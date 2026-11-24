A cinco días de las elecciones generales, la campaña electoral de cara al 29-N afronta su recta final. A las 10:00 horas se celebrará el Consejo de Ministros en Moncloa, donde se aprobará el permiso de diez días por el fallecimiento de un familiar.

Mientras, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado en Más de uno de Onda Cero a las 09:00 horas. Por la tarde, a las 19:00 horas, asistirá a un mitin en Alicante.

Por su parte, Pedro Sánchez será entrevistado en RNE a las 09:00 horas y, tras presidir el Consejo de Ministros, intervendrá en un acto de campaña en Huesca a las 16:00 horas. Posteriormente, a las 19:00 horas, intervendrá en otro acto en Barcelona.