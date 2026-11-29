Resultados Elecciones 2026, escrutinio en directo | Encuestas, sondeos, participación, resultado y última hora
Los resultados de las elecciones generales de 2026 se darán a conocer a partir de las 21:00 horas, con el avance del escrutinio.
👉🏻 Resultados de las elecciones generales del 29-N
Este domingo 29 de diciembre se celebra la noche electoral más decisiva de los últimos años.
EL ESPAÑOL TV se vuelca con este acontecimiento con un especial elecciones de más de cinco horas y que arrancará a partir de las 19.30 horas.
🔴 ¿Cómo van los datos de participación?
La participación a las 18:00 supera el 68,15%, 15,02 puntos más que en las generales de 2023. Las cifras más altas de la democracia.
🔴 ¿Cómo van las encuestas de resultados de las elecciones?
El último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL sitúan al PP en cabeza (31,1%), seguido de cerca por el PSOE (27,1%), con Vox como tercera fuerza (18,9%) y Frente Amplio en torno al 7%.
🔍 ¿A quien ha votado tu vecino? Mapa calle a calle con los resultados de las elecciones
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Colau acudirá a la sede de Frente Amplio en Madrid para hacer el seguimiento electoral con las urnas ya cerradas
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, llegará pasadas las 20 horas al 'cuartel' electoral de la candidatura, ubicado en el Espacio Larra de Madrid, para hacer seguimiento de la noche electoral, según ha informado la candidatura.
De momento ya han desfilado algunos dirigentes y representantes de los partidos de la coalición como el ministro y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, el líder de IU, Antonio Maíllo, y el dirigente de esta formación e integrante de la lista por Madrid, Toni Valero.
A lo largo de esta tarde acudirán a la sede electoral de la candidatura otros referentes del espacio como el cabeza de lista de Frente Amplio por la capital, Emilio Delgado, la titular de Sanidad, Mónica García, las coordinadoras de los Comus Candela López y Gemma Tarafa.
También está previsto que se desplacen al Espacio Larrra para el seguimiento la dirigente de IU Clara Alonso, los candidatos de Más Madrid en la capital Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño, la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, y las integrantes de la dirección de esta formación Amanda Andrades y Victoria Sánchez.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Los partidos hacen los últimos llamamientos al voto: "Estas son las elecciones más importantes de nuestra democracia"
PSOE y PP hacen los últimos llamamientos a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto, cuando resta menos de media hora para cerrar los colegios electorales.
"La ilusión, la esperanza y las ganas de participar se están haciendo notar en esta jornada electoral", recalca Rebeca Pérez, alcaldesa popular en Murcia.
"Estas son las elecciones más importantes de nuestra democracia, y Murcia ha salido a decidir el futuro de España".
"Votad. Votad. Votad. Votad. Como si no hubiera un mañana...porque es lo que está en juego", subraya Ginés Ruiz Maciá, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Arranca el programa especial de EL ESPAÑOL
A las 19:30 horas ha arrancado el programa especial de EL ESPAÑOL con motivo de las elecciones generales de este 29 de noviembre.
Al frente del espacio se encuentra Arturo Criado, y el programa contará con las participaciones de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Jorge Calabrés o Ana Núñez Milara.
Este espacio se puede seguir a través de la página web de EL ESPAÑOL o en el perfil oficial de YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=UWyK6SV4PaQ
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Teruel y Soria, el peso de las provincias pequeñas
En 2023, Teruel Existe se quedó a 1.956 votos de lograr un diputado en el escrutinio provisional, y se lo habría quitado al PP. En Soria, que reparte solo dos escaños, un partido puede superar el 3% de los votos y aun así quedarse sin representación.
Las provincias del interior reparten pocos escaños, y cada uno cuesta muchos votos o muy pocos, según el caso. Ahí se decide buena parte del reparto.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Hasta un 80% de participación en algunas localidades de Madrid
Los resultados de las 18:00 horas arrojan una participación especialmente alta en algunas localidades de Madrid.
Es el caso de Villavieja del Lozoya. En este municipio de poco más de 300 habitantes hay ya un 80,79% de participación, con 223 personas que habían acudido a las urnas.
