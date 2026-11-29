Resultados Elecciones generales 2026 en España, ganador en directo
La derecha se impone en las elecciones generales 2026 con un total de 186 escaños.
👉🏻 Aquí puedes ver los resultados de las elecciones generales del 29-N
ESCRUTINIO Y RESULTADOS ELECCIONES 2026 EN DIRECTO
🔵 PP: 132
🔴 PSOE: 116
🟢 VOX: 52
🟠 FRENTE AMPLIO: 10
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Junts obtiene su peor resultado y achaca la victoria de PP y Vox al "fracaso" de Sánchez
Junts ha obtenido este domingo sus peores resultados históricos en unas elecciones generales, al pasar de siete a cinco diputados, y afronta ahora un escenario con un posible gobierno de PP y Vox -en el que no tendrá la llave de la gobernabilidad- del que responsabiliza al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a su "incapacidad de gobernar".
"El próximo Gobierno español de derechas es responsabilidad directa del fracaso de Pedro Sánchez", ha sostenido la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, en una comparecencia desde el Hotel Catalonia Eixample 1864 con el 98,46 % escrutado, con el que Junts -penúltima fuerza en Cataluña- pierde la representación en Tarragona y su segundo diputado en Girona.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 98,76% escrutado, PP (132), PSOE (116) y Vox (52)
- PP: 132 escaños
- PSOE: 116 escaños
- VOX: 52 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Feijóo: "Hemos derribado el muro. Vamos a intentar gobernar para todos"
El ganador de las elecciones generales y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la victoria en estas elecciones generales y ha felicitado "al candidato que más ha subido en porcentaje y en votos", Santiago Abascal.
"Hemos ganado las elecciones y hemos conseguido derribar el muro. Lo digo con serenidad y con firmeza de los que saben ganar, de los que saben que tras la victoria hay una gran responsabilidad. Vamos a intentar gobernar para todos los españoles", ha expresado Feijóo.
También ha agradecido la unión del partido y el voto de los que han ejercido su derecho por primera vez: "Agradezco, la unión, la fortaleza, la determinación".
"No les vamos a fallar, todo lo que hemos prometido lo vamos a hacer. Solo me debo a España, solo me debo a los españoles", ha añadido.
Además, ha señalado que el PP va a "derribar todos los muros": "Aquí no sobra nadie".
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 98,08% escrutado, PP (133), PSOE (115) y Vox (52)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 52 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Colau lamenta que no haya funcionado el "voto útil": "Las izquierdas debemos coordinarnos y debemos unirnos""
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha lamentado el resultado obtenido por las izquierdas y ha afirmado que la estrategia del "voto útil no ha funcionado".
Por ello, Colau ha mandado un mensaje a la izquierda: "Tenemos un deber, una tarea que nos encomienda gran parte de la sociedad, que es hablar entre nosotras para revertir estos resultados. No hemos venido a rendirnos, no hemos venido a bajar los brazos, no vamos a dejar a la gente".
"Las izquierdas somos plurales, es algo positivo, pero debemos coordinarnos y debemos unirnos. Quiero dar un mensaje a las personas que estén en casa viendo la TV con preocupación, las que no hemos sido elegidas, no vamos a abandonar", ha añadido.
"Esta país mas pronto que tarde pondrá a la extrema derecha en su sitio", ha zanjado.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 97,67% escrutado, PP (133), PSOE (115) y Vox (52)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 52 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Pedro Sánchez: "Es difícil pronunciar la palabra esperanza, pero quiero que la sintáis, volveremos a gobernar antes de lo que creen"
Sánchez ha finalizado su discurso con un mensaje de futuro: "Sé que esta es una noche triste, que mucha gente se irá a la cama dudando si mañana tendrá los mismos derechos que tendrá ayer".
"Es difícil pronunciar la palabra esperanza, pero quiero que sintáis esperanza. Consiste en saber que cuando llegue la noche habrá quienes mantengan encendida la antorcha hasta que llegue el amanecer. Lo haremos y volveremos a gobernar antes de lo que creen. Este final será también un nuevo principio", ha concluido.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Milei felicita a Feijóo y Abascal: "España le dijo basta al socialismo empobrecedor de Sánchez"
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha felicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por su victoria en las elecciones.
