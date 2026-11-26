Debate electoral a cuatro hoy, en directo | Feijóo insiste en que si la final del Mundial es en Marruecos España debe retirarse
Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau se juegan esta noche el pulso decisivo de una política de pactos que va a condicionar la gobernabilidad.
Más información: El Español TV se vuelca con el 'Debate a cuatro': sígalo en directo a partir de las 21.15 con el análisis de nuestras firmas
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Debate a 4, en directo | Sánchez: "Ustedes no tienen humanidad por no apartarse de Netanyahu por el genocidio de Gaza"
Feijóo le ha preguntado a Pedro Sánchez si cree que la final del Mundial 2030 de fútbol debería ser en Marruecos o en España: "Yo, además siendo del Atlético, me gustaría que se fueran en el Metropolitano, pero entiendo que deba ser en el Bernabéu".
"El próximo domingo tenemos que elegir tenemos que elegir qué España queremos ser, si queremos ser una España abierta, si queremos ser una España soberana, pacífica o queremos ser una España empobrecida, cerrada y sometida a los intereses de unos oligarcas que viven al otro lado del Atlántico", ha proseguido Sánchez.
"Yo creo que España ha demostrado durante todo este tiempo que puede tener una voz propia en el contexto internacional, que puede ser referente de prosperidad, pero también de principios. Hemos dicho no a la guerra en Irán, como también a la guerra en Ucrania, hemos dicho no al genocidio del Estado de Israel en Gaza, hemos dicho no al 5% del presupuesto en defensa y hemos dicho sí al Estado del bienestar, sí al reconocimiento del Estado de Palestina y sí a la paz", ha comentado Sánchez.
Además, el presidente del Gobierno ha acusado a PP y Vox: "No tienen humanidad por no apartarse del señor Netanyahu por el genocidio que está perpetrando en Gaza".
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Debate hoy a 4, en directo | Feijóo insiste en que si la final del Mundial es en Marruecos España debe retirarse
Feijóo insiste en que si la final del Mundial 20230 es en Marruecos, España debe retirarse de la organización del evento.
Le ha preguntado a Sánchez cual es su posición, que se ha limitado a ironizar con que siendo del atlético le gstarñia que la final fuera en el Metropolitano.
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Sororidad entre Colau y Begoña
Colau está interpretando el papel de la disidencia controlada: reprocharle a Sánchez con la boca pequeña que no ha sido tan bueno como podría haber sido, en vivienda, en corrupción. Pellizcos de monja, y no en vano va como disfrazada de madre superiora.
Sánchez prefiere quedar en evidencia antes que aventurar alguna respuesta, por insatisfactoria que sea, a las preguntas con las que Feijóo interpela una vez tras otra al presidente. Por fin ha contestado al interrogatorio sobre la financiación de sus primarias: según asegura, las sufragaron sus militantes, y ha citado como autoridad a la pantomima del Tribunal de Cuentas.
Aún más descacharrante ha sido el segundo argumento de autoridad. Dice Sánchez que dice Amnistía Internacional que los programas de PP y Vox (casualmente, sólo los de la derecha) contienen medidas que implican retrocesos en "derechos humanos". Y ha replicado Abascal acertadamente
"Como persona que también ha sufrido lawfare y machismo", ha apostillado Colau, "me solidarizo con la persecución que está sufriendo su esposa", le ha dicho a Sánchez. Ha sido enternecedor este ejercicio de sororidad. Que alguien le diga a la candidata de la izquierda-a la izquierda-del PSOE que Sánchez está intentando comerse todos los votos de su espacio, y que acaso le convendría desmarcarse un poco de su rival intrabloque.
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Debate hoy a 4, en directo | Ada Colau critica la corrupción en el PSOE pero muestra "toda su solidaridad" con Begoña Gómez
Ada Colau finaliza este bloque lamentando los casos de corrupción en el Partido Socialista: "Yo creo que han habido casos graves de corrupción recientes de personas de su máxima confianza en el Partido Socialista y es verdad que se les ha apartado de sus responsabilidades, pero yo creo que eso no es suficiente, yo creo que eso ha decepcionado a mucha gente", le ha dicho a Sánchez.
