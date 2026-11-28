Elecciones generales 29-N, en directo | Resultados, encuestas y última hora de Pedro Sánchez, PSOE, PP y Vox
A pocas horas de conocer los resultados de las elecciones generales del 29N, hoy es la jornada de reflexión tras el cierre de la campaña electoral.
Resultados de las elecciones generales en España
Hoy, 28 de noviembre, es la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29-N. Tras el cierre de campaña electoral, hoy quedan prohibidos los mítines, actos y cualquier difusión para pedir el voto.
Los cierres de campaña del 29-N han estado marcados por actos multitudinarios en los que Pedro Sánchez y Ada Colau apelaron a la remontada progresista en Madrid, Alberto Núñez Feijóo llamó a gobernar desde Sevilla y Santiago Abascal cargó contra el Ejecutivo en Valencia.
Por su parte, hoy a las 11:30 h, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita en IFEMA-Madrid el Centro Nacional de Difusión de Datos, sede encargada de centralizar la información antes de los resultados de las elecciones generales del 29-N.
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Elecciones generales 29-N | Abelardo de la Espriella muestra su apoyo a Abascal: "España se merece un presidente como tú"
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha mostrado este sábado de jornada de reflexión su apoyo a Santiago Abascal, candidato del partido Vox, de cara a las elecciones generales que se celebrarán este domingo.
"Querido amigo, España se merece un presidente como tú", ha asegurado De la Espriella en un video difundido en la cuenta de X de Abascal, donde le ha deseado "la mejor de todas las suertes" en los comicios.
Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo. @ABDELAESPRIELLA #FirmesPorLaPatria https://t.co/u9KmKe5Y8N— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2026
El presidente colombiano ha cerrado su mensaje con un "firme por España y firme por la patria", el eslogan que popularizó durante su campaña presidencial y que lo llevó a ser elegido el pasado junio en las urnas.
Abascal y De la Espriella se encontraron en Madrid en enero y se han expresado apoyo en varias ocasiones. El candidato de VOX también respaldó al presidente colombiano cuando este estaba en campaña.
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Los trackings de la semana coinciden en la subida de Feijóo tras vencer en los debates, con Vox a la baja y un PSOE estable
Alberto Núñez Feijóo encara el día de reflexión con el viento a favor. En las últimas horas han circulado sondeos de las principales empresas de encuestas que la ley electoral impide divulgar.
Sólo se ha hecho público el de GESOP, en el Adelaide Review de Australia, que confirma el pronóstico: el PP está al alza, Vox sigue cayendo como en los últimos 10 días, y el PSOE se mantiene estable.
Los trackings de los últimos días dibujan el escenario que Génova anticipaba y el líder popular, que salió del cara a cara vencedor, y se confirmó en el debate a cuatro, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, ve ahora cómo los números respaldan su relato de que la alternancia está al alcance.
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Elecciones generales 29-N | Fin del plazo del voto por correo y máxima expectación ante el escrutinio
Con la campaña cerrada y el plazo del voto por correo ya concluido, la atención se centra ahora en el nivel de participación que registrarán las urnas este 29N.
Las oficinas de Correos ultiman la custodia y distribución de los sobres para que sean entregados mañana a primera hora en las mesas electorales correspondientes.
Tras una última semana sin publicación legal de encuestas ni sondeos en territorio español, el resultado final despejará la incógnita sobre la composición del Congreso y el Senado para la próxima legislatura de 2026.
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Elecciones generales 29-N | Todo listo en los colegios electorales: horarios y claves para votar mañana
Mientras los candidatos desconectan de la presión de la campaña, la Administración ultima el dispositivo logístico y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la votación de mañana domingo en toda España.
Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas y cerrarán de forma ininterrumpida a las 20:00 horas, momento en el que comenzará el escrutinio.
Para ejercer el derecho al voto será imprescindible presentar un documento oficial acreditativo con fotografía (DNI, pasaporte o carné de conducir), ya sea original o caducado, pero nunca fotocopias.
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Elecciones generales 29-N | Arranca la jornada de reflexión en España a apenas 24 horas de abrir las urnas
Comienza este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29N.
Tras quince días de intensa campaña marcados por los mítines territoriales y los debates televisivos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe hoy cualquier acto de propaganda electoral o petición expresa de voto.
Los distintos partidos y sus candidatos, entre ellos Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), aparcan los atriles para descansar y compartir tiempo con sus familias antes de la cita decisiva de este 2026.