Ha celebrado que ha ganado la libertad y que los españoles le han dicho "basta al socialismo empobrecedor" de Sánchez.
"La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo", ha festejado el mandatario. "Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad", ha destacado Milei.
También se ha sumado a las felicitaciones el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. "Felicito a Feijóo, a mi amigo Abascal y a sus partidos, el PP y Vox, por la victoria contundente de la derecha española" en las elecciones.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Pedro Sánchez: "Si la derecha y la ultraderecha forman Gobierno, nosotros lideraremos la oposición"
La derrota, para Sánchez, "no significa que vayamos a caer ni en la pasividad ni en la desesperanza. La España abierta, tolerante, progresista a la que representamos y creemos, no acaba esta noche, mañana seguirá más viva y seguirá vibrando en miles de hogares que creen en la igualdad, en la justicia social y en la convivencia".
Ha proseguido el líder del Partido Socialista tratando de levantar el ánimo a su electorado: "A esa España progresista que siente tristeza y miedo, le pido que no se rinda, que resista. Nosotros lo vamos a hacer. Si la derecha y la ultraderecha forman Gobierno, nosotros lideraremos la oposición, y en su nombre me gustaría hacer dos promesas".
La primera promesa de Sánchez "es que ejerceremos el papel con la altura de Estado y la lealtad institucional que, por desgracia, no hemos tenido en el Gobierno. Antes que ser socialistas, somos demócratas y españoles".
La segunda "es que no vamos a dejarles pasar ni una. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos proporciona la Constitución española para defender los avances que tanto nos han costado conquistar. Y cuando vengan a recortar, estaremos enfrente".
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 97,12% escrutado, PP (133), PSOE (115) y Vox (52)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 52 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Irene Montero abandona la política institucional tras no conseguir el escaño con Podemos
La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha anunciado que abandona "la política institucional" tras conocer los resultados del 29N, en los que no ha obtenido escaño, tras indicar que "la derecha ha ganado las elecciones" y es "una noche de tristeza, de rabia, de miedo".
También abandona su escaño en el Parlamento Europeo.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Sánchez: "Reconocemos y aceptamos el resultado pero no vamos a dejarles pasar ni una"
El candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, ha afirmado que "reconoce los resultados" debido a que es un "demócrata", a la vez que ha felicitado a Alberto Núñez Feijóo por sus resultados.
"Las urnas han hablado y los demócratas vamos a acatar su resultado", ha afirmado.
"El bloque progresista no ha sido suficientemente fuerte para superar la suma de la derecha y la ultraderecha y es mi deber reconocerlo", ha resumido.
"Reconocemos en primer lugar la gran participación que dice mucho del país que somos, un país profundamente democrático y reconocemos la victoria del PP", ha añadido.
Además, ha tenido a unas palabras para las personas de izquierdas y les ha pedido que "no se rinda, que resista. Si la derecha y la ultraderecha forman gobierno, el PSOE liderará la oposición".
"Ejerceremos ese papel con la altura de Estado que no hemos tenido siendo gobierno", ha asegurado. "No vamos a dejarles pasar ni una. Vamos a utilizar todas las herramientas de la Constitución para defender los avances que nos ha costado conquistar", ha reiterado.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | El PNV reconoce el "mal resultado" pero advierte de que hará frente a un "Gobierno duro"
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido el "mal resultado, sin paliativos" en las elecciones generales, que ha achacado a la "polarización extrema", aunque ha advertido de que tendrá que "hacer frente a un Gobierno duro" y una "defensa de Euskadi muy seria".
"En este momento para esta precisa ocasión" su formación no ha sabido "conectar con el electorado" y transmitir sus prioridades, que, según ha precisado, "estaban y siguen estando claras", ha reflexionado.
En los comicios celebrados este domingo, el PNV ha perdido dos de sus cinco escaños en el Congreso, por lo que por primera vez en la historia no contará con grupo propio en la Cámara Baja.
Pese a los resultados, el PNV "tiene claros sus principios" y "por lo que lucha", cuenta con "muchos retos por delante" y "está muy vivo".
