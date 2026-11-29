Elecciones generales 2026 del 29-N, en directo | Resultados de encuestas, horario colegios electorales y última hora de los candidatos de PP, PSOE y Vox
Más de 38 millones de españoles están llamados este domingo a las urnas antes de conocer los resultados de unas elecciones generales clave.
👉🏻 Resultados de las elecciones generales del 29-N
Sigue minuto a minuto las elecciones generales de España de 2026: desde la apertura de los colegios hasta el escrutinio de los resultados de las elecciones. Consulta en directo la última hora de PP, PSOE, Vox y el resto de partidos, y todos los resultados de la jornada electoral.
🔴 ¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?
El horario de los colegios electorales será de 9:00 a 20:00 horas (en Canarias, de 9:00 a 20:00 hora insular). Las mesas se constituirán a las 8:00 horas y quienes estén en el colegio o en la cola a las 20:00 podrán votar.
🔴 ¿Dónde votar y cómo saber cuál es mi colegio electoral?
Puedes consultar tu colegio electoral y mesa en el buscador del INE, mediante Cl@ve o certificado digital, llamando al 900 343 232, en tu ayuntamiento o a través de la tarjeta censal recibida por correo.
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Elecciones generales del 29-N | Correos ultima el reparto del voto por correo en un dispositivo de 243,4 millones de euros
A primera hora de la mañana, el personal de Correos completa la entrega de los sobres del voto por correo en todas las mesas electorales del país, unos sufragios que serán introducidos en las urnas al cierre de los colegios, a las 20:00 horas, antes de iniciar el recuento.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, el presupuesto global de estas elecciones generales asciende a 243,4 millones de euros —un 10% más que en julio de 2023—.
De esa cifra, 104 millones corresponden al operador postal y casi 11 millones a las telecomunicaciones y a la difusión de los resultados.
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Elecciones generales España | Documentación válida para votar: estreno histórico del DNI digital
Para ejercer el derecho al voto en las elecciones generales de este domingo 29N, los electores deben acreditar su identidad ante la mesa electoral presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el permiso de conducir, siempre en formato original y con fotografía —se admiten documentos caducados, pero en ningún caso fotocopias—.
Como principal novedad en España este 2026, los ciudadanos podrán identificarse por primera vez con el DNI digital, una medida autorizada por la Junta Electoral Central (JEC) y avalada por el Tribunal Supremo esta misma semana.
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Elecciones generales, en directo | Horarios clave del día: cuándo salen los datos de participación y los primeros resultados
Según el calendario oficial anunciado ayer por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Comunicación desde el Centro Nacional de Datos, la jornada contará con cuatro comparecencias institucionales.
A las 10:30 horas se informará sobre la apertura de los colegios y la constitución de las mesas; a las 14:30 horas se ofrecerá el primer avance de participación (con datos hasta las 14:00 horas).
A las 18:30 horas se actualizará la cifra registrada hasta las 18:00 horas. A partir de las 21:00 horas se podrá seguir el recuento en tiempo real a través de la web resultados.29neleccionesgenerales.com y la aplicación Elecciones Generales 29N.
Y en torno a las 22:30 horas está prevista la comparecencia de Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska para detallar los resultados provisionales.
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Elecciones generales 29N | El voto no es obligatorio y los trabajadores tendrán hasta cuatro horas de permiso retribuido
La legislación española no establece la obligatoriedad de acudir a las urnas. Además, quienes tengan que trabajar este domingo podrán disponer de hasta cuatro horas de permiso retribuido para ejercer su derecho al voto, con los ajustes proporcionales correspondientes en las jornadas reducidas.
La duración concreta dependerá de la normativa y de las disposiciones aplicables en cada comunidad autónoma.
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Elecciones generales 29N | Los españoles residentes en el extranjero podrán votar sin solicitarlo previamente
Un total de 2.769.645 españoles residentes en el extranjero están incluidos en el censo electoral para estos comicios. Como novedad del sistema de voto exterior, podrán participar sin necesidad de presentar una solicitud previa.
Esta modalidad busca facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos que viven fuera de España. En total, el censo de estas elecciones asciende a 38.728.356 electores.
