Murcia rechaza que el buque que naufragó en Ibiza sea trasladado a Cartagena y exige a Sánchez otro emplazamiento

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LO ESENCIAL Las claves Fernando L3%3%pez Miras rechaza rotundamente que el buque 'Med Emre', naufragado entre Valencia e Ibiza con miles de toneladas de gas3%3%leo, sea trasladado al puerto de Cartagena por riesgo medioambiental y econ3%3%mico. El Gobierno regional de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena exigen al Ejecutivo central una alternativa al puerto cartagenero, alertando del peligro para diez espacios protegidos y la actividad del Valle de Escombreras. El Ministerio de Transportes defiende que la elecci3%3%n de Cartagena es puramente t3%3%cnica, al ser el 3%3%nico puerto con las condiciones requeridas de profundidad, resistencia y espacio para operar de forma segura. El buque turco se encuentra semihundido y ya ha comenzado su remolque a baja velocidad; el accidente se ha cobrado la vida de un marinero y ha dejado nueve heridos.

El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su rechazo a que el buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza, cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, sea remolcado al puerto de Cartagena.

López Miras ha reclamado al Ejecutivo central que busque otra alternativa. "Exigimos al Gobierno de España que busque una alternativa que no sea al puerto de Cartagena. Las aproximadamente 8.000 toneladas de gasóleo que transporta el buque representan un riesgo potencial para nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos".

"No vamos a asumir una potencial catástrofe medioambiental en la costa de Cartagena y en la Región de Murcia", tal y como ha advertido López Miras, en una rueda de prensa celebrada este viernes, tras reunirse de forma urgente con la alcaldesa cartagenera, Noelia Arroyo. "Nadie nos asegura garantías de seguridad ante el peligro de una maniobra de esta naturaleza".

Fernando López Miras, este viernes, durante la rueda de prensa ofrecida en Cartagena. EL ESPAÑOL

López Miras ha subrayado que el de Cartagena "es el único puerto del Mediterráneo que cuenta con 10 espacios protegidos" que podrían resultar afectados, por lo que se produciría un riesgo medioambiental, y que "con esta decisión del Gobierno de España se pone en riesgo la actividad del Valle de Escombreras", desde donde "sale aproximadamente el 40 % del suministro de combustible de nuestro país", en caso de "un eventual incidente"

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha anunciado que la opción de Cartagena, en concreto la dársena de Escombreras, es la única que reúne las condiciones de profundidad, resistencia y espacio para la operación y seguridad necesarios.

Desde el Ministerio de Transportes sostienen que "la decisión de remolcar el buque EMRE al Puerto de Cartagena es técnica, basada en los datos y análisis recopilados por las capitanías marítimas, constatan que ese puerto es el único que reúne los requisitos técnicos para realizar los trabajos de extracción de la carga y reparación del buque para su posterior traslado a destino final".

"Se trata de requisitos de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarios", según recalca el Ministerio.

El Med Emre, propiedad de la naviera turca YMN, volcó el pasado miércoles a 19 millas náuticas, al noroeste de la isla de Ibiza y se mantiene semihundido y vigilado por Salvamento Marítimo con la quilla al aire.

De hecho, el remolque hacia el puerto de Cartagena ha comenzado a muy baja velocidad por seguridad. "La estructura del buque se comporta bien", según sostienen desde Transportes. "No se aprecian cambios en calado ni flotabilidad".

En el siniestro del Med Emre, cuyas causas aún se desconocen, falleció un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

El último desencuentro

A López Miras no le convencen las explicaciones del Ministerio de Transportes y a falta de 48 horas para la jornada electoral, se ha producido el último desencuentro de la legislatura entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo central.

"Con esta decisión del Gobierno de España se pone en riesgo la actividad del Valle de Escombreras", según el presidente murciano que ha recordado que de este enclave "sale aproximadamente el 40 % del suministro de combustible de nuestro país", en caso de "un eventual incidente".

Escombreras "es una infraestructura estratégica para la Región de Murcia. Alberga instalaciones industriales, una refinería, terminal de graneles líquidos y una planta de gas natural licuado", ha dicho.

Ha explicado que el único canal de acceso a Escombreras constituye un elemento especialmente sensible, por lo que un accidente podría comprometer la operatividad de "una infraestructura fundamental para nuestra economía y nuestro abastecimiento".

El jefe del Ejecutivo murciano ha destacado que no existe seguridad en la operación de traslado a Cartagena: "Nadie nos da garantías de seguridad ante el peligro que una maniobra de esa naturaleza tiene y, por tanto, no vamos a asumir una potencial catástrofe medioambiental en la costa de Cartagena y en la Región de Murcia".

También ha considerado que las operaciones de recuperación del buque podrían "prolongarse durante meses", pues se trata de tareas que "requieren medios especializados, grandes superficies de trabajo y ocupación de espacios portuarios. Eso podría afectar a la actividad ordinaria del puerto de Cartagena en sus instalaciones y a los tráficos comerciales que desarrolla".

"La Región de Murcia no puede aceptar que nos conviertan en el destino de esta operación sin que se hayan evaluado previamente todas las consecuencias" que podrían darse, ha señalado, y las ha calificado de "gravísimas", por lo que ha insistido en exigir otra alternativa al puerto cartagenero.

Sobre los detalles del remolque del buque, ha dicho que la única información que ha recibido es la que le ha dado en una llamada telefónica el vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo, a quien ha comunicado "el rechazo frontal y absoluto del Gobierno de la Región de Murcia".

También el Ayuntamiento de Cartagena ha expresado su oposición a este traslado. La alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha reunido con el presidente autonómico tras conocer la información del traslado del buque y, en un comunicado, ha coincidido en que la falta de garantías de seguridad lleva a exigir que "se busquen otras alternativas".

La alcaldesa ha añadido que el puerto está situado "junto al arsenal, junto a la base naval, que es una infraestructura clave para la defensa nacional".

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por su parte, ha indicado en X que, "una vez más, el Gobierno del PSOE trata a la Región de Murcia como el patio trasero donde descargar los problemas que por inutilidad no sabe gestionar".

"El remolque del petrolero volcado frente a las costas de Ibiza con ocho millones de litros de gasóleo es una decisión temeraria que pone en riesgo nuestra costa. El domingo tenemos la oportunidad de desterrar el odio del PSOE a la Región", ha añadido en referencia a las elecciones.