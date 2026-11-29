Elecciones generales 2026 en España, resultados en directo | Participación récord a las 14.00: supera el 45,74%
Se trata de la cifra más elevada de todas las elecciones celebradas en democracia: en las generales de 2023, el dato fue del 40,48% a la misma hora.
👉🏻 Resultados de las elecciones generales del 29-N
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ya han votado en las Elecciones Generales del 29N.
🕑 ¿Cómo van los datos de participación?
La participación a las 14.00 supera el 45,74%, cinco puntos más que en las generales de 2023.
El próximo avance de participación se conocerá a partir de las 18.00 h.
🗳️¿Cómo van las encuestas?
El último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL sitúan al PP en cabeza (31,1%), seguido de cerca por el PSOE (27,1%), con Vox como tercera fuerza (18,9%) y Frente Amplio en torno al 7%.
🔍¿A quien ha votado tu vecino? Mapa calle a calle con los resultados de las elecciones
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Elecciones generales | La movilización del electorado en la Región de Murcia apunta a un récord de participación
Los primeros datos hablan de que el 47,66% del electorado de la circunscripción de Murcia, ya ha ejercido su derecho al voto, lo que supone 3,42 puntos más que en las elecciones generales de julio de 2023.
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Elecciones generales 2026 | Ceuta y Melilla, donde más crece la participación a las 14 horas
La participación en estas elecciones generales de 2026 se ha situado en el 45,75% a las 14 horas, cifra más elevada de todas las elecciones celebradas en Democracia.
Por regiones, donde más crece la participación respecto a los comicios de 2023 es en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde a esta hora sube un 10,96% y 10,84%, respectivamente.
Por detrás, el voto hasta las 14 horas también es considerablemente más alto en el País Vasco, donde crece 10,19 puntos porcentuales.
En Cataluña (8,44), Navarra (7,80) y Aragón (7,17), el aumento de la participación a esta hora supera los 7 puntos respecto a 2023.
Por comunidades, la participación solo ha bajado en Extremadura, donde baja 0,19 puntos.
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Elecciones generales 2026 | Albiol apunta a la alta participación "con esperanza de que el cambio se pueda producir"
El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha apuntado este domingo, antes de conocerse la participación récord a las 14.00 horas, que parece que el porcentaje de voto en estas elecciones generales será alto y ha asegurado: "Estamos muy optimistas, estamos con esperanza de que el cambio se pueda producir".
El también alcalde de Badalona lo ha declarado tras votar en el colegio Lola Anglada acompañado de su familia y el secretario general del PP de Cataluña, Juan Fernández.
Albiol ha subrayado que se ha encontrado "muchas personas que tienen ganas de cambiar el país" yendo a votar en una jornada que se está produciendo con normalidad.
Ha agregado, bromeando, que si habla más y dice lo que piensa se arriesga a ser sancionado, y ha añadido: "Veo mucha receptividad. La escuela está a tope, el colegio electoral está a tope, la gente muy cariñosa. Que siga así y a partir de las 8 de la tarde vemos cómo va todo".
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Participación récord a las 14 horas: alcanza el 45,7%, la cifra más alta en unas elecciones de la democracia a esta hora
La participación de la jornada electoral se ha situado en el 45,71% a las 14 horas, según el primer avance facilitado por el Ministerio del Interior. Se trata de la cifra más elevada de todas las elecciones celebradas en democracia.
Esto supone un incremento de 4,5 puntos respecto a las anteriores elecciones de 2023, cuando el dato fue del 40,48% a la misma hora.
Hasta ahora, la mayor participación en el primer avance de las 14 horas se registró en las elecciones generales de junio de 1993: el 41,83%. Pese al crecimiento del PP de Aznar, que alcanzó los 141 escaños, Felipe González logró revalidar su Gobierno tras el estallido de escándalos como el caso Filesa.
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Participación récord a las 14.00 supera el 45,75%, cinco puntos más que en las generales de 2023
La participación en las elecciones generales de este domingo ha sido del 45,75 % a las 14.00, lo que supone cinco puntos más que en 2023 y la participación más alta en todo la Democracia. En concreto, 5,27 puntos por encima.
Hace tres años, la participación a las 18.00 fue de 53,12% y al final del día, a las 20.00, fue del 66,57%.
Los comicios con una menor participación a las 14.00 fueron los de 1989. Entonces, el 35,78% del censo había votado ya a esa hora.
Al término de la jornada, el 69,74% de los españoles habían depositado una papeleta en la urna.
En cambio, en 1993 se registró la participación más alta a las 14.00. A esa hora, el 41,83% del censo había ejercido su derecho.
Ese año, la participación final fue del 76,44%.
