Un sondeo sitúa a Feijóo como el candidato con mejor valoración en Murcia donde se apuesta por un gobierno PP-Vox

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo es el líder nacional mejor valorado en Murcia y el candidato preferido para presidir el Gobierno con el 26,8% de los apoyos. Irene Montero encabeza la lista de líderes que más rechazo generan, seguida de Santiago Abascal y Pedro Sánchez. Una coalición de gobierno entre PP y Vox es la fórmula preferida para el 32,5% de los encuestados murcianos, por delante del PP en solitario. Casi la mitad de los electores murcianos que aún se declaran indecisos duda entre votar al Partido Popular o a Vox.

El denominado "termómetro de sentimientos" del barómetro de opinión del CEMOP se lo lleva el candidato popular Alberto Núñez Feijóo, al obtener "la valoración media más alta" del electorado de Murcia, mientras que la candidata de Podemos, Irene Montero, ocupa el "último lugar" del ranking de cabezas de lista de las elecciones generales.

"Irene Montero es la líder que genera más sentimientos negativos, con más del 70% de respuestas en el intervalo 0-3 del termómetro; Feijóo es el líder que genera simultáneamente más reacciones de simpatía y menos reacciones de rechazo".

Es una de las conclusiones que recoge el estudio preelectoral con la estimación del voto de los murcianos de cara al próximo domingo y que ha presentado el CEMOP: el Grupo Especial de Investigación del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública de la Universidad de Murcia.

"Observamos que Feijóo y Abascal concitan un nivel de simpatía/adhesión casi idéntico, el 30,0% y el 29,8%, respectivamente, los puntúa de 7 a 10", según expone este sondeo de opinión, pero con un matiz que juega a favor del candidato popular en su aspiración de lograr un gobierno monocolor.

"Abascal genera mucho más rechazo, un 46,1% lo puntúa de 0 a 3". "La fortaleza de Feijóo frente a Abascal radica en ser un líder menos polarizante: a pesar de concitar una simpatía similar, el generar menos rechazo y más sentimientos intermedios le otorga un mayor margen potencial de crecimiento y le permite dirigirse a un electorado más amplio".

"Por su parte, Irene Montero, Ada Colau y Pedro Sánchez reúnen mayoritariamente, y por ese orden, valoraciones negativas, entre el 66,7% para Sánchez y el 72,7% para Montero de las personas entrevistadas los puntúa de 0 a 3, y, de los tres, Sánchez es quien concita más adhesión, un 16,4%, frente al 9,9% de Colau y tan solo el 5,0% de Montero".

El CEMOP ha realizado esta consulta antes de celebrar el cara a cara entre Feijóo y Sánchez, con una muestra de 820 ciudadanos de la Región de Murcia que el próximo domingo ejercerán su derecho al voto. El sondeo recoge que entre el electorado indeciso a estas alturas de campaña, "casi la mitad (46,7%)" de los encuestados "se debate entre el PP y Vox".

El gráfico con las opciones que valora el electorado indeciso. CEMOP

La encuesta también pregunta por el candidato que prefieren al frente del Palacio de la Moncloa y el PP se lleva el gato al agua.

"Se solicitó a las personas entrevistadas que, con independencia de a qué partido pensaran ir a votar, señalaran su candidato preferido para presidir el Gobierno. Los resultados sitúan en primer lugar a Alberto Núñez Feijóo (26,8%), seguido a una distancia considerable de Santiago Abascal (18,6%) y, en tercer lugar, aparece Pedro Sánchez (14,3%)", según el estudio del CEMOP.

"Ada Colau (3,2%) e Irene Montero (0,5%) registran porcentajes mínimos". A pesar de la claridad de esos resultados, el votante indeciso vuelve a aflorar en la encuesta y a fecha 19 de noviembre aún no tenían ningún candidato escogido.

Sin una preferencia

"Casi tres de cada diez de las personas entrevistadas (28,7%) no expresan preferencia por ninguno de los candidatos todavía: el 16,3% responde 'ninguno', el 7,4% 'no sabe', el 3,9% 'no contesta' y el 1,1% afirma que le valdría cualquiera".

El color del próximo Gobierno es la cuestión donde más claro lo tienen los electores que residen en la Región de Murcia y que han sido sondeados por el CEMOP. Un acuerdo entre el bloque de las derechas es la opción más repetida.

"En cuanto a la fórmula de gobierno deseada, la que agrupa a un mayor porcentaje de las personas entrevistadas es la coalición del PP con Vox (32,5%), seguida del gobierno del PP en solitario (24,3%) y ya a mayor distancia, la opción de que el PSOE gobierne en coalición con otras formaciones de izquierda (16,8%)".

"La apuesta por un gobierno del PSOE en solitario es muy minoritaria (8,5%), por detrás incluso de la indiferencia (12,9%)".