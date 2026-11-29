El sector empresarial acusa pérdidas de un millón de euros diarios y exige la llegada de fondos para reactivar el comercio, la hostelería y el turismo golpeados por la crisis.

La ciudad cifra el gasto extraordinario en 45,3 millones de euros y ha aprobado unos presupuestos de guerra a la espera de recibir las ayudas prometidas por el Gobierno central.

El sistema sanitario se encuentra al límite tras atender picos de miles de urgencias, sufriendo bajas en las plantillas y el temor a un colapso ante las infecciones invernales.

Ceuta acude a las urnas cuatro meses después de la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos, entre un fuerte despliegue policial y sin haber alcanzado aún la normalidad.

Por primera vez en democracia, una ciudad española vota este domingo en unas condiciones de máxima excepcionalidad: tras haber sufrido una invasión, de cuyas heridas aún no se ha recuperado.

Este lunes se cumplirán cuatro meses de la entrada masiva de más de 100.000 personas en Ceuta desde Marruecos y la ciudad sigue muy lejos de retornar a la normalidad.

Un total de 65.591 electores censados en Ceuta eligen a un diputado y dos senadores en los comicios de este domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cumplió este sábado su compromiso personal de visitar Ceuta durante la jornada de reflexión. Recorrió sus calles junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y recibió numerosas muestras de cariño de los vecinos.

En el barrio de la Playa Benítez, como cada tarde, cientos de inmigrantes salen de los campamentos cercanos y pasan el rato en la playa o en el paseo marítimo. A partir de ciertas horas, hay más inmigrantes que residentes en la vía pública.

El sonido de helicópteros sobrevolando la ciudad se ha convertido en ruido de fondo habitual.

La emergencia y el colapso de aquellas primeras semanas de agosto ha quedado atrás, pero sus consecuencias continúan presentes.

Los dispositivos policiales para desalojar los asentamientos chabolistas han dado paso a batidas continuas en las barriadas, donde cientos de personas en situación irregular continúan escondidas. Los vehículos militares han dado paso a una mayor presencia policial.

Policías de paisano trabajan con sus compañeros uniformados para identificar a los inmigrantes que aún no han sido registrados.

Ciento veinte días después de aquel 30 de julio, el comercio y la hostelería aún esperan una reactivación que no termina de consolidarse.

Las Administraciones, por su parte, hacen cuentas para afrontar los gastos extraordinarios.

Los profesionales sanitarios advierten de que el sistema sigue sin recuperarse y sin estar preparado para hacer frente a la situación.

La fotografía que dibujan la vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, refleja dos caras de una misma crisis: una factura económica millonaria y unos servicios sanitarios que ya partían de una situación de debilidad y que aún no se han recuperado del colapso.

Sanidad al límite

El diagnóstico del presidente del Colegio de Médicos sobre la situación sanitaria es pesimista: "Si la comparamos con el infierno vivido los días 30 y 31 de julio, podríamos decir que estamos en el purgatorio, pero eso no quiere decir que estemos bien".

Roviralta recuerda que, durante aquellas jornadas, llegó a haber 4.000 asistencias en apenas unas horas. Los profesionales tuvieron que atender a pacientes incluso fuera de los circuitos habituales del hospital.

La presión asistencial desbordó los recursos disponibles y el personal sanitario tuvo que sostener la respuesta con un sobreesfuerzo físico y emocional.

El Colegio de Médicos tuvo que activar recursos extraordinarios de apoyo emocional y psicológico para atender a compañeros que habían terminado desbordados por lo vivido.

"Yo personalmente vi a médicos, a enfermeras, llorando, personas desbordadas y colapsadas mental y físicamente", cuenta el facultativo.

Cuatro meses después, reconoce que la situación ha mejorado respecto a los primeros días, pero advierte de que no se han producido refuerzos de plantilla. Al contrario, denuncia que se han registrado bajas y renuncias y que algunos profesionales tienen pensado abandonar el servicio de Urgencias en los próximos meses.

"Cuando llegó el 30 de julio, llovió sobre mojado y nos encontramos con una situación dantesca, catastrófica, en la que la sanidad se rompió", asegura.

Sin embargo, el facultativo insiste en que la crisis no creó todos los problemas que hoy afronta la sanidad ceutí. Muchos de ellos, sostiene, llevaban años enquistados.

Entre los datos que pone sobre la mesa está la ratio de 2,6 médicos por cada mil habitantes, frente a los 3,5 de media nacional.

También denuncia que la declaración de Ceuta y Melilla como áreas de difícil cobertura médica, aprobada hace casi cuatro años, no se ha traducido en medidas efectivas de captación y fidelización de profesionales.

A su juicio, tampoco se han corregido los desincentivos laborales que dificultan atraer y retener facultativos.

Entre ellos, menciona el pago de las guardias, que según denuncia, es el más bajo de España, y las limitaciones para desarrollar una carrera profesional en condiciones equiparables a la Península.

