2026 | Sánchez llama a Feijóo para felicitarle y reconocer su victoria
El ya expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a Alberto Núñez Feijóo para felicitarle por el resultado electoral y reconocer la victoria del PP en las elecciones generales.
El líder socialista, que acaba de llegar a la sede del partido en la calle Ferraz, asume el resultado pese a que el escrutinio aún no está cerrado.
En este momento, PP y Vox suman suficientes escaños como para sumar una mayoría absoluta.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Trump celebra la derrota de Sánchez: "Lo ha hecho fatal, se merece perder"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha celebrado la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales y ha asegurado que es "bueno" que salga de la Moncloa.
"¿Ha perdido? Eso está bien. Lo ha hecho fatal. Se merece perder", ha comentado el mandatario en respuesta a los medios de comunicación.
.@POTUS on Spain: "What was the final result?" "Sánchez lost." @POTUS: "He lost? Oh, that's a good thing. He did a terrible job. He deserves to lose." https://t.co/mi3ee4lh1a— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 29, 2026
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 89,97% escrutado, PP (132), PSOE (116) y Vox (52)
- PP: 132 escaños
- PSOE: 116 escaños
- VOX: 52 escaños
- FA: 11 escaños
- ERC: 11 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | La singularidad de Ceuta
En la ciudad autónoma de Ceuta, con casi el 75% escrutado a estas horas de la noche, el PP sale como ganador en estas elecciones generales.
El Partido Popular se lleva cerca del 44% de los votos, por delante del PSOE, que con más del 38% sale como segunda fuerza.
El tercer partido más votado es Vox, que se queda con casi el 15% de los votos. El partido de Santiago Abascal se desploma con respecto a los comicios de 2023 y es el único que pierde votos, mientras que tanto PP como PSOE los ganan.
Había una especial expectación por ver si la población ceutí castigaba al PSOE por la gestión tras la entrada masiva de migrantes, pero aún así Sánchez ha conseguido aguantar el tirón y retener el 38% de los votos, insuficientes para lograr el diputado.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Castilla y León replica el resultado nacional del 29-N: el PP gana, el PSOE resiste y Vox repunta levemente
El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones generales en Castilla y León. Con claridad y sin sobresaltos.
Este domingo, 29 de noviembre, la Comunidad ha replicado casi al milímetro el resultado nacional: el PP se impone de nuevo en uno de sus bastiones históricos, el PSOE resiste y Vox mejora lo justo para ganar terreno en escaños.
Con más del 87% escrutado, el PP baja de 18 a 17 escaños (más del 43%), el PSOE mantiene los 12 que obtuvo hace tres años y medio (33,1%) y Vox escala de uno a dos (16,7%). Respecto a 2023, el PP pierde un diputado pero consolida su ventaja en porcentaje, el PSOE no se mueve y Vox recupera el escaño que le faltaba.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Aragón se sube a la ola para echar a Pedro Sánchez: el PP gana las elecciones y la derecha suma más del 55% del voto
Aragón se ha sumado este 29-N a la ola para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.
El PP ha ganado las elecciones con rotundidad al alcanzar los seis diputados y superar el 36% del voto.
Pierden uno respecto a julio de 2023, pero sacan 8 puntos al PSOE, que se mantiene como segunda fuerza.
Esto se traduce en 245.167 sufragios a estas alturas de la noche.
Con el 92% escrutado, la derecha suma el 55,2% del total del voto.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 86,77% escrutado, PP (132), PSOE (116) y Vox (53)
- PP: 132 escaños
- PSOE: 116 escaños
- VOX: 53 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Pedro Sánchez llega a la sede del PSOE en Ferraz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de llegar a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz.
Lo ha hecho justo después de que se desataran varios enfrentamientos entre militantes y varios grupos que han lanzado insultos contra él.
El secretario general del PSOE ha accedido a través del garaje, sin dejarse ver por el público y cuando la Policía Nacional ha cortado la calle. Pero de momento, el líder del partido que según el escrutinio actual puede dejar de ser el jefe del Ejecutivo sigue sin dejarse ver.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Vox llama a los españoles a su sede electoral
Frente a la victoria del bloque de la derecha, invitó a través de sus redes sociales a los españoles a vivir la noche electoral en su sede en Bambú, 12.
El partido de derecha ha conseguido aumentar 20 escaños en comparación con las elecciones de 2023 y, junto al Partido Popular, consiguen la mayoría absoluta con 186 escaños.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | En el Senado, con el 14% de los votos escrutados, el PP conseguiría 114 senadores y la suma de las izquierdas 65
Las papeletas naranjas están tardando más en contabilizarse.
