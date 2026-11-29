El ya expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a Alberto Núñez Feijóo para felicitarle por el resultado electoral y reconocer la victoria del PP en las elecciones generales.

El líder socialista, que acaba de llegar a la sede del partido en la calle Ferraz, asume el resultado pese a que el escrutinio aún no está cerrado.

En este momento, PP y Vox suman suficientes escaños como para sumar una mayoría absoluta.