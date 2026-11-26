Feijóo le ha preguntado a Pedro Sánchez si cree que la final del Mundial 2030 de fútbol debería ser en Marruecos o en España: "Yo, además siendo del Atlético, me gustaría que se fueran en el Metropolitano, pero entiendo que deba ser en el Bernabéu".

"El próximo domingo tenemos que elegir tenemos que elegir qué España queremos ser, si queremos ser una España abierta, si queremos ser una España soberana, pacífica o queremos ser una España empobrecida, cerrada y sometida a los intereses de unos oligarcas que viven al otro lado del Atlántico", ha proseguido Sánchez.

"Yo creo que España ha demostrado durante todo este tiempo que puede tener una voz propia en el contexto internacional, que puede ser referente de prosperidad, pero también de principios. Hemos dicho no a la guerra en Irán, como también a la guerra en Ucrania, hemos dicho no al genocidio del Estado de Israel en Gaza, hemos dicho no al 5% del presupuesto en defensa y hemos dicho sí al Estado del bienestar, sí al reconocimiento del Estado de Palestina y sí a la paz", ha comentado Sánchez.

Además, el presidente del Gobierno ha acusado a PP y Vox: "No tienen humanidad por no apartarse del señor Netanyahu por el genocidio que está perpetrando en Gaza".