El temor a otro colapso

La preocupación del Colegio de Médicos no se limita a las consecuencias inmediatas de la crisis. Roviralta teme que la llegada del invierno vuelva a tensionar el sistema sanitario, especialmente por el incremento habitual de las infecciones respiratorias durante esa época.

El presidente del Colegio explica que durante los meses posteriores a la entrada masiva se registraron episodios de sarna, tuberculosis, varicela y difteria, entre otras patologías. "Las siete plagas de Egipto", recuerda.

También advierte de que las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecieron los inmigrantes favorecieron la aparición de brotes. Aunque considera que el riesgo ha disminuido respecto al verano, insiste en que no ha desaparecido.

Roviralta también cuestiona que no se desplegara un hospital de campaña ni se activaran recursos extraordinarios, como el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que sí ha intervenido en la crisis de El Hierro.

Disponer de un único hospital constituye una vulnerabilidad que Ceuta debería corregir, advierte. Entre sus propuestas figura recuperar el antiguo hospital militar como segundo recurso asistencial para situaciones de emergencia.

Una factura millonaria

Uno de los principales interrogantes, cuatro meses después, sigue siendo quién asumirá el coste de la crisis, a pesar de los paquetes de ayudas anunciados durante estos meses.

La ciudad ha cifrado en 45,3 millones de euros el gasto extraordinario necesario hasta el 31 de diciembre, fecha prevista para el fin del mando único.

Esa cantidad, según explica Chandiramani a EL ESPAÑOL, incluye tanto desembolsos realizados como otros previstos. Esto, sin contar el coste de atender a los menores que tutela la ciudad, que asciende a 135 millones.

Comercio, hostelería, turismo y agencias de viajes son algunos de los sectores que más han acusado el golpe, especialmente por la pérdida de confianza y la incertidumbre tras el 30 de julio.

La Cámara de Comercio ha cifrado las pérdidas empresariales en torno a un millón de euros diarios, situación que Chandiramani considera "delicada".

Según traslada la consejera, el próximo 11 de diciembre está previsto el abono por parte del Gobierno de unos 20 millones de euros, aproximadamente: la mitad de la financiación de los 45,3 millones necesarios.

Mientras tanto, el Ejecutivo local ha incorporado a sus cuentas de 2027 un fondo estratégico de 4,3 millones bajo el epígrafe Ceuta no se rinde, destinado a responder a posibles gastos imprevistos e inversiones de recuperación. El presupuesto consolidado asciende a 448,4 millones de euros, con 34,1 millones destinados a inversiones.

Chandiramani define estas cuentas como unos "presupuestos de guerra", precisamente por la incertidumbre sobre la duración de las necesidades extraordinarias derivadas de la crisis que atraviesa la ciudad.

El tejido empresarial ceutí también continúa pendiente de que las ayudas anunciadas terminen de traducirse en liquidez.

Las subvenciones directas contemplan 5.000 euros para autónomos y cantidades de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, en función de su facturación.

Tras un primer anuncio de un paquete de ayudas directas de 9,1 millones de euros por parte de la Agencia Tributaria en septiembre, la Cámara de Comercio de la ciudad mostró su malestar por los retrasos en los pagos.

Esta semana, el delegado del Gobierno, David de la Encina, actualizó las cifras y confirmó que ya se han abonado 11,75 millones de euros, aunque aún quedan solicitudes en trámite.

A ello se suma el paquete de 14 millones anunciado para reactivar el comercio, el turismo y la hostelería de la Cámara de Comercio. De esa cantidad, diez millones están destinados al comercio y cuatro millones al sector turístico y hostelero. El primer tramo de cinco millones llegó a la Cámara el 4 de noviembre, por lo que todavía quedan 10 millones pendientes.

Una lenta recuperación

Mientras el Gobierno local intenta garantizar fluidez para afrontar los gastos extraordinarios, Chandiramani considera que la principal asignatura pendiente de la economía ceutí es recuperar la confianza y "reducir la dependencia de los vaivenes fronterizos".

Ha habido antes otros episodios de presión migratoria, como la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron de manera irregular a la ciudad a través de Marruecos.

Para ello, defiende la necesidad de atraer inversión, generar empleo, mejorar la conectividad y corregir los costes estructurales de la ciudad.

Roviralta, por su parte, reclama un cambio profundo en la gestión del Estado de las necesidades de Ceuta, con más recursos sanitarios, seguridad y mecanismos de respuesta ante emergencias.

Ambos coinciden, desde ámbitos distintos, en que la ciudad necesita algo más que "parches".

Cuatro meses después del 30 de julio, la emergencia inmediata ha dado paso a una etapa de incertidumbre en la que siguen pendientes la recuperación económica, el refuerzo de los servicios públicos y la financiación necesaria para afrontar las consecuencias de lo ocurrido.