Vista de los trabajos en el buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza y cargado con 7.000 toneladas de gasóleo. Ministerio de Transportes

El Gobierno de Murcia acudirá a la Justicia para tratar de impedir que el buque naufragado en Ibiza llegue a Cartagena

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Murcia recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar medidas cautelarísimas que impidan la llegada a Cartagena del buque naufragado 'Med Emre'. El presidente autonómico, Fernando López Miras, denuncia un alto riesgo medioambiental por los ocho millones de litros de gasóleo que transporta el barco y exige buscar alternativas portuarias. El buque volcó cerca de Ibiza provocando la muerte del jefe de máquinas y el rescate de otros 16 tripulantes con vida. El Ministerio de Transportes justifica el traslado a la dársena de Escombreras por ser el único puerto seguro con las condiciones necesarias y afirma que el remolque avanza sin contaminación.

El Gobierno de Murcia ha anunciado que presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada al puerto de Cartagena del buque Med Emre, naufragado en Ibiza con una carga de unos ocho millones de litros de gasóleo.



El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha apuntalado el recurso se sustenta en un informe de los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca, según ha anunciado tras una reunión con los responsables de las cofradías de pescadores murcianas y de la patronal y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la comarca de Cartagena.



"No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa", ha afirmado en una rueda de prensa en Cartagena. "Un peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca", ha añadido

Según ha relatado el dirigente popular, se trata de un accidente ocurrido "a 200 kilómetros de la costa murciana y traen el barco accidentado al puerto más alejado del lugar".

Desde el Ayuntamiento de Cartagena también rechazan la operación y consideran que hay alternativas portuarias en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. De forma que en plena jornada de reflexión, a 24 horas de la jornada electoral, se sigue intensificando el enfrentamiento entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo central.

El remolcado del buque Med Emre hacia el puerto de Cartagena. EL ESPAÑOL

Todo sucedió durante la noche del miércoles 25 de noviembre. El carguero Med Emre —de bandera maltesa y armador turco, que cubría la ruta Algeciras-Barcelona— sufrió una vía de agua y una escora súbita a 19 millas al noroeste de Ibiza. La embarcación terminó volcando completamente

De los 17 tripulantes a bordo, 16 fueron rescatados con vida, pero el jefe de máquinas (un marinero turco de 46 años) falleció posteriormente en el Hospital Can Misses de Ibiza.





"Estamos aún esperando un informe de evaluación ambiental que certifique que no hay riesgo en esa maniobra, cuando es necesario para cualquier acción administrativa acreditar que no hay afección para el medio ambiente con una carga de ese volumen. Quiero ver ese informe y quién lo ha firmado, pero no ha podido hacerlo nadie porque no existe", ha abundado López Miras.



Según sus palabras, "puede producir una catástrofe y no entendemos que no se haya hecho un análisis de riesgos, con lo que estoy cada vez más convencido de que el Gobierno de España no ha sido consciente de la decisión prematura y precipitada que ha tomado. Me gustaría no pensar mal".



"No lo podemos permitir", ha apuntalado el presidente. "El puerto de Cartagena es el que más figuras de protección tiene en el litoral español y nadie nos garantiza que no pueda haber un accidente que podría ser uno de los de mayores consecuencias de la historia de España. Si sucediese, el único responsable sería el Gobierno de España", ha sostenido.



"Vamos a hacer todo lo posible para que ese buque, con su peligro potencial, no llegue a Cartagena. Nuestro compromiso, obligación prioritaria y razón de ser es proteger a la Región de Murcia y en este caso a Cartagena", ha concluido.

Por su parte, aunque el Gobierno no ha contestado a las palabras de López Miras, fuentes del Ministerio de Transportes han informado de que durante la tarde del viernes se comenzó a remolcar el buque hacia la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena, el único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias para hacerlo.

Las mismas fuentes informan de que antes los técnicos marítimos descartaron la viabilidad de otros puertos o de realizar los trabajos de recuperación en alta mar.

A su vez, el remolque del buque se ha realizado a muy baja velocidad —entre 1 y 2 nudos— "con todas las precauciones". Además, su movilización se está realizando sin que se haya detectado contaminación.

Asimismo, han continuado las reuniones del grupo de coordinación entre las distintas administraciones involucradas.

En ellas participan los técnicos de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, las delegaciones del Gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior, la autoridad portuaria de Cartagena y el armador.

Unas reuniones que continuará en los próximos días para informar de la evolución del proceso a las administraciones competentes.