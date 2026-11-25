La campaña electoral afronta su recta final a cuatro días de las elecciones generales del 29-N. Hoy es el último día del plazo ordinario para depositar el voto por correo en las oficinas postales (ampliado excepcionalmente hasta las 14:00 horas).

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, abrirá la agenda de hoy a las 09:00 horas con una entrevista en el programa La hora de La 1 de TVE.

Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, e Isabel Díaz Ayuso clausurarán un mitin en Madrid a las 19:30 horas. Les acompañarán Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez-Almeida.