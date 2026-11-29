El ganador de las elecciones generales y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la victoria en estas elecciones generales y ha felicitado "al candidato que más ha subido en porcentaje y en votos", Santiago Abascal.

"Hemos ganado las elecciones y hemos conseguido derribar el muro. Lo digo con serenidad y con firmeza de los que saben ganar, de los que saben que tras la victoria hay una gran responsabilidad. Vamos a intentar gobernar para todos los españoles", ha expresado Feijóo.

También ha agradecido la unión del partido y el voto de los que han ejercido su derecho por primera vez: "Agradezco, la unión, la fortaleza, la determinación".

"No les vamos a fallar, todo lo que hemos prometido lo vamos a hacer. Solo me debo a España, solo me debo a los españoles", ha añadido.

Además, ha señalado que el PP va a "derribar todos los muros": "Aquí no sobra nadie".