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Elecciones generales 2026 | Yolanda Díaz define la jornada electoral como un día de "esperanza y alegría"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido este domingo la jornada electoral como un día de "esperanza, democracia y alegría" y ha reivindicado que los derechos son fruto de la lucha colectiva y de quienes creen que "las cosas pueden cambiar".
"Los derechos nunca llegan solos. Son fruto de la lucha, de la gente que cree que las cosas pueden cambiar y que merece la pena seguir avanzando", ha escrito Díaz en un mensaje publicado en su perfil de Bluesky tras acudir a votar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía en Madrid.
Díaz ha pedido en su mensaje que "nunca" falte la esperanza. El mensaje lo ha acompañado de dos imágenes en las que se ve, en primer lugar, como entra al colegio electoral junto al apoderado de Frente Amplio, mientras que en la segunda imagen se le ve depositando su voto.
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Elecciones generales 2026 | El retraso en un voto emitido por correo frustra un nuevo récord del pueblo más rápido en votar
El municipio riojano de Villarroya, el que más rápido vota de España como cada año, se ha quedado sin batir su propio récord por un voto emitido por correo que ha retrasado unos minutos la votación.
La localidad, situada a unos 63 kilómetros de Logroño, ha vuelto a ser la primera de España en completar la votación de todos los integrantes de su censo electoral y cerrar sus urnas.
Sin embargo, la presencia de un voto por correo ha impedido que pueda superar su propio récord de rapidez, al demorar unos minutos su cierre pasadas las 09. 35 horas, según ha confirmado el alcalde, Salvador García, a Europa Press.
La localidad de Rioja Baja contaba en esta ocasión con nueve electores -tres más que en los anteriores comicios-, de los que ocho se encontraban desde las 08,00 horas en el lugar de votación -tres de ellos ejerciendo sus cargos como mesa electoral-.
Por otra parte, la primera mesa electoral en comunicar su constitución este domingo ha sido la instalada en el Polideportivo Municipal de Burriana (Castellón), que lo ha hecho a las 8.00 horas en punto.
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Elecciones generales 2026 | El pueblo catalán que vota rodeado de esteladas
En el interior del Maresme (Barcelona), una localidad de apenas 816 habitantes ha iniciado la jornada electoral del 29N con esteladas en los alrededores de su único colegio electoral.
Se trata de Òrrius, donde la Escola del mismo nombre ha amanecido con cerca de doce banderas independentistas repartidas por los accesos al municipio.
Vuelven las esteladas a Ayuntamientos con alcalde indepe. Quejas de falta de imparcialidad por votar con esteladas alrededor del colegio electoral.— Resistència!!! (@Resistencia5a) November 29, 2026
El alcalde de la localidad es Xavier Masgrau González, de Junts, que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo de 2023, con cuatro de los siete concejales del consistorio.
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Elecciones generales 2026 | Matute pide "estar a la altura" del momento: "La inteligencia colectiva de este país no va a fallar"
El candidato de EH Bildu al Congreso por Vizcaya, Oskar Matute, ha acudido este domingo electoral a votar en Gurutzeta Eskola de Barakaldo, donde ha pedido a la ciudadanía "que emita un voto masivo, que lo haga con ilusión y que lo haga con una sonrisa en la boca".
Tras ejercer su derecho al voto, Matute ha asegurado que confía en el pueblo y "en su gente" y ha afirmado que "Euskal Herria no va a fallar y va a estar a la altura de los tiempos".
El candidato vizcaíno ha recordado que a lo largo de la campaña han dicho que no eran unas elecciones "corrientes, que eran unas elecciones con un carácter excepcional, casi de referéndum".
En esa línea, Matute ha deseado que la ciudadanía "exprese su apuesta por el futuro y su apuesta por la dignidad de todas las personas".
Euskal Herria ha demostrado una y otra vez su capacidad de estar a la altura del momento histórico y hoy lo volveremos a hacer con esperanza y una sonrisa. La inteligencia colectiva de este país no va a fallar. https://t.co/nAs84dL4jQ— Oskar Matute (@OskarMatute) November 29, 2026
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Elecciones generales 2026 | Incidencias en algunos colegios electorales por el uso del DNI digital para votar
El uso del DNI digital para votar en las elecciones generales de este domingo está produciendo algunas incidencias en algunos colegios de todo el territorio nacional, han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior.
Unas incidencias que, tal y como aseguran las mismas fuentes, están siendo subsanadas por la Policía Nacional.
Estos comicios son los primeros en los que se puede utilizar para identificarse en las urnas el DNI digital. Para poder usarlo, las mesas tienen que disponer de un dispositivo de lectura que, según Interior, es seguro.
Más de 1.755.000 españoles han activado el DNI digital y podrán identificarse de esta forma.
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Elecciones generales 2026 | Gamarra, tras votar este 29N: "Por fin hoy es el día en el que ejercemos el voto y decidimos el futuro para el país"
La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, ha afirmado que "por fin hoy es el día; hoy es el día en el que los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho al voto y podemos decidir qué futuro queremos para nuestro país".
