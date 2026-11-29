Este policía nacional, oriundo de Narón y con plaza en Ferrol, ha sido elegido en el congreso federal que el SUP celebró en Santiago de Compostela.

Carlos Lage seguirá al frente del SUP en Galicia para luchar por "la profesión de riesgo" y "la jubilación digna" de la Policía

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LO ESENCIAL Las claves José Carlos Lage ha sido reelegido para continuar al frente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia durante los próximos cuatro años. Su elección se ha producido durante la celebración del duodécimo congreso federal del sindicato en Santiago de Compostela. Las principales prioridades de la nueva ejecutiva serán la reclamación de la profesión de riesgo, una jubilación digna, la equiparación salarial y la jornada laboral. Durante el congreso autonómico se rindió homenaje a personalidades como Santiago Villanueva, Jorge Rubal y la concejal Susana Catalán.

José Carlos Lage ha recibido el aval del último congreso autonómico del SUP en Galicia y seguirá al frente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la comunidad gallega durante los próximos cuatro años.

Este policía nacional, oriundo de Narón y con plaza en Ferrol, ha sido elegido en el duodécimo congreso federal, celebrado en Santiago de Compostela.

Lage ha avanzado que la ejecutiva autonómica del SUP que liderará tendrá "como principales reivindicaciones": la profesión de riesgo, la jubilación digna, la equiparación y la jornada laboral, así como todas aquellas que surjan en defensa del colectivo y de cada policía individualmente.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Galicia estará acompañado por Mónica Tomé, como secretaria de organización; Abel Lobato, como secretario adjunto a la secretaría general, y Marcos Franco, como secretario de riesgos laborales y portavoz.

Javier Álvarez se ocupará del área de Finanzas; Juan Gómez, ejercerá de secretario del gabinete jurídico y Formación; Jesús Vasconcellos, como secretario de relaciones institucionales; José Rodríguez, secretario de jubilación; Rocío Bermúdez, secretaria de la Unidad adscrita, y Eusebio Gómez, como secretario de acción sindical.

Homenaje a personalidades

Durante el congreso han sido homenajeadas varias personalidades. Tales como el director general de Emergencias, Santiago Villanueva, el Comisario Principal de la Unidad Adscrita, Jorge Rubal, la concejal de La Coruña Susana Catalán.

"Se abre una nueva etapa con la misma ilusión, el máximo compromiso y el diálogo como bandera", según ha subrayado Lage durante su discurso, como la hoja de ruta que seguirá el SUP en Galicia.