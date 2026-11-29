Resultados Elecciones 2026, escrutinio en directo | Encuestas, sondeos, participación, resultado y última hora de España
🔴 Última hora resultados | La derecha tendría clara mayoría con el PP como partido más votado pese a la participación récord.
👉🏻 Aquí puedes ver los resultados de las elecciones generales del 29-N
ESCRUTINIO EN DIRECTO
🔵PP:
🟢 VOX:
🔴PSOE:
🟠FRENTE AMPLIO:
A las 21:00 horas saldrán los primeros resultados del escrutinio de las elecciones generales 2026.
EL ESPAÑOL TV se vuelca con este acontecimiento con un especial elecciones de más de cinco horas y que arrancará a partir de las 19.30 horas.
🔍 ¿A quien ha votado tu vecino? Mapa calle a calle con los resultados de las elecciones
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 6,79% escrutado
- PP: 121 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 50 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 8 escaños
- JXCAT: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Cerca de 200 personas se congregan ante Génova a la espera del escrutinio con confianza en una "victoria clara de la derecha"
Ambiente ahora mismo en los exteriores de Génova 13, uñas 200 personas se congregan frente a la sede del PP para seguir la noche electoral cuando aún no hay escrutinio. La gente confía “en una victoria clara de la derecha” y “que haya un cambio”, pero aún expectantes y con ilusión contenida.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Con el 5% del voto escrutado, el PP lograría 121 escaños; el PSOE, 114 y Vox, 51
Con el 5% del voto escrutado, el PP lograría 121 escaños; el PSOE, 114 y Vox, 51.
Con los primeros datos de escrutinio al 5% el Partido Popular sale como la fuerza más votada en estos comicios del 29 de noviembre. El PP sacaría así 121 escaños.
El segundo partido que más votos obtiene es el Partido Socialista, que quedaría como la segunda fuerza y se quedaría con 114 escaños.
La tercera opción para los españoles en las urnas sería Vox, que obtendría un total de 51 escaños con este 5% del voto escrutado.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 4,21% escrutado
- PP: 118 escaños
- PSOE: 116 escaños
- VOX: 49 escaños
- FA: 11 escaños
- ERC: 11 escaños
- EH BILDU: 8 escaños
- JXCAT: 6 escaños
- EAJ-PNV: 4 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | El PP afirma que de todos ellos Feijóo es el que está "más tranquilo de todos"
Fuentes de Génova aseguran que Feijóo es “quien más tranquilo está de todos”. El líder del PP ha llegado a Génova a las 20:15 y va a seguir el recuento desde su despacho. Ya se encuentra en la sede del PP toda la plana mayor del partido mientras en la calle se congregan ya algunos militantes a la expectativa del resultado.
Las mismas fuentes aseguran que “no van a celebrar sondeos” y aseguran que el PP tiene “memoria” de 2023.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Tellado cree que el escrutinio "puede ser de infarto" al comienzo del recuento de votos: "Será de foto finish"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el escrutinio puede ser "de infarto, con muchos escaños decidiéndose en foto-finish", pero ha indicado que su partido lo afronta con "la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles" y que han visto en las encuestas publicadas.
En una comparecencia en la sede del PP, una vez cerrados los colegios electorales, Tellado ha afirmado que los españoles han hablado en las urnas y lo han hecho de forma "masiva", con una participación "histórica". "Será de foto finish", ha añadido.
"La participación ha sido histórica, como corresponde también a unas elecciones históricas, como pedíamos desde el Partido Popular. Una movilización masiva, que muestra la gran cultura democrática de los españoles y el carácter decisivo de estas elecciones", ha subrayado.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | ERC alaba la alta participación: "La democracia es más fuerte cuando la gente toma la palabra"
El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha aplaudido este domingo la alta participación de la ciudadanía en las elecciones generales y ha afirmado que es una "buena noticia" porque "la democracia es mucho más fuerte cuando la gente toma la palabra".
En declaraciones a los periodistas a su llegada a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde ERC sigue la noche electoral, Albert ha señalado que "el primer titular de esta noche es que la abstención claramente ha perdido y ha ganado la participación".