No obstante, ha catalogado la situación vivida por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobuierno, como lawfare: "Te digo, en mi caso, en nuestras fuerzas políticas tenemos cero casos de corrupción y eso es lo que hay que perseguir. Que una cosa son los casos de corrupción y otra cosa es el lawfare. Como persona que he sufrido muchísimo el lawfare, desde luego, su esposa tiene toda mi solidaridad, desde luego, y además de machismo y por lo tanto tiene toda mi solidaridad en eso".
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Debate hoy a 4, en directo | Feijóo pregunta a Sánchez: "Usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento, ¿sí o no? Yo sí"
"Usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento, ¿sí o no? Yo sí". Así ha replicado Feijóo tras ser preguntado sobre si va a reconocer los resultados el próximo domingo.
."¿Va a reconocer los resultados electorales sí o no, señor Feijóo?", ha repreguntado Sánchez.
"Le estoy diciendo que o usted hoy vamos a presidir el gobierno", ha subrayado Feijóo.
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Debate hoy a 4, en directo | Fue Zapatero quien congeló las pensiones en 2011
Sánchez ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de haber congelado las pensiones. Sin embargo, fue el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que aprobó la suspensión de su revalorización para 2011, con algunas excepciones.
Rajoy aprobó una subida del 1% en 2012 y de entre el 1% y el 2% en 2013. Posteriormente, limitó su revalorización al 0,25% anual durante varios ejercicios.
Sánchez sí acierta al señalar que el Gobierno del PP congeló los salarios de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional.
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Debate hoy a 4, en directo | Feijóo a Sánchez: "Explique sus primarias, explique la trama y deje de tapar la corrupción que desborda a nuestro país"
"Explique sus primarias, explique la trama y deje de tapar la corrupción que desborda a nuestro país", ha pedido Feijóo a Sánchez.
"Dígaselo a la cámara que las primarias se las pagaron los militantes y que usted no ha recibido donativos provenientes de su familia. Dígaselo", le ha instado Feijóo al candidato socialista.
Sánchez ha contestado que eso "está avalado por el Tribunal de Cuentas", al igual que está "avalado" que la sede de Génova está financiada con dinero B.
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Debate a 4, en directo | Sánchez, a Feijóo: "Las dudas sobre las cuentas públicas son un cuento que se ha inventado el señor Feijóo"
Pedro Sánchez ha querido sacar a colación un informe de Amnistía Internacional con "un estudio de todos y cada uno de los programas de los cuatro partidos que estamos aquí. Amnistía Internacional alerta de que los programas del Partido Popular y de Vox contienen al menos 57 retrocesos en derechos humanos".
Además, ha cargado contra Feijóo por poner en duda las cuentas públicas: "Por cierto, el señor Feijóo vuelve a poner en duda el estado de las cuentas públicas. Y yo quiero informar a los telespectadores que las cuentas públicas son auditadas por la IGAE, por el Instituto Nacional de Estadística, por el Banco de España, por Eurostat, por la Comisión Europea, por el Tribunal de Cuentas y que esto es un cuento que se ha inventado el señor Feijóo".
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Debate hoy a 4, en directo | El PP no ha sido condenado como organización criminal
Colau ha asegurado que el Partido Popular ha sido condenado judicialmente como organización criminal. Sin embargo, la sentencia del caso Gürtel, ratificada por el Tribunal Supremo en 2020, condenó al PP como partícipe a título lucrativo, una figura que implica responsabilidad civil y no penal.
Las condenas por asociación ilícita recayeron sobre personas físicas, no sobre la formación política.
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Debate hoy a 4, en directo | Feijóo: "Yo espero que Sánchez no me mande a 'Los Rocho'"
"Yo espero que Sánchez no me mande a 'Los Rocho'", ha dicho Feijóo, en relación al clan familiar de Badajoz vinculado al narcotráfico que ha saltado a la primera línea política y judicial por su presunta conexión con el llamado caso Leire y la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El líder del PP ha subrayado que la izquierda lleva toda la campaña amenazando con "cuidado que viene el PP". "Pues sí, tengan ustedes cuidado, ¿sabe por qué? Porque yo no voy a admitir la delincuencia en el Gobierno y voy a ir contra los corruptos, a los que se les va a acabar el chollo", se ha comprometido.
