Elecciones generales 29-N, en directo | Ganador del debate a ocho, encuestas y última hora de Pedro Sánchez y la campaña de PP, PSOE y Vox
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, hoy hay actos de campaña de Feijóo en Alicante y de Sánchez en Huesca y Barcelona.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
A cinco días de las elecciones generales, la campaña electoral de cara al 29-N afronta su recta final. A las 10:00 horas se celebrará el Consejo de Ministros en Moncloa, donde se aprobará el permiso de diez días por el fallecimiento de un familiar.
Mientras, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado en Más de uno de Onda Cero a las 09:00 horas. Por la tarde, a las 19:00 horas, asistirá a un mitin en Alicante.
Por su parte, Pedro Sánchez será entrevistado en RNE a las 09:00 horas y, tras presidir el Consejo de Ministros, intervendrá en un acto de campaña en Huesca a las 16:00 horas. Posteriormente, a las 19:00 horas, intervendrá en otro acto en Barcelona.
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Último sondeo: Feijóo y Sánchez al alza, con 3 puntos y 20 escaños a favor del PP y mayoría absoluta de la derecha de 196
El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales con 3 puntos de intención de voto y 20 escaños de ventaja sobre el PSOE de Pedro Sánchez.
Así se desprende del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. La ley electoral impide publicar encuestas en los cinco días anteriores a la votación.
Desde mañana y hasta el domingo no habrá más sondeos: el siguiente dato será ya el recuento, el 29-N.
Los populares obtendrían el 32% de los votos y 133 escaños, uno más que en la encuesta publicada este domingo por EL ESPAÑOL. Con los dos diputados de UPN en Navarra, se elevan a 135.
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"Vengan de uno en uno, tengo para todos": Ester Muñoz se erige en el centro del debate de cuatro mujeres de derechas y cuatro hombres de izquierdas
Cuatro hombres de izquierdas y cuatro mujeres de derechas se han enfrentado en el confuso debate a ocho celebrado en RTVE para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (PNV) confrontaron con reproches cruzados y entrelazados durante hora y media.
Sumar y Bildu han tenido mujeres como portavoces en el Congreso en esta legislatura, Verónica Martínez y Mertxe Aizpurúa. La primera es ahora número cuatro de Frente Amplio por Madrid pero, aunque era un debate de portavoces, fue sustituida por Emilio Delgado cabeza de lista en Madrid.
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Elecciones generales 29-N | Despliegue territorial de PP, PSOE y Vox en la recta final sin encuestas
Con la prohibición legal de publicar encuestas y sondeos ya en vigor, los distintos partidos intensifican este martes su despliegue territorial por toda España de cara a las elecciones generales del 29-N.
Según la agenda de campaña, el PP moviliza a sus principales dirigentes en varios frentes: Miguel Tellado interviene en Leganés y cierra la jornada en Ferrol junto a Alfonso Rueda, mientras Ester Muñoz participa en un acto en Andoain.
A su vez, Cuca Gamarra comparece en La Línea de la Concepción y José María Aznar acompaña a Cayetana Álvarez de Toledo en Madrid.
En paralelo, el PSOE refuerza su agenda sectorial con el portavoz parlamentario Patxi López, que aborda la vivienda y el empleo en Castro Urdiales, y con la visita del ministro José Manuel Albares a La Línea de la Concepción.
Por su parte, Vox centra su mensaje económico y laboral en el ámbito autonómico con comparecencias de José María Figaredo en Asturias y de Rodrigo Alonso en Almería.
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Elecciones generales 29-N | Ada Colau y Xavier García Albiol miden fuerzas en un 'cara a cara' en LaSexta
La agenda televisiva de este martes culminará a las 23:00 horas con un debate cara a cara en el programa 'El Objetivo' de LaSexta entre la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol.
Previamente, Colau participará en entrevistas matinales mientras su formación despliega a sus dirigentes por distintas comunidades: Emilio Delgado interviene en Madrid y Zaragoza, Ernest Urtasun hace campaña en Reus, Verónica Barbero en Vigo y la ministra Sira Rego en Burgos.
Por su parte, Podemos abre la mañana con la entrevista a Irene Montero en la Cadena SER, en un esfuerzo generalizado de los partidos por llegar a los indecisos antes del 29-N.
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Elecciones generales, en directo | Sánchez y Feijóo combinan la ofensiva radiofónica con mítines en Aragón, Cataluña y Alicante
La campaña de las elecciones generales del 29-N encara su primer día sin publicación legal de encuestas ni sondeos con una intensa agenda mediática y territorial.
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, arranca a las 09:00 horas en RNE y preside el Consejo de Ministros antes de viajar a Huesca, junto a Pilar Alegría, y cerrar la tarde en Barcelona con Salvador Illa.
A la misma hora, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en Onda Cero y se desplaza posteriormente a Alicante para clausurar un mitin en el Museo Arqueológico MARQ, en una jornada clave para movilizar el voto en España en este 2026.