Programa especial de las elecciones generales 2026 con Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Jorge Calabrés, Ana Núñez-Milara, Arturo Criado y Fernando Garea EL ESPAÑOL

Siga la noche electoral en directo en El Español TV: el escrutinio, al minuto, con el análisis de nuestras firmas

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL emite este domingo 29 de noviembre un programa especial en directo para seguir la noche electoral a través de YouTube y su página principal. El programa arrancará a las 19:30 horas presentado por Arturo Criado, con la participación de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y firmas habituales del diario. La cobertura ofrecerá el minuto a minuto del escrutinio, análisis de datos, escaños en juego por provincia y conexiones con la red de delegaciones. El seguimiento se completará con análisis en redes sociales, piezas sobre posibles pactos y la evolución de la participación desde primera hora.

EL ESPAÑOL emite este domingo 29 de noviembre un especial elecciones generales que se emitirá a través de Youtube y en la home del diario.

Narrará toda la actualidad de la noche electoral, con el minuto a minuto del escrutinio y el análisis de todo lo que vaya ocurriendo.

El programa especial comenzará a partir de las 19:30, estará presentado por Arturo Criado y contará con la participación de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara.

A lo largo de la emisión se sumarán también a la mesa de análisis y cobertura informativa Jorge Calabrés, Fernando Garea, Cristián Campos, Ana Núñez-Milara y otras firmas habituales del periódico como Ana Zarzalejos.

También estarán María Peral, Yolanda Rodríguez, Alberto D. Prieto y Guillermo Ortiz, quien se ocupará del análisis de los datos a medida que avance el escrutinio y explicará a los espectadores los escaños que están en juego en cada provincia según avance la noche.

La emisión del programa especial podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de EL ESPAÑOL o directamente desde la home del periódico.

El especial Elecciones 29-N viajará también por toda la geografía para conocer de primera mano, a través de nuestra red de delegaciones, cómo reciben los ciudadanos los resultados electorales. Por supuesto, también conectará con Ceuta.

Además, la cobertura se complementará con contenidos en redes sociales y piezas de contexto sobre los escenarios de posibles pactos, datos participación y evolución del voto conforme avancen las horas.

Todo ello apoyado en la cobertura de EL ESPAÑOL, que podrá seguirse desde las siete de la mañana 'minuto a minuto'.