"A los corruptos y a los delincuentes que utilizan el dinero público se le acabó el chollo y tenga cuidado también usted, señor Sánchez, porque voy a hacer una auditoría de arriba abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles. Y los españoles van a saber la verdad", ha amenazado.
Una auditoría del "saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles" y ha advertido que quien también tiene que "tener cuidado" es Zapatero.
"No ha dicho nada de Plus Ultra. 53 millones de dinero público a la quiebra y un 1% que cobró el señor Zapatero. Oiga, yo le pregunto, ¿por qué se rescató Plus Ultra y no rescató usted a los autónomos?", ha preguntado.
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Debate a 4, en directo | Ada Colau discrepa con Sánchez: "La corrupción cero sí que existe"
Ada Colau sí que ha querido sacar pecho de que en su formación y sus equipos nunca ha habido casos de corrupción: "Sr. Sánchez, en eso discrepo. En mi partido tenemos corrupción cero. Hemos gobernado unos cuantos años, pero yo he estado ocho años delante de la alcaldía de Barcelona, les aseguro que me lo han mirado todo, me han buscado cualquier cosa, me han puesto 20 querellas falsas, los distintos lobbies económicos, fondos buitre, etcétera. Todo ha sido archivado porque no me han encontrado nada".
"La corrupción cero existe y hay que ser exigentes para lograrla en general en el sistema político, porque desacredita muchísimo a la política, genera mucha distancia a la ciudadanía con la política y hay que dejar muy claro que no todos somos iguales. Y por lo tanto, quiero ser propositiva, es decir, no solo es el quién tiene más o quién tiene menos. Lo que hay que conseguir es que haya corrupción cero y para eso hacen falta más medidas", ha asegurado tajantemente.
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Debate a 4, hoy en directo | Hora y media sin cruce entre Abascal y Feijóo
Tras hora y media de debate, Abascal y Feijóo siguen sin interpelarse. El pacto tácito de no agresión se mantiene.
El único reproche de Abascal al PP ha sido por el apoyo de los populares al Pacto Verde en Bruselas, lo más duro que ha dicho contra ellos.
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Debate a 4, hoy en directo | El Quijote habla inglés
Se nota que los jefes de los partidos están habituados a parlotear en la Cámara Baja de Eco, donde se suceden los monólogos, porque cada loco va con su tema: la conversación se desparrama y no sigue un hilo coherente. Se parece en realidad bastante al pandemonio que se vuelca en las plataformas que hoy suministran la gramática de la conversación pública, que son las redes sociales.
Abascal ha sorprendido adhiriéndose a la memoria histórica: ha dicho que Sánchez es más inútil que Franco pero también que la II República.
Sánchez y Colau no dejan de pedir la dimisión de Ayuso, a la que menta tanto el Frente Popular que bien podrían haberle puesto un quinto atril para dar a la mujer la oportunidad de defenderse.
Sánchez, que va con un First en inglés justito, se ha mofado de Feijóo porque sólo habla la lengua vernácula, y ha chuleado usando el anglicismo "track record" en lugar de usar "historial". Epitomiza bien lo ridículo que suena este pimpollo quijotesco, que por lo demás sólo atina a esbozar sonrisillas socarronas a modo de única defensa.
Las propuestas de Colau son igual de descabelladas, pero al menos la tipa está más sembrada y sabe lanzar sus dardos con puntería.
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Debate a 4, hoy en directo | El PSOE explotando el "y usted calladita"
Los socialistas, cargos orgánicos, lanzan una campaña para afearle la expresión de Feijóo a Colau cuando le reprochó que el Frente Amplio se callase ante la huida de Sánchez de una emergencia nacional en Paiporta. Ministras y líderes territoriales como Pilar Alegría se lanzan a criticar al líder del PP tildándolo de machista.
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Debate a 4, hoy en directo | Sánchez: "Yo soy un político íntegro, mi Gobierno es un Gobierno limpio"
En el nuevo bloque, preguntados por qué harían los partidos si entre sus filas aparece un caso de corrupción, Sánchez ha asegurado que la "corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe. El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción", ha comentado mientras Abascal le ha recordado las joyas de Zapatero.