Se trata de la localidad con más participación porcentualmente de la Comunidad de Madrid.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Un incremento de casi 15 puntos en la participación en Murcia
La Delegación del Gobierno en Murcia confirma que la participación sube hasta el 69,91% en la Región de Murcia, eso supone un incremento de casi 15 puntos respecto a las pasadas elecciones generales.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Extremadura, a la cola del crecimiento en la participación
Cáceres es la provincia que menos crece en participación en este recuento de las 18:00 horas. Los cacereños han aumentado en un 9,86% sus votos, pero se quedan a la cola del territorio español.
Sucede también en la otra provincia de Extremadura, en Badajoz, donde la participación ha aumentado un 10,37%, la segunda provincia que menos crece.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Participación masiva a las 18 horas: supera el 70 % en cinco comunidades
La participación en estas elecciones generales de 2026 ha superado ya el 70 % a las 18.00 horas en cinco comunidades autónomas.
En la Comunidad de Madrid, donde más ha crecido la participación a esta hora con 19 puntos más que en 2023, el porcentaje se ha elevado hasta el 72,69 %.
Por detrás, la Comunidad Valenciana, con un 71,21 % de participación, Cantabria (70,75 %), La Rioja (70,55 %) y Castilla-La Mancha (70,39 %) también han superado el 70 % de participación a las 18 horas.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Comienzan a llegar los cargos a Ferraz
Los secretarios de organización del PSOE, Rebeca Torró y Borja Cabezón, junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estarán en la sede del partido desde primera hora de la tarde.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | Melilla encabeza el mayor crecimiento de voto
Los datos de participación de las 18:00 arrojan un gran crecimiento en la participación en la ciudad autónoma de Melilla. Un 24,39% ha aumentado la participación con respecto a las anteriores elecciones generales.
Le sigue la otra ciudad autónoma, la de Ceuta, marcada por la entrada masiva de migrantes el verano pasado. En Ceuta la participación sube en un 21,5% con respecto a los anteriores comicios.
También destaca al gran incremento en la Comunidad de Madrid, con 19 puntos más que en 2023, y la alta participación en el País Vasco, especialmente en provincias como Álava (+19,35%), Guipúzcoa (+16,13%) o Vizcaya (+16,73%).
-
Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | El escrutinio de esta noche no es el definitivo: el voto exterior cambió Madrid en 2023
En 2023, el escrutinio provisional dejó el último escaño de Madrid para el PSOE, a solo 1.758 votos del PP. Cuando se contó el voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA), cinco días después, el PP le quitó ese escaño.
Por eso conviene mirar los escaños más ajustados con cautela. Lo que se vea hoy puede cambiar cuando llegue el recuento del voto exterior.
-
Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Los pueblos de Madrid donde Vox se hizo fuerte en 2023
En las generales de 2023, Vox fue segunda fuerza en 22 municipios de la Comunidad de Madrid. En las autonómicas de mayo solo lo había sido en cuatro: Braojos, Campo Real, Garganta de los Montes y Villanueva.
Hoy se verá si esa subida en los pueblos madrileños se consolida o se queda en un episodio de 2023.
-
Resultados y escrutinio elecciones generales 2026 | El presidente de NNGG del PP en Murcia vota con el pasaporte después de tener problemas con el DNI electrónico
Antonio Landáburu, presidente de Nuevas Generaciones del PP en la Región de Murcia y número 6 en la lista del PP al Congreso, ha visto cómo no funcionaba su DNI electrónico y ha tenido que tirar del pasaporte para poder votar en el Colegio San Juan de las Águilas.
Varios votantes han tenido que buscar alternativas similares después de que el sistema haya llegado al colapso.
-
Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | La Comunidad de Madrid, a la cabeza en el porcentaje de participación
La Comunidad de Madrid es la que encabeza en el territorio nacional la alta participación en estas elecciones generales del 29 de noviembre.
Los madrileños han votado en un 72,69% según los registros de las 18:00 horas de la tarde, el territorio en el que, porcentualmente, la participación es más alta.
Estos datos suponen un incremento del 19% en la participación con respecto a las últimas elecciones de 2023, también uno de los mayores incrementos de toda España.
