Hoy es el último día de campaña electoral antes de las elecciones generales del 29-N, una jornada marcada por las reacciones al debate a cuatro de ayer.

Pedro Sánchez será entrevistado en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER a las 8:30 horas. A las 12:00 horas intervendrá en un acto en Plasencia (Cáceres) y cerrará su agenda con el mitin de cierre de campaña del PSOE en Madrid a las 18:00 horas.

Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrará su último acto de campaña en Sevilla a las 19:00 horas. Mientras que, Santiago Abascal, candidato de Vox, pondrá el broche de oro a su gira electoral en Valencia con un mitin a las 20:00 horas.

Asimismo, Ada Colau, candidata de Frente Amplio, celebrará su acto de cierre de campaña junto a Ernest Urtasun, Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Mónica García, Emilio Delgado, Toni Valero y Verónica Barbero, en Madrid.