El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto de forma un poco más personal. Ha hecho una "carta para la ciudadanía" mostrando algunos aspectos más privados de su vida, asegurando que es "un político honrado" para pedir una "oportunidad".

Así, en un tono más distendido al que suele acostumbrar, ha publicado este jueves un vídeo en su cuenta de X en el penúltimo día de campaña para las elecciones de este domingo 29 de noviembre.

"Cuando vas a pedir a un país que te entregue su confianza para dirigir la nación, lo primero que tiene que hacer esa persona es decir para qué la quiere", ha comenzado Feijóo su discurso hablando desde su despacho.