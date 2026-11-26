La campaña electoral afronta su recta final a tan solo tres días de las elecciones generales del 29-N, en una jornada en la que a las 14:00 horas finaliza el plazo definitivo para depositar el voto por correo en las oficinas de Correos.

Por su parte, la Diputación Permanente del Congreso se reúne a las 9:00 horas para debatir y votar la convalidación de los últimos cinco reales decretos-ley aprobados por el Gobierno, relativos a los sueldos públicos, la financiación autonómica, el SMI, la transparencia laboral y la I+D+i.

El acontecimiento central del día será el debate electoral a cuatro organizado por la Academia de Televisión, que comenzará a las 22:00 horas y contará con Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).