Este domingo 29 de diciembre se celebra la noche electoral más decisiva de los últimos años.

EL ESPAÑOL TV se vuelca con este acontecimiento con un especial elecciones de más de cinco horas y que arrancará a partir de las 19.30 horas.

🔴 ¿Cómo van los datos de participación?

La participación a las 18:00 supera el 68,15%, 15,02 puntos más que en las generales de 2023. Las cifras más altas de la democracia.

🔴 ¿Cómo van las encuestas de resultados de las elecciones?

El último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL sitúan al PP en cabeza (31,1%), seguido de cerca por el PSOE (27,1%), con Vox como tercera fuerza (18,9%) y Frente Amplio en torno al 7%.