Elecciones generales 29-N, en directo | Resultado y ganador del debate a cuatro, encuestas y última hora de Pedro Sánchez, PSOE, PP y Vox
La última jornada de campaña electoral la marcan las reacciones al debate a cuatro de ayer y los mítines de cierre de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.
Claves de las elecciones generales del 29-N
Hoy es el último día de campaña electoral antes de las elecciones generales del 29-N, una jornada marcada por las reacciones al debate a cuatro de ayer.
Pedro Sánchez será entrevistado en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER a las 8:30 horas. A las 12:00 horas intervendrá en un acto en Plasencia (Cáceres) y cerrará su agenda con el mitin de cierre de campaña del PSOE en Madrid a las 18:00 horas.
Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrará su último acto de campaña en Sevilla a las 19:00 horas. Mientras que, Santiago Abascal, candidato de Vox, pondrá el broche de oro a su gira electoral en Valencia con un mitin a las 20:00 horas.
Asimismo, Ada Colau, candidata de Frente Amplio, celebrará su acto de cierre de campaña junto a Ernest Urtasun, Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Mónica García, Emilio Delgado, Toni Valero y Verónica Barbero, en Madrid.
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Feijóo vuelve a golpear a un Sánchez más agresivo, Abascal se aferra a la inmigración y Colau se separa algo del PSOE
Alberto Núñez Feijóo sabe ahora que erró al no acudir al debate a cuatro de julio de 2023, después de ganar el cara a cara inicial. Al menos, ahora está seguro, porque le bastaba con hacer como este jueves: seguir golpeando a Pedro Sánchez.
Y es que, aunque de esta contienda no pueda salir diciendo que acorralara al presidente en todos los frentes, el hecho de que Sánchez saliera mucho más agresivo que hace una semana tampoco le sirvió para ganar.
Sobre todo, porque cuando el líder socialista quiso dejarle sin respuesta, el popular le devolvió el envite elevándolo a órdago.
Sánchez le había preguntado si iba a aceptar los resultados del domingo si perdía, y Feijóo confirmó implícitamente que sí lo hará lanzándole un desafío de vuelta: "Si yo no gobierno, me voy, dejo el acta y renuncio al aforamiento. ¿Hará usted lo mismo?".