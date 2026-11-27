El buque naufragado en Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo será remolcado a Cartagena, donde llegará el lunes

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LO ESENCIAL Las claves El buque 'Med Emre', volcado con 7.000 toneladas de gasóleo entre Valencia e Ibiza, será remolcado boca abajo al puerto de Cartagena, donde se prevé que llegue el lunes. Cartagena ha sido elegida por ser el único puerto de la zona con el calado necesario de 35 metros y por contar con la infraestructura adecuada para gestionar mercancías peligrosas y prevenir vertidos. Las investigaciones apuntan a que el naufragio se debió al fuerte oleaje combinado con posibles fallos humanos a bordo, como haber dejado abiertas las tapas de los tanques de lastre. Las labores de extracción del combustible y el posterior adrizamiento y reflotamiento del buque en un entorno seguro se prolongarán durante varias semanas.

El buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza y cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, será remolcado en su estado actual hasta el puerto de Cartagena, adonde se pretende que llegue el próximo lunes, según ha anunciado este viernes la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

En una comparecencia ante los medios tras una reunión de más de cinco horas en la que ha estado presente el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, Delgado ha señalado que la opción de Cartagena era la única posible dadas las características que reúne por su calado, ya que el buque será remolcado boca abajo, tal cual se encuentra en estos momentos tras haber volcado la noche del pasado miércoles.

El remolque será "inminente", según la capitana marítima, quien ha añadido que se prevé que llegue el próximo lunes ante las buenas condiciones meteorológicas de estos días.

Respecto a las causas del naufragio, ha añadido que, además del mal tiempo con que se encontró el Med Emre, con olas de más de cuatro metros, pudo haber "actuaciones a bordo por parte de la tripulación", como que quedasen abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque, y eso habría favorecido la entrada masiva de agua de mar, la escora súbita a la banda de estribor y el posterior vuelco.

La decisión ha sido adoptada tras constatar la inviabilidad de que los trabajos necesarios puedan realizarse en alta mar o en un fondeadero expuesto a posibles condiciones meteorológicas adversas.

Tras haber comprobado la integridad estructural y flotabilidad del buque, la operación de remolque hacia puerto seguro se iniciará de forma inmediata, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables.

El dique suroeste del puerto cartagenero alcanza 35 metros de profundidad, a solo siete metros del cantil del muelle, ofrece las condiciones ideales para el Med Emre, de bandera maltesa.

Ningún otro puerto de la zona ofrece esas características.

Además, proporciona un entorno en calma para trabajar durante semanas con oleaje, viento y corriente mínimos, lo que evita movimientos que agraven los daños del casco.

También es un puerto sin restricciones para mercancías peligrosas, permite extraer la carga en un entorno controlado y desplegar sistemas de contención de hidrocarburos en caso de fuga; y posee medios anticontaminación cercanos.

Asimismo, Cartagena cuenta con una base de lucha contra la contaminación de Salvamento Marítimo (SASEMAR), con apoyo logístico inmediato, hay descarga directa a tierra, las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible extraídos, sin trasvases de buque a buque. Maniobra más sencilla.

Por otro lado, la dársena está en la zona exterior del puerto, lo que facilita la entrada frente a los muelles interiores; y la zona dispone además de industria auxiliar para el apoyo logístico.

Tras la evaluación estructural y la inspección subacuática, los técnicos consideran imprescindible trasladar el buque a un atraque protegido. La retirada de la carga y del combustible, y el posterior adrizamiento y reflotamiento del buque, se prolongarán varias semanas.

Mantenerlo en un fondeadero expuesto a los temporales de finales de otoño e invierno elevaría de forma inasumible el riesgo de hundimiento y de vertido.