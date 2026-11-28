Hoy, 28 de noviembre, es la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29-N. Tras el cierre de campaña electoral, hoy quedan prohibidos los mítines, actos y cualquier difusión para pedir el voto.

Los cierres de campaña del 29-N han estado marcados por actos multitudinarios en los que Pedro Sánchez y Ada Colau apelaron a la remontada progresista en Madrid, Alberto Núñez Feijóo llamó a gobernar desde Sevilla y Santiago Abascal cargó contra el Ejecutivo en Valencia.

Por su parte, hoy a las 11:30 h, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita en IFEMA-Madrid el Centro Nacional de Difusión de Datos, sede encargada de centralizar la información antes de los resultados de las elecciones generales del 29-N.