"Yo soy un político íntegro, mi gobierno es un gobierno limpio y, de hecho, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, España ha mejorado en los rankings de calidad de calidad democrática", ha asegurado Sánchez.
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Debate hoy a 4, en directo | Colau reprocha a Feijóo que continúe manteniendo a "Mazón como aforado con más de 230 víctimas mortales"
La líder de Frente Amplio ha trasladado la "solidaridad y empatía a los familiares de las víctimas y personas que aún se están recuperando" tras el accidente de Urda.
Además ha abogado por un "pacto de Estado en el que no se politice y se ponga los trenes que necesitamos en este país". Su propuesta pasa por "una inversión que lleva demasiado tiempo pendiente" y se "dé seguridad en alta velocidad".
Colau ha recriminado a Feijóo: "¿Cómo puede hablar de buena gestión cuando el Partido Popular aún mantiene a Mazón aforado con más de 230 víctimas mortales?¿Cómo puede decir que eso es buena gestión?".
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Debate hoy a 4, en directo | Polémica por un "Usted, calladita" de Feijóo a Colau
Uno de los momentos más tensos del debate ha sido tras decir Feijóo: "Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita".
"¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto. Un poco de respeto, señor Feijóo. ¿De qué calladita? Pero bueno, ¿qué machismo es este, señor Feijóo?", ha reprochado Sánchez entre las caras de desaprobación de Colau.
"No manipule no, si lo han visto todos los telespectadores. Mire, España necesita, oiga, a mí me han imputado una cuestión que no tengo nada que ver, pero me da igual", ha replicado Feijóo.
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Debate hoy a 4, en directo | Colau patina en sanidad: más listas de espera y camas concertadas en Cataluña
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha intentado utilizar la gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid en contra del PP.
"Señor Feijóo, usted que se presenta como gestor, ¿qué le parece la sanidad de Madrid?", le ha preguntado.
"Hombre, un poco mejor que la de Cataluña", ha respondido el líder del PP.
La espera media quirúrgica en Madrid es de 50 días, frente a 120 días en Cataluña.
Y la espera media para ser atendido por un especialista es de 68 días en Madrid, frente a 120 en Cataluña.
La Comunidad de Madrid destina 1.544 millones de euros anuales a conciertos sanitarios con empresas privadas, mientras que la Generalitat de Cataluña duplica ampliamente esta cifra hasta los 3.620 millones de euros.
El 51% de las camas del servicio sanitario son de gestión privada en Cataluña, mientras que en Madrid esta cifra es de sólo el 14,5%, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
En Cataluña hay 93 hospitales privados integrados en la Red Hospitalaria de Utilización Pública (RHUP) de la Generalitat.
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Debate hoy a 4, en directo | Feijóo se queja de que Sánchez y Colau "no quieren hablar de trenes"
El candidato popular se queja de que Sánchez y Colau no quieren hablar de trenes, tras tratar de poner en varias ocasiones los accidentes de Adamuz y Urda.
"Vamos a hacer una auditoría palmo a palmo del corredor Andalucía y del resto de corredores. Vamos a mantener blindado la conservación y mantenimiento de la red de alta velocidad y de Cercanías y Rodalíes", ha prometido.
"Y al frente habrá ingenieros que sepan, ¿eh? No tuiteros. Ellos se burlan y bailan", ha sentenciado.
Por otro lado, ha subrayado que "nadie le va a dar lecciones de defensa de los servicios públicos" porque lleva "30 años gestionando servicios".
"Es llamativo ver a los defensores de lo público que han destruido todo lo público, porque el mayor recorte de lo público en España es precisamente haber promovido la inmigración masiva y seguir promoviéndola", ha subrayado.
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Debate hoy a 4, en directo | El PP gobierna en Madrid sin Vox
Colau ha asegurado que PP y Vox gobiernan conjuntamente en Madrid y Andalucía.
Sin embargo, aunque ambas formaciones sí alcanzaron un acuerdo de gobierno en la comunidad andaluza el pasado mes de julio, el PP gobierna en solitario y con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid desde 2023, sin que Vox forme parte de su Ejecutivo.