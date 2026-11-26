Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora del debate a cuatro entre Feijóo, Abascal, Sánzhez y Colau, encuestas y candidatos del PP, PSOE y Vox
La jornada política de hoy la marca el debate electoral a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.
Claves de las elecciones generales del 29-N
La campaña electoral afronta su recta final a tan solo tres días de las elecciones generales del 29-N, en una jornada en la que a las 14:00 horas finaliza el plazo definitivo para depositar el voto por correo en las oficinas de Correos.
Por su parte, la Diputación Permanente del Congreso se reúne a las 9:00 horas para debatir y votar la convalidación de los últimos cinco reales decretos-ley aprobados por el Gobierno, relativos a los sueldos públicos, la financiación autonómica, el SMI, la transparencia laboral y la I+D+i.
El acontecimiento central del día será el debate electoral a cuatro organizado por la Academia de Televisión, que comenzará a las 22:00 horas y contará con Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).
-
El plazo para votar por correo acaba hoy a las 14.00 horas y se abrirán oficinas donde sea fiesta
El plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales finaliza este jueves en el horario habitual de apertura de las oficinas de Correos de toda España y hasta las 14.00 horas como máximo, tras la ampliación acordada por la Junta Electoral Central (JEC).
Asimismo, según ha informado Correos en un comunicado, se ha aprobado la apertura extraordinaria de oficinas en localidades donde los festivos locales coinciden con los últimos días del plazo.
Así, este jueves abrirán hasta las 14.00 horas las oficinas de Toledo y Moreda, en el concejo asturiano de Aller.
-
La Guardia Civil y la Fiscalía Europea estrechan el cerco sobre el Gobierno por la falta de seguridad en Adamuz y Urda
La Guardia Civil y la Fiscalía Europea continúan acotando presuntas responsabilidades en la seguridad de la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, en la que se produjeron los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), en los que dejaron la vida 115 personas. Ambas tragedias ferroviarias, ocurridas con solo nueve meses de diferencia, ocurrieron durante el mandato del exresponsable de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente.
La acumulación de datos sobre el accidente en la vía andaluza a la altura de Córdoba encauza la investigación hacia la falta de mantenimiento en la infraestructura, tal y como describen los peritos judiciales y la Policía Judicial.
El Instituto Armado ha descubierto, por su lado, la ausencia de balasto en el punto kilométrico exacto del accidente de Adamuz en un vídeo grabado por un tren en esa misma vía dos meses y medio antes del accidente.
-
Más de 100 personas se concentran ante el Palau de la Generalitat en apoyo a los docentes en huelga
Más de 100 personas se concentran la mañana de este jueves a las puertas del Palau de la Generalitat, en apoyo al medio centenar de docentes en huelga que ha entrado en el edificio para reclamar más recursos.
Enmarcada en la jornada de huelga convocada por Ustec·Stes, CGT, Intersindical y COS, han entrado con la finalidad de entregar una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, para desencallar el conflicto entre el Departamento de Educación y los docentes ante la "inacción" de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó.
Entre las consignas que entonan las concentradas están 'Si ens toquen a una, ens toquen a totes' ('Si nos tocan a una, nos tocan a todas'); 'No esteu soles' ('No estáis solas'); 'Vergonya' (Vergüenza) o 'Lluitant també estem educant' ('Luchando también estamos educando').
-
Carmena, Garzón, Bescansa y otros 75 exmiembros de Podemos se desmarcan de la formación y piden el voto para el Frente Amplio
A tres días de la cita con las urnas, un grupo de 75 exmiembros del primer Podemos y las distintas confluencias han pedido públicamente en un manifiesto que se vote a la agrupación de partidos de izquierda del Frente Amplio.
Uno de los objetivos de la izquierda en estos comicios era unirse bajo unas solas siglas, lo cual no se pudo alcanzar por las fallidas negociaciones con Podemos.
Carolina Bescansa, cofundadora del partido, salió de la formación por diferencias con la cúpula del momento, capitaneada por Pablo Iglesias. Por su parte, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, actuó como independiente, pese a encontrarse en la órbita de la formación siendo cabeza de papeletas de agrupaciones como Ahora Madrid o Más Madrid.
El que más destaca es Alberto Garzón, exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida que compartió Consejo de Ministros con la actual candidata de Podemos, Irene Montero. Ambos se presentaron juntos como Unidas Podemos.
-
La 'ley de nietos' dispara el voto exterior: algunos consulados ya duplican la participación de 2023 y aún quedan 24 horas
El voto de los españoles en el extranjero se ha disparado.
A pocas horas para que cierren las urnas en embajadas y consulados, este jueves 26, varios de los grandes consulados ya han superado los votos de las generales de 2023.
El caso más claro es Montevideo. En cuatro días, el consulado de España en la capital uruguaya ha recibido 1.893 votos en urna, según España Exterior. En todas las generales de 2023 fueron 1.099.
Es un 72% más, casi el doble.
-
La Diputación Permanente vota hoy los últimos cinco decretos del Gobierno: alza salarial para funcionarios y exención fiscal del SMI
La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará este jueves, penúltimo día de campaña electoral, los últimos cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno, que incluyen la subida salarial de funcionarios, la exención fiscal del SMI, medidas de transparencia en las condiciones de trabajo, la adaptación del mercado de derechos de emisiones y de incentivos fiscales a la I+D+i.
Empezando por el que aprueba un incremento global máximo del 4,5% para el personal al servicio del sector público en 2027.
El siguiente será el decreto con la exención fiscal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que para 2027 se va a revalorizar hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Luego le tocará el turno al decreto ley que transpone una directiva europea en materia de transparencia laboral, que obliga a las empresas a detallar el sueldo que ofrecen en las ofertas laborales.
El siguiente decreto será el de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, cuyo objetivo pasa por dar incentivos a la innovación y mejorar las condiciones del personal investigador.
Por último, el órgano de la Cámara Baja decidirá sobre el decreto que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que obligará a las comercializadoras de carburantes y de gas a comprar derechos en el mercado europeo.
-
Un grupo de docentes entra en el Palau de la Generalitat para exigir mejoras en una nueva jornada de huelga
Un grupo de decenas de docentes en huelga ha accedido al Palau de la Generalitat durante una nueva jornada de protestas.
Su intención es hacer llegar una carta al president catalán, Salvador Illa, para "desencallar el conflicto" que mantienen con el Departamento de Educación.
Vine a donar suport a les vaguistes que ens hem tancat al Palau de la Generalitat!! #DignitatEducativa #NegociacióJa https://t.co/SAqgMEpmuG— USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) November 26, 2026
Cincuenta profesores han accedido a las cocheras del edificio de gobierno autonómico, tras lo que se han cerrado las puertas y se han desplazado varios furgones de los Mossos al espacio para controlar la situación.
Desde el Sindicato Ustec·Stes ha comunicado en redes sociales que se han encerrado en el Palau "para exigir las mejores que la educación pública necesita".
"Ven ahora mismo a dar apoyo a los huelguistas", cierra el mensaje de X.
-
Elecciones generales 29-N, en directo | La agenda política marcada por el debate a cuatro
La jornada electoral arranca a las 12:00 horas con un debate entre los principales candidatos por Barcelona, organizado por el Cercle d'Economia. Por la tarde, los partidos celebran distintos mítines y actos de campaña en varias localidades, con la participación de dirigentes como Borja Sémper, Miguel Tellado, Irene Montero, Ione Belarra y Juanma Moreno.
El acto principal tendrá lugar a las 22:00 horas en Madrid, con el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión. En él participarán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.