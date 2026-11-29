Sigue minuto a minuto las elecciones generales de España de 2026: desde la apertura de los colegios hasta el escrutinio de los resultados de las elecciones. Consulta en directo la última hora de PP, PSOE, Vox y el resto de partidos, y todos los resultados de la jornada electoral.

🔴 ¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?

El horario de los colegios electorales será de 9:00 a 20:00 horas (en Canarias, de 9:00 a 20:00 hora insular). Las mesas se constituirán a las 8:00 horas y quienes estén en el colegio o en la cola a las 20:00 podrán votar.

🔴 ¿Dónde votar y cómo saber cuál es mi colegio electoral?

Puedes consultar tu colegio electoral y mesa en el buscador del INE, mediante Cl@ve o certificado digital, llamando al 900 343 232, en tu ayuntamiento o a través de la tarjeta censal recibida por correo.