-
Elecciones generales | Una participación de récord a las 18:00 horas
La participación por encima del 68% que se registra en este 29 de noviembre a las 18:00 horas es tan histórica que ya supera incluso el total de participación de las dos últimas elecciones celebradas.
En 2023 la participación total alcanzó el 66,59%, mientras que en 2019 los comicios registraron un dato de participación de 66,23%.
Este dato provisional ya supera también a los totales de las elecciones de 2016 (66,48%).
-
Elecciones generales | Participación histórica a las 18.00: supera el 68%, la más alta de la Democracia, casi 15 puntos más que en 2023
La participación en las elecciones generales ha llegado al 68,02% a las 18:00, el porcentaje más alto en Democracia a esta hora.
Este porcentaje supone 14,89 puntos más que en 2023 y 4,57 puntos más que en 1996, el año con mayor participación histórica a esta hora. En 1996, la participación llegó al 63,45% a las 18.00.
Al final de aquella jornada, el 77,38% de los españoles habían ejercido su derecho al voto.
A las 14.00, la participación era del 45,75%, lo que también supuso el porcentaje más alto de la historia. A esa hora, el registro más alto era el de 1993, cuando el 41,83% de los españoles habían votado.
Ese año, la participación final fue del 76,44%.
-
Resultado y escrutinio elecciones generales 2026 | Villanueva del Ariscal y Cifuentes, termómetros que fallaron
En 2023, el PSOE ganó en Villanueva del Ariscal (Sevilla) y en Cifuentes (Guadalajara), aunque por un margen muy estrecho frente al PP. Ambos dejaron de coincidir con el ganador estatal.
Son pueblos muy igualados, donde unos pocos votos cambian el resultado. Esta noche son dos escrutinios para vigilar de cerca.
-
Elecciones generales 2026 | El PSdeG denuncia interrupciones de la votación y problemas de acceso en colegios de Lugo
El PSdeG de Lugo ha denunciado este domingo interrupciones temporales de la votación por falta de papeletas en varias mesas electorales de la ciudad, así como dificultades de acceso en otros dos colegios, y ha responsabilizado al gobierno municipal de Elena Candia (PP) de las incidencias.
El coordinador de campaña de los socialistas lucenses, Lucho Lago Lage, ha asegurado que "por primera vez en años" se ha tenido que suspender temporalmente la votación en algunos colegios electorales, entre ellos el Aulario de Veterinaria y el Edificio Multiúsos de la Xunta de Galicia, tras agotarse las papeletas.
Según ha explicado, la demora en la reposición de las papeletas llevó a la Junta Electoral a solicitar la colaboración de la Subdelegación del Gobierno para trasladar material a los centros afectados.
Lago Lage ha atribuido al Ayuntamiento la "responsabilidad única y exclusiva" de lo sucedido y ha acusado al ejecutivo local de "improvisación y falta de gestión".
-
Elecciones generales 2026 | Las anécdotas del 29N: del récord frustrado por un voto a los miembros de una mesa trasladados por la Guardia Civil
A las 8 de la mañana puntualmente, una hora antes de la apertura oficial del colegio electoral, ocho de los nueve vecinos empadronados en el municipio riojano de Villarroya estaban ya preparados, como cada año, para votar en tiempo récord.
A excepción de uno, que decidió emitir su voto por correo y no llegó a tiempo por el retraso de la cartera. Es solo una de las anécdotas electorales que han puesto la nota de color a este 29 de noviembre.
Allí, en esta localidad situada a unos 63 kilómetros de Logroño, sus nueve vecinos empadronados aspiraban a superar su propio récord de ser el municipio más rápido de España en cerrar las urnas. No lo han conseguido.
-
Elecciones generales | Un hombre de 88 años fallece en un colegio electoral por un paro cardiorrespiratorio
Un hombre de 88 años ha muerto este domingo por un paro cardiorrespiratorio mientras iba a votar a un colegio electoral de Barcelona.
Según han informado fuentes municipales, ha sucedido en un colegio del distrito barcelonés de Nou Barris.
Se le ha aplicado el RCP pero no se le ha podido salvar, y el colegio electoral sigue abierto durante la jornada.