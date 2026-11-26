Debate electoral a cuatro, hoy en directo | A qué hora es, dónde ver y última hora de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau
Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau libran un duelo decisivo marcado por la política de pactos y la gobernabilidad.
Más información: El Español TV se vuelca con el 'Debate a cuatro': sígalo en directo a partir de las 21.15 con el análisis de nuestras firmas
🔴 A qué hora es el debate
El debate a cuatro comienza a las 22:00 horas de este jueves 26 de noviembre y tendrá una duración aproximada de dos horas, finalizando a la medianoche.
🔴 Dónde ver el debate en directo
La cita organizada por la Academia de Televisión se podrá seguir en abierto a través de La 1, Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y La Séptima, además de en los canales autonómicos de la FORTA y en RTVE Play.
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Debate a 4, en directo | Feijóo, a los ciudadanos: "Puede que Sánchez sea más guapo y Abascal, sin duda, más fuerte; pero yo no te voy a fallar"
El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto de forma un poco más personal. Ha hecho una "carta para la ciudadanía" mostrando algunos aspectos más privados de su vida, asegurando que es "un político honrado" para pedir una "oportunidad".
Así, en un tono más distendido al que suele acostumbrar, ha publicado este jueves un vídeo en su cuenta de X en el penúltimo día de campaña para las elecciones de este domingo 29 de noviembre.
"Cuando vas a pedir a un país que te entregue su confianza para dirigir la nación, lo primero que tiene que hacer esa persona es decir para qué la quiere", ha comenzado Feijóo su discurso hablando desde su despacho.
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Debate a 4, en directo | El debate tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos, después del segundo y del cuarto bloque
La organización ha previsto dos interrupciones publicitarias durante el encuentro. Cada una tendrá una duración de tres minutos y se producirá al finalizar el segundo y el cuarto bloque temático. El formato contará con cinco bloques de 20 minutos, además de las intervenciones iniciales y finales de los candidatos.
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Debate a 4, en directo | Vivienda, economía y corrupción: los cinco bloques temáticos que marcarán el debate
El encuentro estará dividido en cinco bloques de aproximadamente 20 minutos cada uno.
Los asuntos elegidos para organizar la confrontación política serán vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.
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Debate a 4, en directo | Núñez Feijóo bromea a pocas horas del debate a cuatro
Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ha bromeado en sus redes sociales con el debate a cuatro de esta noche.
Feijóo grabó una charla con el 'youtuber' Plex en los últimos días, y en esta pieza audiovisual se le pudo ver como copiloto en un coche a alta velocidad.
Con eso es precisamente con lo que ha bromeado el líder popular. "Después de ir a 247 km/h con Plex, lo del debate de esta noche ya no me parece tan peligroso", ha comentado.
Después de ir a 247 km/h con Plex, lo del debate de esta noche ya no me parece tan peligroso. Nos vemos a las 22h. https://t.co/tk1mf4qHlk— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 26, 2026
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Debate a 4, en directo | María Casado será la encargada de moderar el encuentro entre los cuatro candidatos
La periodista María Casado, presidenta de la Academia de la Televisión, volverá a ponerse al frente de un debate electoral después de moderar el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Su cometido será conducir las intervenciones, ordenar los turnos y velar por el cumplimiento de los tiempos y las reglas acordadas para el encuentro.
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Debate a 4, en directo | El Gobierno convalida otros cinco decretos entre acusaciones de sus propios socios de “electoralismo"
A sólo tres días de las elecciones la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado la subida salarial de los funcionarios y la exención fiscal del SMI mientras PP y Podemos acusan a Sánchez de utilizar el Consejo de Ministros con fines electoralistas al aprobar una cascada de Reales Decretos.
Ambas normas han salido adelante con 63 votos a favor y ninguno en contra. También se ha convalidado, sin votos contrarios, el decreto que adapta la legislación española a la directiva europea sobre transparencia salarial.
Unos textos que elevan su coste en 40.000 millones de euros de cara a 2027 mientras la UE pide un ajuste de 15.000 millones y pide al Gobierno no aumentar el gasto público.
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Debate a 4, en directo | A qué hora comienzan a llegar los candidatos
La señal institucional comenzará a las 20:00 horas y recogerá la llegada de los candidatos; Abascal será el primero en hacerlo a las 20:20 horas, y a continuación, en cadencias de diez minutos, lo harán Feijóo, Colau y Sánchez.
Todos serán recibidos por la presidenta de la Academia y moderadora del debate, María Casado, y los vicepresidentes, y posarán ante las cámaras antes de dirigirse a sus camerinos.
Entre las 21:30 y 21:40 horas está previsto un nuevo posado conjunto en el plató, tras el que se dirigirán a sus atriles para esperar el comienzo del debate. A las 21:50 horas se pondrá en pantalla una cuenta atrás hasta el arranque.
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Debate a 4, en directo | La 'ley de nietos' dispara el voto exterior: algunos consulados ya duplican la participación de 2023
El voto de los españoles en el extranjero se ha disparado.