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Pedro Sánchez: "Aceptamos y reconocemos el resultado de las elecciones, sin sospechas, matices ni teoría de la conspiración"
Sánchez ha lamentado que "desafortunadamente el bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte como para poder superar el bloque de la derecha y la ultraderecha, y es nuestro deber democrático reconocerlo".
Ha hecho énfasis, no obstante, en que el PSOE reconoce los resultados electorales: "Nosotros por supuesto que confiamos en nuestras instituciones y en nuestros trabajadores, y por eso es que reconocemos y aceptamos el resultado de las elecciones. Sin sospechas, sin matices, y sin ninguna teoría de la conspiración".
"Reconocemos la gran participación, que dice mucho del país que somos, un país profundamente democrático, y reconocemos la victoria del Partido Popular. Por eso hace unos minutos he llamado a su líder para felicitarle y desearle aciertos", ha dicho Sánchez.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 96,76% escrutado, PP (134), PSOE (115) y Vox (51)
- PP: 134 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 51 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Sánchez: "No es que ganemos o perdamos, a veces se va ganando y a veces perdiendo en el pulso por la justicia social"
Pedro Sánchez ha valorado la derrota en las elecciones generales de este 29 de noviembre. Recibido en Ferraz con una gran ovación ha asegurado que "es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza".
Sánchez ha dicho que "no es que ganemos o perdamos, a veces se va ganando y a veces se va perdiendo en ese pulso por la justicia social".
"No es el resultado que queríamos para nuestro partido ni para nuestro país. El PSOE ha conseguido resistir a pesar de haberse enfrentado a una coyuntura internacional adversa. Creo que hemos hecho una gran campaña, pero lamentablemente no hemos logrado los objetivos de reeditar un Gobierno progresista", ha dicho.
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | 96,40% escrutado, PP (133), PSOE (115) y Vox (52)
- PP: 133 escaños
- PSOE: 115 escaños
- VOX: 52 escaños
- ERC: 11 escaños
- FA: 10 escaños
- EH BILDU: 7 escaños
- Junts: 5 escaños
- ADELANTE ANDALUCÍA: 4 escaños
- EAJ-PNV: 3 escaños
- UPN-PP: 2 escaños
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Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Abascal celebra el resultado electoral: "Misión cumplida. Se va, porque le hemos echado juntos"
El líder de Vox, Santiago Abascal, celebra desde Bambú los 52 escaños que ha conseguido su partido en el Congreso de los Diputados, 19 más que en las anteriores elecciones.
"Misión cumplida. ¡Se va, se va! Porque le hemos echado todos juntos", ha comenzado a hablar ante sus seguidores el líder de ultraderecha, que previsiblemente será vicepresidente del Gobierno.
Los asistentes han respondido insultando a Pedro Sánchez, ya expresidente. También han pedido que entre a prisión.
"No han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español. El amor a la patria ha vencido a la corrupción, a la traición y a la mentira. Esta misión la hemos conseguido juntos. Pero es importante que toda España sepa, solo el gran crecimiento ha hecho que hayamos conseguido la misión", ha proseguido.
Abascal ha celebrado que Vox ha conseguido casi 4 millones y medio de votos más que en los anteriores comicios.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Sánchez comparecerá en Ferraz en una sala restringida a la prensa
Sánchez comparecerá en Ferraz en una sala con acceso restringido a la prensa.
La plana mayor del PSOE le acompaña en un espacio reservado de la sede del partido donde varios agentes de seguridad impiden el acceso de redactores y fotógrafos.
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Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Rufían asegura que es una "mala noche": "Vendrán a por nosotros, no tengáis ninguna duda"
El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha afirmado que esta noche de elecciones es una "mala noche" a pesar de los buenos resultados del partido. "Seríamos unos marcianos si dijéramos lo contrario", ha afirmado.
El dirigente catalán ha celebrado que ERC se "consolide" como la fuerza "nacional" de Cataluña. Sin embargo, se ha mostrado muy crítico con los resultados y ha asegurado que quienes han ganado son "lo peor que hay en este mundo".
"Milei, Trump, Netanyahu, Ayuso, Orriols, lo peor que hay en este mundo están contentos es una mala noche", ha apuntalado.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a la reconstrucción de la izquierda. "Vendrán a por nosotros, no tengáis ninguna duda", ha asegurado.