A la reunión también asistió el jefe de Inteligencia de Europol, mientras que mandos de la Policía Nacional declinaron la invitación para asistir al encuentro.

Los mandos del Instituto Armado presentes en la cita ordenaron posteriormente a sus subordinados omitir cualquier referencia al papel de Marruecos en los informes entregados a la juez.

Ese mismo día, el CNI había alertado formalmente a los servicios secretos de Rabat sobre la preparación del intento de entrada masiva de miles de personas al día siguiente.

Los dos principales mandos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil cenaron en Marbella con el jefe de la Inteligencia marroquí, Abdellatif Hammouchi, la víspera del asalto a Ceuta.

Los dos principales mandos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil se reunieron la víspera de la invasión de Ceuta con el jefe de la inteligencia de Marruecos, Abdellatif Hammouchi.

La cita, a la que también asistió el jefe de Inteligencia de Europol dedicado a asuntos de inteligencia, se produjo en un hotel de Marbella. Todos cenaron juntos en el hotel. Mandos de la Policía fueron invitados, pero declinaron asistir.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, estos últimos que participaban en el operativo de seguridad de Hammouchi, director general de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior de Rabat.

Los mandos españoles en esa reunión fueron el general de brigada Luis Peláez y el coronel Francisco José Vázquez Aznárez.

Peláez está al frente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, es amigo personal del DAO Manuel Llamas y persona afín al Gobierno. Vázquez Aznárez, conocido como Pape, es el número dos de la misma Jefatura de Información y jefe de Inteligencia.

Lo llamativo es que la cita se celebrara el 29 de julio, sólo un día antes del asalto masivo a Ceuta, y es difícil de creer que el responsable del DGST desconociera en ese momento que en la frontera de su país con Ceuta había unas 100.000 personas preparándose para invadir la ciudad.

Se da la circunstancia de que ese mismo día, según los documentos desclasificados por el Gobierno el pasado mes de septiembre, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó a la DGST marroquí de la preparación de ese intento de asalto para el día siguiente.

Ese aviso se remitió tanto a la DGST dirigida por Hammouchi como a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí.

Se informaba, en concreto, de la existencia de dos grupos multitudinarios que animaban en redes sociales a la invasión de Ceuta. Uno de ellos tenía el nombre de "Asalto a la valla de Ceuta".

Avisos a Marruecos

El CNI ya ha informado por escrito a la juez María Tardón que Marruecos sabía, en los días previos a la invasión, que se "estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares".

Independientemente de la información de la que la DGDT y la DGED pudieran disponer por sus propios medios, el CNI considera que desde ese 29 de julio ambos servicios eran "conscientes y conocedores de la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada forzada" en España.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que el servicio de Información especializado en terrorismo internacional se reúne varias veces al año con homólogos de otros países, entre ellos el de Marruecos. También, que el jefe de la inteligencia marroquí pasa todos los veranos alrededor de un mes en Marbella.

Sobre si en el cónclave del día 29 de julio se reiteró la alerta enviada ese mismo día por el CNI ante la posibilidad del salto masivo a Ceuta, declinan ofrecer más datos, dado que el contenido de esas reuniones no suele trascender.

Sin referencias a Marruecos

Tal y como publicó en septiembre este periódico, tanto el coronel Pape como el general Peláez ordenaron a los responsables de elaborar el informe sobre la invasión de Ceuta que excluyeran cualquier referencia a Marruecos y su papel en este episodio.

Fuentes de la propia unidad presenciaron una reunión a finales de agosto en la que los mandos dieron esa orden de viva voz a todo el equipo que redactaba el dosier.

Fue después de que EL ESPAÑOL publicara en exclusiva el primer informe redactado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional. En él se revelaba el "guiado activo" que ejercieron gendarmes marroquíes uniformados y de paisano a las personas que accedieron a Ceuta por el espigón del Tarajal.

Según las fuentes consultadas, el general Peláez, de la máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, les trasladó de forma expresa que la Guardia Civil no iba a seguir "la misma" línea que la Policía Nacional, y que el informe que finalmente se entregase a la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la invasión, no iba a decir nada de la responsabilidad de Marruecos.

Según publicó Voz Pópuli, el general Peláez viajó a Rabat un mes antes de la entrada masiva para condecorar a siete altos cargos de la inteligencia marroquí. En ese acto, Peláez describió a Marruecos como un "socio estratégico indispensable" en la lucha contra el terrorismo, la inmigración irregular o el crimen organizado.

Hammouchi, que controla el programa espía Pegasus, recibió hace un año la medalla de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la máxima categoría con la que puede galardonar este cuerpo a civiles y a militares.