Fernando Garea ha optado por la prudencia a la hora de interpretar los primeros sondeos conocidos: "Creo que hay que ser muy prudentes hasta que no haya recuento. Hay horquillas que son muy amplias y no dan mayoría absoluta".

"Sobre todo por la participación. Hay varias líneas trazadas desde hace tiempo que dice que cuando hay una participación muy alta es porque va a haber cambio de Gobierno, pero hay otra línea que dice que generalmente es la izquierda a la que le va bien", ha asegurado Garea.

Además, el periodista de EL ESPAÑOL ha afirmado que "en este caso concreto es muy diferente a otras elecciones porque las encuestas eran muy espectaculares a favor de la izquierda cuando empezó la precampaña electoral, y no sabemos si esta participación es movilización de la derecha, o si es la izquierda la que está muy enfadada con Pedro Sánchez".