A pocas horas para que cierren las urnas en embajadas y consulados, este jueves 26, varios de los grandes consulados ya han superado los votos de las generales de 2023.
El caso más claro es Montevideo. En cuatro días, el consulado de España en la capital uruguaya ha recibido 1.893 votos en urna, según España Exterior. En todas las generales de 2023 fueron 1.099.
Es un 72% más, casi el doble.
Y todavía no ha terminado. Le bastan unos 300 votos para duplicar la cifra de hace tres años. Al ritmo de estos días, unos 470 diarios, lo superaría antes del cierre.
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Debate a 4, en directo | Cómo seguir el debate por Internet: RTVE Play y las webs de los medios ofrecerán la señal en directo
Quienes prefieran seguir el encuentro desde el ordenador, el móvil o la tablet podrán hacerlo a través de RTVE Play y de las plataformas digitales de distintos medios de comunicación.
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Debate a 4, en directo | Dónde ver el debate electoral en televisión: todas las cadenas que emitirán el encuentro
Los espectadores podrán seguir el debate en directo a través de La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima.
También se sumarán varias televisiones autonómicas integradas en la FORTA. La emisión comenzará a las 22:00 horas y ofrecerá la señal del encuentro entre los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno.
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Debate a 4, en directo | A qué hora empieza el debate entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau y cuánto durará
El debate electoral de este jueves 26 de noviembre comenzará a las 22:00 horas y reunirá por primera vez en un mismo plató durante esta campaña a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.
El encuentro, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado, tendrá una duración aproximada de dos horas, por lo que está previsto que se prolongue hasta cerca de la medianoche.
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Debate a 4, en directo | Las elecciones generales costarán 243,4 millones y permitirán votar por primera vez con el DNI digital
La organización de los comicios del próximo 29 de noviembre supondrá un desembolso de 243,4 millones de euros, unos 23 millones más que en las elecciones de 2023. Entre las novedades de esta convocatoria destaca la posibilidad de identificarse mediante el DNI digital a la hora de ejercer el derecho al voto.
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Debate a 4, en directo | Más de un centenar de jóvenes increpan al candidato del PP en la Universidad del País Vasco
El candidato popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha sufrido protestas e increpaciones durante un acto electoral en la Universidad del País Vasco. El incidente se suma a la tensión que está acompañando algunos actos de campaña en los últimos días.
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Debate a 4, en directo | El PSOE lleva a la Fiscalía la gestión urbanística del Ayuntamiento de Madrid relacionada con Feijóo
Los socialistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía por la gestión municipal de un expediente urbanístico vinculado a las obras de la vivienda en la que reside el líder del PP. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado haber intervenido en el asunto.
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Debate a 4, en directo | El PNV advierte de que defenderá el autogobierno vasco ante cualquier Gobierno
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha asegurado que su formación mantendrá la defensa del autogobierno vasco tanto ante una posible coalición de PP y Vox como ante una continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los nacionalistas vascos sitúan así sus reivindicaciones territoriales en el centro de su discurso electoral.
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Debate a 4, en directo | Felipe González y José Bono protagonizan un nuevo enfrentamiento por las elecciones
Las diferencias entre los dos históricos dirigentes socialistas vuelven a hacerse públicas en la recta final de la campaña. Sus distintas posiciones sobre el escenario político y el sentido del voto del domingo reflejan también las discrepancias internas que atraviesan el espacio socialista.
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Debate a 4, en directo | Feijóo apela al voto de los españoles con una carta personal antes del 29-N
El líder del PP ha difundido una carta dirigida a los ciudadanos en la que solicita su confianza de cara a las elecciones generales. Los populares intensifican así su estrategia de movilización en las últimas jornadas de campaña, con el debate televisado como una de las principales citas pendientes.
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Debate a 4, en directo | Margarita Robles pide un voto de confianza para el PSOE a los ciudadanos descontentos
La ministra de Defensa ha apelado a los electores que mantienen dudas o críticas hacia el Ejecutivo para que vuelvan a confiar en los socialistas. El mensaje se enmarca en los últimos esfuerzos del PSOE para movilizar a su electorado antes de la cita con las urnas.
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Debate a 4, en directo | El Supremo fija las fechas de cumplimiento de las condenas de Ábalos y Koldo García
El Tribunal Supremo ha establecido el 11 de mayo de 2042 como fecha de cumplimiento de la condena de José Luis Ábalos y el 2 de noviembre de 2040 para Koldo García. La decisión vuelve a situar el caso de las mascarillas en el centro de la actualidad política y judicial.
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Debate a 4, en directo | Sánchez reivindica el nombramiento de Hernández de Cos para dirigir el Banco Central Europeo
El presidente del Gobierno ha celebrado la elección de Pablo Hernández de Cos para suceder a Christine Lagarde al frente del BCE. Sánchez ha destacado también la presencia de representantes españoles en puestos de responsabilidad de las instituciones europeas, como Teresa Ribera y Nadia Calviño.