Ha reclamado a los riojanos que voten "con decisión, con esperanza y sin resignación ya que cuando se produce un proceso electoral es un momento para decidir cómo queremos que sea nuestro futuro". "Que lo hagamos en libertad y sobre todo que no tengan ningún miedo a ejercer el derecho a voto ni se dejen influir por ningún miedo", ha añadido.
Ha pedido que "tomen sus decisiones con esperanza, con ilusión y con la confianza que da que saber que su voto es lo que va a ser decisivo y que con sus papeletas tienen la posibilidad de afrontar un futuro con esperanza, con ilusión, y por supuesto, sin miedos y sin resignaciones"
Gamarra ha realizado estas manifestaciones después de ejercer su voto en su colegio electoral, situado en la Biblioteca de La Rioja en Logroño. La cabeza de lista a la Cámara Baja ha recogido las papeletas en el mismo centro de votación.
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Elecciones generales 2026 | Emilio Delgado pide votar de forma masiva, "especialmente en los barrios trabajadores"
El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales, Emilio Delgado, ha llamado este domingo a salir a votar de forma masiva, en especial en los barrios trabajadores, al considerar que se trata de unas elecciones decisivas para el futuro del país.
Tras ejercer su derecho al voto en el colegio Maruja Mallo de Móstoles (Madrid), Delgado ha asegurado que cada opinión es fundamental y ha pedido que nadie se quede en casa.
"Decirle a todo el mundo que salga a votar, que salga a votar masivamente, especialmente en los barrios trabajadores", ha instado el político madrileño.
"Posiblemente las elecciones más importantes en 50 años, que nadie se quede en casa, nos jugamos el futuro de este país y la opinión de cada persona es fundamental. Animar a la participación, al voto y a ganar nuestro futuro", ha afirmado.
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Elecciones generales | El PP denuncia ante la JEC una "supuesta" orden policial para retirar votos de cinco mesas electorales de Toledo y urge al Ministerio del Interior a que aclare quién la ha dado
El Partido Popular ha presentado una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por una supuesta actuación irregular de agentes de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo durante la jornada electoral de hoy, 29 de noviembre.
Según denuncia el PP, los agentes se personaron en varios colegios electorales alrededor de las 9:20 horas y comunicaron que, por orden del Tribunal Supremo, los votos de los electores cuyo derecho de sufragio había sido suspendido cautelarmente debían remitirse al Instituto Nacional de Estadística (INE), en lugar de ser recogidos por las mesas electorales.
El Partido Popular sostiene que esta indicación contradice las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral, que establecen que dichos sobres deben ser recogidos por las mesas, permanecer cerrados y separados, ser firmados por al menos dos de sus miembros y custodiarse junto con la documentación electoral.
Por ello, solicita a la JEC que ordene mantener el procedimiento establecido, investigue el origen de la "supuesta" orden policial y requiera al Ministerio del Interior información sobre quién la impartió y a qué mesas se trasladó. También pide localizar los sobres que, en su caso, hubieran sido entregados a los agentes y garantizar su incorporación a la documentación electoral.
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Elecciones generales 2026 | Largas colas en colegios de Madrid para votar este 29N
Algunos colegios electorales de la Comunidad de Madrid han registrado este domingo largas colas para votar en estas elecciones generales del 29N.
Por ejemplo, en un colegio de Hermanos García Noblejas, en la capital, donde a esta hora es visible una larga cola a su entrada, en medio de la incertidumbre por la participación en estos comicios.
A las 14:30 y a las 18:30 horas se darán los avances de participación registrados hasta las 14:00 y las 18:00. En torno a las 22:30 horas, Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska presentarán los resultados provisionales.
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Elecciones generales 2026 | López Miras pide "llenar las urnas de votos al PP" y Lucas llama al PSOE a movilizarse: "Elegimos qué país queremos ser"
Los máximos dirigentes del PP y el PSOE ya han 'comparecido' en las urnas en la Región de Murcia. El popular Fernando López Miras ha votado en Lorca y el socialista Francisco Lucas ha hecho lo propio en Murcia.
López Miras (PP) ha votado en el Colegio San José de Lorca y ha mandado un mensaje a través de su cuenta personal de 'X' para pedir al electorado su "apoyo" al candidato Alberto Núñez Feijóo: "Ha llegado el día. Por fin, podemos votar. Los españoles tenemos hoy la oportunidad de decidir el rumbo de España".
"Animo a todos a ir a votar, pensando en sus familias y en el futuro de la Región de Murcia", tal y como ha recalcado el presidente del Gobierno autonómico y líder de los populares murcianos, acompañado del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
"En tu mano está una decisión que marcará el futuro de España: cuatro años más de Pedro Sánchez o el cambio que necesitamos. Tienes en tu mano acabar con estos años de corrupción y decadencia y recuperar el país con el que sueñas". "Llenemos las urnas de votos para el Partido Popular".
