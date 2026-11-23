El interno ha presentado un escrito ante Instituciones Penitenciarias rechazando formalmente la violencia yihadista, aunque mantiene que su condena se basó en testimonios falsos.

Zougam compara su situación restrictiva con la de los presos de ETA que disfrutan de permisos y pide una flexibilización del régimen penitenciario.

En su misiva a Sánchez, apela a las declaraciones del presidente sobre las investigaciones a su esposa y su hermano como "víctimas de la Justicia" para pedir empatía hacia su caso.

Jamal Zougam, condenado por los atentados del 11-M, ha enviado cartas a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo reiterando su inocencia y pidiendo salir del primer grado penitenciario tras 22 años en régimen cerrado.

Jamal Zougam, encarcelado desde hace 22 años por los atentados del 11-M, ha enviado una carta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que insiste en su inocencia y solicita que se le permita abandonar el régimen cerrado, el más estricto.

"Le he escuchado en los medios decir que su hermano y su mujer fueron víctimas de la Justicia. Entonces, puede entender mi caso...", dice la misiva, que ha remitido en vísperas de las elecciones.

Zougam también ha dirigido una carta similar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contenido de dichos escritos, que han sido recibidos tanto en la sede de Génova como en Ferraz.

En las cartas, Zougam se queja de haber sido "condenado injustamente" por los atentados del 11 de marzo de 2004 y de llevar más de dos décadas encarcelado en régimen cerrado, el más restrictivo y severo.

"Todos los presos de cualquier delito están en módulos ordinarios y yo estoy en primer grado. ¿Por qué?", se pregunta.

La mayoría de los reos en España está en segundo grado, el régimen ordinario. Y algunos disfrutan de las condiciones de semilibertad que ofrecen los terceros grados, una vez las autoridades permiten que progresen a ese nivel.

Jamal Zougam (Tánger, 1973) fue condenado a 42.917 años de cárcel por los atentados del 11-M y desde el primer día de su detención ha defendido su inocencia.

En su carta a Sánchez, Zougam apela directamente al propio líder socialista mencionando a Begoña Gómez y a David Sánchez, para que se haga cargo del sufrimiento de su familia.

También compara su situación con la de los presos etarras —condenados, como él, por terrorismo— que sí disfrutan de salidas de la cárcel y de un régimen de semilibertad, concedido por el Gobierno vasco.

"Estamos en un país en el que se supone que la Justicia es igual para todos. Los presos de ETA están en módulos ordinarios y saliendo de permiso. Y yo, condenado injustamente, llevo 22 años en primer grado", lamenta.

Continúa en aislamiento

Zougam está actualmente en aislamiento, en la cárcel de Teixeiro (Santiago de Compostela). "Tengo artrosis en las articulaciones. Y aquí hay mucha humedad. Eso está empeorando el problema que padezco", recuerda en sus cartas.

Jamal Zougam era el titular del locutorio de Lavapiés (Madrid) donde fueron obtenidas las tarjetas que activaron los explosivos del 11-M.

"Estoy condenado con pruebas falsas. Dos mujeres rumanas dicen que me vieron en los trenes. Por ese falso testimonio fueron obsequiadas con más de 50.000 euros cada una y la nacionalidad española, y más cosas", lamenta en las cartas enviadas a Sánchez y Feijóo.

"Hay muchas contradicciones en sus declaraciones. Una declaró 20 días después del 11-M y otra más de un año después", indica.

En efecto, dos testigos protegidas, naturales de Rumanía, declararon que vieron a Jamal Zougam en uno de los trenes que sufrió el atentado.

En marzo de 2022, en una entrevista con EL ESPAÑOL, Eduardo García Peña, que fue abogado del marroquí durante el juicio, denunció la "inconsistencia de esas declaraciones" y recordó "que uno de los reconocimientos se produjo más de doce meses después" de los atentados, lo que, a su juicio, convierte en "inverosímil" su relato.

De hecho, García Peña interpuso una querella contra ambas mujeres, pero el caso se archivó.

"Demostrar el falso testimonio, que alguien ha mentido a sabiendas, es muy difícil. No pudimos proceder contra ellas por este delito, que podría haber dado lugar a un recurso de revisión, que habría permitido revocar la sentencia", manifestó a EL ESPAÑOL en 2022.

Por contra, dos años más tarde, cuando se cumplían dos décadas desde los atentados, el ponente de la sentencia, el juez Javier Gómez Bermúdez, entrevistado por este periódico, negó la mayor.

"Las dos testigos eran personas normales, trabajadoras... Decir que estas señoras mintieron para que condenáramos a un señor... Eso es un disparate", manifestó Gómez Bermúdez, que es, actualmente, abogado.

