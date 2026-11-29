(I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau. Alberto Ortega Europa Press

Qué pasa si nadie consigue mayoría absoluta el 29-N: plazos de investidura y cuándo se repetirían las elecciones

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LO ESENCIAL Las claves La mayoría absoluta en el Congreso requiere de 176 escaños para ser alcanzada, pero es posible investir a un presidente mediante mayoría simple en una segunda votación, alcanzando más votos a favor que en contra. En la primera votación de investidura el candidato necesita 176 votos favorables; de no lograrlos, se realiza una segunda votación 48 horas después donde entran en juego pactos, apoyos puntuales o abstenciones. El plazo máximo para investir a un presidente es de dos meses a contar desde la primera votación de investidura fallida, tras los cuales se disolverían las Cortes de forma automática. Si ningún aspirante logra la confianza de la Cámara en el límite de dos meses, se convocan de nuevo elecciones generales 47 días después de la disolución, manteniéndose el Gobierno en funciones durante la negociación.

Las elecciones generales del 29-N pueden dejar un Congreso muy fragmentado, en el que ninguna formación obtiene los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. En ese escenario, los partidos tendrán que negociar para intentar formar Gobierno.

Sin embargo, no lograr una mayoría absoluta en las urnas no significa que España tenga que volver a votar. La Constitución permite que un candidato sea investido presidente con mayoría simple, siempre que consiga más votos a favor que en contra.

El proceso tiene unos plazos establecidos y un límite de dos meses para desbloquear la situación. Si ningún candidato consigue la confianza del Congreso durante este periodo, se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones generales.

¿Y si no hay mayoría absoluta?

El Congreso de los Diputados está formado por 350 representantes, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 176 escaños. No obstante, una formación no necesita alcanzar esa cifra por sí sola para conseguir la Presidencia del Gobierno.

Los partidos pueden negociar pactos de coalición, acuerdos de legislatura o apoyos puntuales con otras formaciones. También existe la posibilidad de que algunos grupos parlamentarios se abstengan para facilitar la investidura de un candidato.

Por lo tanto, la clave estará en la capacidad de cada partido para reunir los apoyos suficientes en el Congreso y superar las votaciones de investidura.

En 2023, el Partido Popular ganó las elecciones con 137 escaños; no obstante, Alberto Núñez Feijóo se quedó en 172 votos a favor en su segunda votación de investidura. Así, Pedro Sánchez consiguió la presidencia con 179 apoyos. En estas elecciones, las encuestas muestran al Partido Popular como favorito, que podría sumar la mayoría si pacta con Vox.

¿Cómo funciona la investidura?

Una vez constituidas las nuevas Cortes, el rey Felipe VI iniciará una ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos. Después, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno, que deberá acudir al Congreso para presentar su programa y solicitar la confianza de los diputados.

En la primera votación, el aspirante necesitará el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, 176 votos favorables. Si no consigue esa cifra, se celebrará una segunda votación 48 horas después, en la que será suficiente obtener más votos a favor que en contra.

Esto significa que un candidato puede convertirse en presidente sin tener el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. Por ejemplo, podría conseguirlo con 150 votos a favor, 130 en contra y 70 abstenciones.

Mariano Rajoy fue investido en octubre de 2016 sin conseguir la mayoría absoluta en el Congreso. En la segunda votación obtuvo 170 votos a favor, 11 en contra y 68 abstenciones. Como consiguió más apoyos que votos en contra, superó la mayoría simple y pudo ser investido presidente.

¿Cuándo habría elecciones?

Los dos meses no empiezan a contar desde el día de las elecciones generales, el 29 de noviembre, ni desde la constitución del Congreso. El plazo comienza el día en el que se celebra la primera votación de investidura que no sale adelante.

Una vez convocados los nuevos comicios, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que las elecciones se celebrarán 47 días después de la convocatoria. La campaña electoral tendrá una duración de ocho días.

Mientras no se produzca la investidura de un nuevo presidente, el Gobierno saliente continuará en funciones. Por tanto, aunque el resultado del 29-N no permita formar un Ejecutivo de inmediato, todavía habrá margen para negociar y evitar que los españoles tengan que volver a las urnas.