El portavoz ha agradecido a la ciudadanía que ha ejercido su derecho al voto y a todas las personas que han hecho posible la jornada, a la vez que ha evitado comentar las encuestas publicadas, al considerar que es "la foto de un momento" y que no aprecian la alta participación.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Albiol, tras el sondeo que da la victoria al PP: "Hemos ganado las elecciones"
El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha celebrado los sondeos que dan la victoria al Partido Popular: "Hemos ganado las elecciones; no sabemos exactamente por cuánto, pero las hemos ganado".
"Habrá alternativa de centro-derecha en España y, a partir de aquí, con la participación tan alta que hay, la verdad es que no tengo ni puñetera idea", ha añadido.
Preguntado por si cree que esa participación tan alta puede beneficiar al PP, ha respondido que "la participación se reparte" aunque ha apuntado que en 2023 la izquierda se movilizó mucho para evitar un gobierno de PP y de Vox.
Respecto a Cataluña, ha asegurado que "la noche será larga" también por la alta participación, aunque se ha mostrado confiado y ha dicho que la sensación que tiene es muy positiva tras la campaña electoral.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | El PSOE afirma que las encuestas quedan desactualizadas con los datos de participación
El PSOE ha asegurado este domingo que con los datos de participación conocidos hasta el momento, un 68,02% a las 18:00, las encuestas publicadas hasta el momento han quedado desactualizadas. Unas encuestas que, en su mayoría, le dan como perdedor.
Fuentes de la Ejecutiva socialista han explicado que ninguno de los sondeos contemplaban una participación tan alta y que por tanto se ha entrado en un terreno que nadie contemplaba.
Aunque ven posible que se cumpla la meta marcada por el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, de un 75 % de participación para reeditar el Ejecutivo progresista, han pedido prudencia porque desconocen a qué bloque puede beneficiar esta participación.
En ese sentido, han apuntado a que los datos publicados son de participación, no de escrutinio.
En la sede del PSOE se encuentra ya el equipo de la Secretaría de Organización, los ministros Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, la exministra María Jesús Montero y la presidenta del partido, Cristina Narbona.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | La fragmentación a la izquierda del PSOE dejaría a Sánchez sin opciones de sumar
Más allá de la caída socialista, el reparto del voto a la izquierda del PSOE dificultaría cualquier alternativa de Gobierno.
El Frente Amplio de Ada Colau se quedaría en 4-8 escaños (4,7%), mientras que el resto del espacio se repartiría entre candidaturas territoriales como ERC-Podemos (10-12), Adelante Andalucía (3-5) y el Front liderado por Compromís (3-4).
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | EH Bildu doblaría al PNV en el País Vasco
En el País Vasco, el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL dibujaría un escenario muy favorable para EH Bildu, que subiría hasta los 7-8 escaños (1,5%).
El PNV, por el contrario, retrocedería hasta los 3-4 diputados (0,8%), quedando a la mitad de la representación de la formación abertzale.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Rebeca Torró llega a Ferraz para seguir el recuento mientras el PSOE ve la alta participación como un dato "favorable"
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, es la primera 'peso pesado' del partido en llegar a su sede de Ferraz, hace apenas unos minutos, para acompañar a los militantes durante el recuento.
Desde la formación socialista se muestran prudentes a la hora de hacer valoraciones, pero califican la alta participación como un dato "favorable".
"Nadie contemplaba una participación tan elevada, eso rompe las previsiones de cualquier encuesta", reconocen. Más allá de esta declaraciones, desde el partido se abstienen de hacer lecturas más profundas, aunque ponen el acento en la "ilusión" por la victoria.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Pedro J. Ramírez: "Si los españoles logran echar a Sánchez, será una proeza"
Tras el cierre de las urnas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, analizó en directo el sondeo de Sociométrica, que sitúa al PP entre 131 y 141 escaños, al PSOE entre 111 y 120 y a Vox entre 48 y 57 diputados.
El periodista explica qué implican estas horquillas y cómo unos pocos escaños pueden cambiar las posibilidades de alcanzar acuerdos y formar mayorías en el Congreso.
El análisis también pone el foco en la participación récord registrada durante la jornada electoral, un factor que añade incertidumbre a las estimaciones demoscópicas por la dificultad de prever cómo se ha distribuido ese voto adicional.