En el Senado, con el 14% de los votos escrutados, conseguiría 114 senadores y la suma de las izquierdas 65. El PSOE, en aquellos territorios en los que ha ido en solitario, de momento suma 14 senadores.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Abascal no es profeta en su tierra: Vox obtiene 209 votos en Amurrio
En las elecciones generales más participativas de la historia celebrada este domingo, Vox ha vuelto a fracasar en Euskadi. El partido del vasco Santiago Abascal queda sin representación por País Vasco en el Congreso de los Diputados, a pesar de haber obtenido 77 votos más que en las de 2023 donde alcanzó los 132 votos.
Al igual que en las últimas elecciones, la formación de extrema derecha no ha prosperado en Amurrio, localidad donde nació el líder de Vox. No obstante, el partido político tan solo ha logrado mejorar los resultados mínimamente relevantes.
Amurrio se decanta por EH Bildu. La formación abertzale ha sido en estas elecciones la fuerza más votada con el 36,52% de los votos, lo que se traduce en 2.383 votos frente al 29,51% de las últimas elecciones generales.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 85,44% escrutado, PP (133), PSOE (117) y Vox (51)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 117 escaños
- VOX: 51 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 84,05% escrutado, PP (133), PSOE (117) y Vox (51)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 117 escaños
- VOX: 51 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | El PNV, con 3 diputados, se queda sin grupo propio en el Congreso por primera vez
El PNV, con 3 diputados, no podrá formar grupo propio en el Congreso de los Diputados por primera vez desde la instauración de la democracia.
Con el 96 % escrutado en Euskadi, los jeltzales han obtenido 3 escaños en las elecciones generales celebradas este domingo, lo que le convierte en la tercera fuerza de Euskadi tras el PSE-EE, que ha logrado 7 escaños y EH Bildu, con 6.
La pérdida de un escaño en Álava -donde se queda sin representación por primera vez- y de otro en Gipuzkoa ha dejado al PNV sin grupo propio en el Congreso, donde nunca había contado con menos de cinco diputados.
Se trata también de la primera vez que el PNV no logra representación en alguno de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca.
El PNV logró cinco diputados en los comicios generales de 1989, 1993, 1996, 2011 y 2023, mientras que su máximo histórico se situó en ocho asientos de las elecciones de 1977 y 1982.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | La sede del PP estalla ante los resultados con gritos de "se va, se va, se va"
Génova ha estallado en un clamor ante la mayoría del PP y Vox: "Se va, se va, se va", gritan los simpatizantes del PP, en referencia a la probable salida de Pedro Sánchez de la Moncloa.
Además, los simpatizantes han bailado a ritmo de ‘Calladita’ de Bad Bunny, en alusión a la polémica que levantó contra Feijoo la candidata del frente amplio, Ada Colau, en el último debate.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 82,56% escrutado, PP (133), PSOE (117) y Vox (51)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 117 escaños
- VOX: 51 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 80,78% escrutado, PP (133), PSOE (117) y Vox (51)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 117 escaños
- VOX: 51 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | La tensión estalla en Ferraz y la Policía interviene para separar a grupos enfrentados entre insultos a Sánchez
La sede del PSOE en la calle Ferraz se convierte en el epicentro de un enfrentamiento entre votantes socialistas y varios grupos que han comenzado a proclamar consignas e insultos contra el presidente del Gobierno.
En un primer momento, la Policía Nacional ha tenido que intervenir para separar a varios exaltados del resto de militantes socialistas que seguían pacíficamente el recuento.
Justo después, ha comenzado un enfrentamiento entre una sindicalista y varias personas que se encontraban en un balcón. El conflicto ha escalado hasta que otros simpatizantes del PSOE se han puesto de la parte de la sindicalista: "Baja y di todas esas cosas aquí, a la cara", "Hijo de puta".
Para evitar que los enfrentamientos fueran a más, la Policía Nacional ha optado por cortar el paso por carretera en el tramo que pasa justo por delante de la sede de la formación.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Podemos gana en Marinaleda, el pueblo más ‘rojo’ de España
Podemos ha sido la fuerza más votada en la localidad sevillana de Marinaleda, donde el comunismo gobierna desde la llegada de la Democracia. En una jornada de debacle total para la formación morada, Marinaleda resiste.
Con el 100% del voto ya escrutado, Podemos consigue el 35% de los votos (619 sufragios), por un 24,06 (418) del PSOE, y el 13,98% (243) de Adelante Andalucía.
Tres formaciones de izquierdas liderando el voto en la localidad donde durante años fue alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Y a falta de conocer el escrutinio definitivo a nivel nacional, Marinaleda seguramente sea el único municipio español donde gana Podemos.
La cuarta fuerza política es el PP con el 12,49% de los votos (217 papeletas en las urnas de la localidad) y la quinta es Vox con el 6,90% (120).
Frente Amplio ha conseguido 81 votos en la localidad.
En Andalucía, Podemos ha conseguido 10.392 votos, un 0,28 % de los sufragios emitidos en la comunidad. En España apenas ha sumado 60.685 apoyos (0,3%).