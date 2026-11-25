Elecciones generales 29-N, en directo | Resultados de encuestas, Pedro Sánchez y última hora de la campaña de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio
A cuatro días de las elecciones, hoy Pedro Sánchez es entrevistado en TVE y el PP lleva a cabo un acto en Madrid con Alberto Núñez Feijóo.
Claves de las elecciones generales del 29-N
La campaña electoral afronta su recta final a cuatro días de las elecciones generales del 29-N. Hoy es el último día del plazo ordinario para depositar el voto por correo en las oficinas postales (ampliado excepcionalmente hasta las 14:00 horas).
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, abrirá la agenda de hoy a las 09:00 horas con una entrevista en el programa La hora de La 1 de TVE.
Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, e Isabel Díaz Ayuso clausurarán un mitin en Madrid a las 19:30 horas. Les acompañarán Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez-Almeida.
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Elecciones generales 29N | Feijóo exhibe músculo en Madrid con Ayuso y Sánchez abre el día en RTVE
A cuatro días de las elecciones generales del 29N, la agenda política de este miércoles se reparte entre los platós y el gran mitin del PP en Madrid.
A las 09:00 horas, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, atiende a 'La Hora de la 1' para marcar el discurso del día, mientras Borja Sémper interviene en RNE.
El plato fuerte llegará a las 19:30 horas en La Caja Mágica: Alberto Núñez Feijóo clausura el acto central popular arropado por Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez-Almeida, buscando el impulso definitivo para gobernar España en 2026.