Además, Pedro J. Ramírez aborda las dificultades históricas para desalojar a un presidente del Gobierno en ejercicio y las barreras políticas y electorales que debe superar la oposición para llegar a La Moncloa: "Si los españoles consiguen, conseguimos echar esta noche a Sánchez, sería la segunda vez en medio siglo que algo así sucede", recalcó el periodista.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | ERC-Podemos duplicaría en escaños a Junts en Cataluña
La coalición ERC-Podemos se situaría entre los 10 y los 12 diputados (2,5% del voto nacional), mientras que Junts caería hasta una horquilla de 3 a 5 escaños (1,2%).
De confirmarse estos datos, la lista conjunta de republicanos y morados más que duplicaría la representación de la formación de Carles Puigdemont.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | José Ignacio García (Adelante Andalucía), con cautela: “No sabemos la lectura que puede tener la participación”
José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, se ha mostrado cauteloso ante los 5 diputados que le conceden los sondeos. “No sabemos la lectura que puede tener la participación”, ha declarado ante los medios de comunicación.
Acompañado de Teresa Rodríguez, uno de los grandes rostros del movimiento andalucista de izquierda, el jerezano no ha querido aventurarse a hacer declaraciones y se ha limitado a comentar que valorarán cuando estén los resultados.
“En nada tendremos los resultados, cuando los tengamos valoraremos”, ha insistido.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Sánchez no alcanzaría su resultado de 2023 ni siquiera en el techo de su horquilla
El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL proyecta que el PSOE se quedaría entre los 111 y los 120 diputados.
De cumplirse este pronóstico, Pedro Sánchez empeoraría los 121 escaños que obtuvo en julio de 2023 incluso en el escenario más favorable que le otorga la encuesta.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Cruz Sánchez de Lara: "Tanto los que desean que gane la izquierda como los que desean que gane la derecha tienen un nudo en el estómago"
Cruz Sánchez de Lara, Vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, también ha interpretado los primeros sondeos en el programa especial de este diario: "Estamos viviendo esta jornada electoral como la jornada de nervios que no esperábamos. Se nos ha ido de los esquemas que teníamos previstos porque es algo insólito".
"Estamos en un momento en el que ha salido la gente a la calle, pero no podemos interpretarlo en ningún sentido porque no tenemos datos ni ninguna situación análoga con la que compararlo. Esto hace que tanto los que desean que gane la izquierda como los que gane la derecha, tengan un nudo en el estómago porque no sabemos hacia dónde se va a desequilibrar la balanza", ha asegurado.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | El PP aventajaría al PSOE en más de cuatro puntos y 22 escaños en el escenario central
Según el tracking de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Alberto Núñez Feijóo lograría una ventaja de 4,3 puntos sobre Pedro Sánchez (33,1% frente al 28,8%).
En reparto de diputados, la diferencia entre ambos partidos sería de 22 escaños en la estimación central (137 para los populares frente a 115 para los socialistas).
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Fernando Garea: "Hay que ser muy prudentes, hay horquillas que son muy amplias"
Fernando Garea ha optado por la prudencia a la hora de interpretar los primeros sondeos conocidos: "Creo que hay que ser muy prudentes hasta que no haya recuento. Hay horquillas que son muy amplias y no dan mayoría absoluta".
"Sobre todo por la participación. Hay varias líneas trazadas desde hace tiempo que dice que cuando hay una participación muy alta es porque va a haber cambio de Gobierno, pero hay otra línea que dice que generalmente es la izquierda a la que le va bien", ha asegurado Garea.
Además, el periodista de EL ESPAÑOL ha afirmado que "en este caso concreto es muy diferente a otras elecciones porque las encuestas eran muy espectaculares a favor de la izquierda cuando empezó la precampaña electoral, y no sabemos si esta participación es movilización de la derecha, o si es la izquierda la que está muy enfadada con Pedro Sánchez".
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | PP y Vox superarían con holgura la mayoría absoluta incluso en la parte baja de sus horquillas
De confirmarse las estimaciones del sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la suma de PP (131-141 escaños) y Vox (48-57) se movería entre los 179 y los 198 diputados, situándose en los 190 en el escenario central. Junto a UPN, el bloque de la derecha alcanzaría el 50,5% de los votos y tendría garantizada la gobernabilidad sin depender de otras fuerzas.