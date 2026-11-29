La propia web de la oenegé reconoce un incremento de beneficiarios debido al aumento de progresiones de grado y semilibertades otorgadas a los reclusos.

Harrera Elkartea, cuyo objetivo manifiesto es "vaciar las cárceles", asegura haber ayudado a más de 200 personas en su resocialización solo durante el año 2025.

La organización afín a los presos de ETA ofrece ayudas monetarias puntuales o estables a reclusos y exiliados, lamentando que la falta de cotización por sus condenas les impida cobrar jubilación.

El auto judicial que revoca el tercer grado a Henri Parot desvela que la ONG Harrera Elkartea presta respaldo económico y acompañamiento en la reinserción al etarra.

Harrera Elkartea, una oenegé que insta a "vaciar las cárceles" y que es afín a los presos de ETA, dio "apoyo" y "respaldo económico" al sanguinario terrorista Henri Parot.

Así lo desvela el auto judicial, fechado el pasado miércoles, con el que el juez José Luis Castro revocó la decisión del Gobierno vasco de conceder a Parot el tercer grado penitenciario.

La resolución repasa y analiza las razones alegadas por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Guipúzcoa para proponer la progresión de grado del etarra. Y, entre ellas, se menciona que Parot "cuenta con acompañamiento en su proceso de reinserción social por parte de Harrera Elkartea".

Esta oenegé, además, también le brinda "respaldo económico", ya que, tras casi cuatro décadas entre rejas, el sanguinario etarra carece de ingresos propios.

Los profesionales técnicos de la cárcel también señalaron —y así lo recoge el auto judicial del pasado miércoles— que el "entorno" de Parot y sus "allegados", además de Harrera Elkartea, le entregan dinero para su subsistencia.

Una parte del mismo —no aparece precisada en la resolución— va destinada a pagar las indemnizaciones a sus víctimas, derivadas del largo historial delictivo que acumula, con 39 asesinatos a sus espaldas.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto, vía e-mail, con Harrera Elkartea para conocer los detalles de ese apoyo económico a Parot. ¿Le entregan dinero u otros bienes? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Por el momento, este periódico no ha obtenido respuesta.

Si bien, en su propia web, la ONG reconoce que una de sus labores es el "acompañamiento económico" de los reclusos que abandonan la prisión.

No cita, específicamente, a presos etarras ni menciona el terrorismo. Ahora bien, comparte imágenes de una manifestación convocada bajo el lema Presoak Etxerat, traducida como "Los presos, a casa".

Captura de pantalla de la web de Harrera Elkartea. Harrera Elkartea

Además, con el léxico propio del entorno abertzale afín a los presos de ETA, esta oenegé reclama la puesta en libertad y la reinserción social de "quienes salen de la cárcel o vuelven del exilio".

"Para hacer frente a esta situación, Harrera Elkartea ofrece una ayuda económica durante esos primeros meses", afirma la ONG, que recauda donativos a través de tres cuentas bancarias para dicha labor.

"Los largos años de condena y exilio han dejado y dejarán a muchas personas sin poder cotizar el mínimo y cobrar una jubilación", lamenta la web.

"La falta de cotización y la edad avanzada con la que está saliendo este colectivo de la cárcel o volviendo del exilio está dejando situaciones muy precarias", añade.

"En estos casos, la ayuda mencionada pasa de ser puntual a algo estable", indica la página de Harrera Elkartea, antes de ofrecer información sobre cómo solicitar ayudas a la Administración pública.

"Si la persona no tiene derecho o aún no ha empezado a recibirlas, Harrera activa los mecanismos para hacer frente a los gastos básicos por medio de fondos propios", explica la organización.

El propósito de esta asociación es claro: "Vaciar las cárceles". "[Y ello] supone que los presos y presas necesitan nuestro apoyo en su salida", indica la web.

A renglón seguido, explica que en los últimos años, "cientos de personas" se han beneficiado de la labor de Harrera Elkartea, cuya traducción, en español, sería algo así como "asociación de acogida".

"Sólo durante el año 2025, hemos ayudado en su resocialización a más de 200 personas que salieron de prisión o regresaron del exilio", cuantifica.

En otro de los apartados de su web, la oenegé pronostica que esta cifra irá en aumento "en proporción inversa al número de personas que siga habiendo en las prisiones". Es decir, tendrán más trabajo según menos presos estén entre rejas.

En ese sentido, dan la razón a las asociaciones de víctimas del terrorismo, que se quejan de que, desde que el Gobierno vasco asumió, en 2021, las competencias en materia penitenciaria, cada vez más presos de ETA están pisando la calle, de un modo u otro.

"Cabe destacar que las progresiones de grado y situaciones de semilibertad están generando un mayor número de personas que, aún no estando en libertad pasan el día fuera de prisión", llega a reconocer la web.