Ha llegado el día. Por fin, podemos votar. Los españoles tenemos hoy la oportunidad de decidir el rumbo de España. Animo a todos a ir a votar, pensando en sus familias y en el futuro de la #RegióndeMurcia. https://t.co/ZaGREQQSYv— Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 29, 2026
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Elecciones generales 2026 | Un colegio electoral de Barbate permitirá votar hasta las 20.30 horas por retraso en su apertura
La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha acordado ampliar en 30 minutos el horario de votación en un colegio electoral de la localidad gaditana de Barbate, donde podrá ejercerse el derecho al voto hasta las 20.30 horas de este domingo 29 de noviembre por un retraso en su apertura.
Según han informado a EP fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el retraso en la constitución de esta mesa electoral de Barbate se ha producido porque miembros de la mesa echaban en falta papeletas de candidaturas pero finalmente, tras una revisión completa, comprobaron que estaban todas.
Otras incidencias de las primeras horas de este 29N en Andalucía se han producido en el CEIP El Carmen de la localidad sevillana de Tomares, donde la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha autorizado a la presidenta de una mesa a lucir una camiseta con el lema 'Stop Gaza' durante toda la jornada de este domingo 29 de noviembre.
También se han detectado falta de papeletas de las candidaturas al Senado en una mesa electoral del municipio sevillano de Las Navas de la Concepción y también se ha retrasado la apertura de un colegio en Jaén capital porque el ordenanza encargado ha llegado tarde
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Elecciones generales 2026 | Page deposita su voto deseando que a partir del lunes "se supere el frentismo" y la polarización en España
El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la región, Emiliano García-Page, ha ejercido su derecho a voto y lo ha hecho deseando que tras el proceso electoral "se supere el frentismo que divide".
En declaraciones a los medios tras votar, asegura que son unas elecciones "muy trascendentes para España", y si bien "todas los son", la alta participación que espera para el día de hoy hace que este proceso sea todavía más "importante". "Un país que vota mucho y muchas veces es porque se toma en serio la democracia".
Unos comicios que, a su juicio, llegan tras una larga campaña "de casi cuatro años" por la tensión política vivida y con un nivel de polarización "muy superior al habitual".
Aunque "es bueno discrepar", es importante "encontrar el interés general, que es lo que se tiene que favorecer", y tras quince días de campaña en los que se puede discrepar, al terminar este periodo "no se puede discrepar por todo", ha pedido.
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Elecciones generales 2026 | Rufián pide votar "a conciencia y con memoria" y respetar unos resultados "limpios"
El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha pedido este domingo al electorado votar "a conciencia y con memoria" y ha instado al conjunto de fuerzas políticas a respetar unos resultados que, ha asegurado, serán "evidentemente limpios".
"Pedimos a la gente que salga masivamente a votar a conciencia y con memoria. Que todo el mundo sea consciente de lo que hoy nos jugamos", ha advertido esta mañana en declaraciones a los medios, antes de depositar su voto en la Escuela Mercè Rodoreda de Badalona.
"Pase lo que pase esta noche, será un resultado evidentemente limpio", ha añadido Rufián, quien ha aprovechado la ocasión para "condenar, desde ya, cualquier atisbo de poner en duda la democracia".
En este sentido, ha llamado al resto de candidatos a "respetar, reconocer" los resultados y "trabajar en función de lo que pase". "Ponerlos en duda es terriblemente peligroso", ha señalado.
🗳️ 🇪🇸 #Elecciones29N | Así ha votado esta mañana el cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián 📲 La última hora en https://t.co/7X7cnclvnh https://t.co/Lzy8s2dH9T— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 29, 2026
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Elecciones generales 2026 | Así ha votado esta mañana Alberto Núñez Feijóo
Tras depositar su papeleta, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los españoles que "no voten con miedo", sino "con memoria". Su propuesta: "ilusión y esperanza".
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Elecciones generales | Abascal pide "una movilización masiva para que no haya que arrepentirse mañana"
El candidato a la presidencia por Vox, Santiago Abascal, ha votado en el Colegio Pinar del Rey de Madrid. Desde allí, Abascal ha animado a votar, y ha llamado "a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana".
"Una participación masiva favorece al pueblo y legitima la democracia", ha precisado y ha animado a los abstencionistas a votar para que "otros no voten por ellos".
El líder de Vox ha pedido que la gente pueda "votar sin miedo, sin pesimismo, que acudan a las urnas con valor".
Animo hoy a una participación masiva para no arrepentirse mañana. Animo a votar sin miedo. https://t.co/IyHZ0RToan— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 29, 2026