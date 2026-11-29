Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ya han votado en las Elecciones Generales del 29N.

🕑 ¿Cómo van los datos de participación?

La participación a las 14.00 supera el 45,74%, cinco puntos más que en las generales de 2023.

El próximo avance de participación se conocerá a partir de las 18.00 h.

🗳️¿Cómo van las encuestas?

El último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL sitúan al PP en cabeza (31,1%), seguido de cerca por el PSOE (27,1%), con Vox como tercera fuerza (18,9%) y Frente Amplio en torno al 7%.