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Elecciones generales 29N | Madrid elegirá 38 diputados y Barcelona tendrá 32 escaños en el Congreso
Madrid será la provincia que más diputados elija, con 38 escaños, seguida de Barcelona, con 32. Valencia contará con 16 representantes y Sevilla con 12, mientras que Málaga elegirá 11. En el extremo opuesto, Soria será la circunscripción con menor representación, con dos diputados. En total, se renovarán los 350 escaños del Congreso.
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Elecciones generales 29N | Más de 61.000 mesas electorales y 100.000 agentes garantizarán la jornada
El dispositivo preparado para estas elecciones contará con 61.033 mesas electorales distribuidas en 22.493 locales de votación. Para garantizar el desarrollo de la jornada, se desplegarán más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, además de servicios de emergencias y Protección Civil. En total, se distribuirán 210.000 urnas por todo el territorio.
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Elecciones generales 29N | Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este domingo
Un total de 38.616.949 ciudadanos podrán participar en las elecciones generales de este domingo, según los datos del Ministerio del Interior. De ellos, 35.953.542 residen en España y 2.663.407 viven en el extranjero.
Además, 1.615.034 personas votarán por primera vez en unos comicios generales. La jornada decidirá la composición de las nuevas Cortes Generales.
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Elecciones generales 29N | Los primeros resultados provisionales se conocerán durante la noche electoral
Una vez finalizada la votación en todo el territorio, comenzarán a difundirse los primeros resultados provisionales. La atención estará puesta en el reparto de escaños y en las posibles mayorías parlamentarias que puedan surgir del escrutinio.
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Elecciones generales 29N | Los colegios electorales cerrarán a las 20:00 horas y dará comienzo el escrutinio
La votación concluirá a las 20:00 horas, cuando las mesas electorales iniciarán el recuento de las papeletas. Las personas que estén en la cola a las 20:00 podrán votar. Primero se contabilizarán los votos al Congreso y posteriormente los correspondientes al Senado.
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Elecciones generales 29N | La jornada electoral contará con dos avances oficiales de participación
Los ciudadanos podrán seguir la evolución de la participación a través de dos comunicaciones oficiales previstas para las 14:30 y las 18:30 horas. Estos datos serán especialmente relevantes para comparar la movilización con anteriores convocatorias electorales.
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Elecciones generales 29N | El voto por correo también tendrá protagonismo en el resultado electoral
Los sufragios emitidos por correo formarán parte del escrutinio de estas elecciones generales. Esta modalidad habrá permitido participar a los ciudadanos que solicitaron votar sin acudir presencialmente a su colegio electoral.
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Elecciones generales 29N | Los votantes podrán elegir entre dos papeletas para renovar las Cortes Generales
Los electores encontrarán dos papeletas diferentes en los colegios: una blanca para votar al Congreso de los Diputados y otra sepia para elegir a los representantes del Senado. Ambos sufragios se depositarán en urnas distintas y seguirán sistemas de elección diferentes.
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Elecciones generales 29N | 350 escaños del Congreso y la composición del Senado, en juego
Los españoles elegirán este domingo a los representantes de las Cortes Generales. El Congreso estará formado por 350 diputados, mientras que los ciudadanos también votarán a los senadores correspondientes a sus respectivas circunscripciones.
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Elecciones generales 29N | La participación marcará una de las claves de la jornada electoral
Uno de los principales focos de atención estará en la movilización de los votantes. El primer avance oficial de participación se conocerá a las 14:30 horas, mientras que el segundo llegará a las 18:30. Ambas cifras permitirán seguir la evolución de la afluencia a las urnas.
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Elecciones generales 29N | Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas
La jornada electoral comenzará oficialmente a las 09:00 horas, cuando los colegios electorales de toda España abrirán sus puertas. Los ciudadanos podrán depositar sus papeletas durante once horas, hasta las 20:00, momento previsto para el cierre de las mesas.
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Elecciones generales 29N | España abre una jornada electoral decisiva
¡Buenas noches! Arrancamos el seguimiento en directo de las elecciones generales de este 29 de noviembre. Los colegios electorales abrirán a las 09:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00.
Durante toda la jornada seguiremos las incidencias, las declaraciones políticas y los avances de participación, previstos para las 14:30 y las 18:30 horas. Por la noche, todas las miradas estarán puestas en el escrutinio y los primeros resultados. ¡Comenzamos!