Ahora bien, en el caso del 11-M, como recordó García Peña, "no hay una sola huella de Zougam" ni en Morata de Tajuña —allí estaba la finca en la que se prepararon los explosivos— ni en Leganés —donde la célula yihadista se recluyó tras el ataque, hasta que se inmolaron— ni "ninguna conversación de teléfono suya con absolutamente nadie ni ningún resto biológico para cotejar...".

Antes de los atentados, Zougam buscaba piso con su novia. Tras la masacre, no huyó de España ni trató de hacerlo.

"Lo que sí hay es una coartada de Zougam ratificada por su familia", indicó en 2022 el abogado defensor a EL ESPAÑOL.

"Claro, uno vive con quien vive y él vivía con su familia... [Su madre] manifestó que en la mañana de las explosiones, en lugar de estar en un tren con una mochila cargada de explosivos, él estaba durmiendo con su hermana y su hermano", relató García Peña a EL ESPAÑOL.

En su carta a Sánchez, Zougam incide en esa tesis: "Mi inocencia es conocida. Y, si no, pregunte usted a su ministro del Interior [Fernando Grande-Marlaska]. Ha gobernado casi ocho años y mi situación sigue igual que con Zapatero o Rajoy...".

"También tiene usted parte de la responsabilidad sobre este gran escándalo y tragedia por no hacer nada", le reprocha.

Y se despide con una petición: "Espero que, por humanidad, por la verdad o por justicia, haga algo que cambie mi situación. Espero que le vaya bien en las urnas".

En la carta enviada a Feijóo, Zougam reitera algunos extremos que menciona en la misiva dirigida a Sánchez. "Fui condenado injustamente por los atentados del 11 de marzo", repite.

"Me han condenado para justificar que ganaron las elecciones legalmente y eso supuso que su partido perdió en las urnas. El problema es que soy inocente", incide, antes de recordar, en los mismos términos, el episodio de las testigos rumanas.

"Una persona como usted tiene que conocer esta historia. Espero que le vaya bien en las urnas, que haga algo para remediar esta injusticia y decirle ya la verdad a las víctimas", se despide del líder del PP.

"Ha gobernado Zapatero, Rajoy y Sánchez y mi situación sigue igual. Rajoy dijo que cuando gobernase iba a investigar a fondo este caso y después no hizo nada. Espero que haga algo cuando gobierne", finaliza.

Tercera carta

Por último —quizá inspirado por los presos de ETA que obtienen beneficios penitenciarios—, Zougam ha enviado una tercera carta. Esta vez, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

De esta misiva se desprende que pretende lograr alguna progresión de grado, ya que enumera cinco compromisos, que asegura que asumirá si eso sucede. Y así se los traslada al organismo que encabeza Ángel Luis Ortiz.

"Manifiesto de forma libre y expresa lo siguiente", comienza la misiva, tras presentarse con su número identificativo como preso.

Jamal Zougam, durante una de las sesiones del juicio. Efe

"Lo primero: condeno y rechazo de manera clara y absoluta la violencia terrorista islamista y cualquier otra forma de violencia utilizada para imponer ideas, creencias, fines políticos, religiosos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza", asegura.

"Segundo: reconozco que el uso de la violencia para alcanzar objetivos personales o colectivos supone un grave daño para las víctimas, sus familias y la sociedad en general y considero que ninguna causa o finalidad justifica el empleo de la violencia", añade.

"Estoy en contra, igualmente, de cualquier forma de apoyo o colaboración, justificación o legitimación de actos violentos o terroristas, así como de cualquier mensaje que promueva el odio, la radicalización o la utilización de la violencia", indica.

"Cuarto: me comprometo a respetar los principios de convivencia, legalidad y dignidad humana, así como a resolver cualquier diferencia o conflicto por vías pacíficas dentro del marco legal", añade.

"Quinto: mi voluntad obedece a mantener una actitud de respeto hacia los valores democráticos y hacia los derechos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico", señala.

Esta última carta, en efecto, es muy similar a la que algunos presos de ETA han escrito como parte de su proceso de arrepentimiento y que, poco después, ha sido tenida en cuenta por la administración penitenciaria vasca para concederles la semilibertad.

La de Zougam, no obstante, incorpora una diferencia fundamental. Aunque rechaza la violencia de todo tipo —y, específicamente, la yihadista— no menciona a ninguna víctima de sus actos —como, a veces, hacen algunos etarras— ya que, como le insiste una y otra vez a Feijóo y Sánchez, es "inocente" y ha sido "condenado injustamente".

Este domingo, en una entrevista en en programa Salvados, Sánchez subrayó, en relación a las causas contra su hermano y su mujer: "En una democracia, condenar a personas inocentes es lo más grave que puede suceder".