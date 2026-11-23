Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral del PP, PSOE y Vox, encuestas, sondeos y voto por correo
La campaña electoral emitirá el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo a las 22:00 horas, donde se abarcarán hasta cinco bloques de temáticas.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña electoral del 29 de noviembre entra en su ecuador con una fecha clave en el calendario: hoy termina el plazo oficial para solicitar el voto por correo.
La jornada ha arrancado a las 12:30 horas con un acto de campaña de Santiago Abascal en Benavente (Zamora), que también ha celebrado un acto público en Gijón a las 19:30 h.
Sin embargo, el plato fuerte llega a las 22:00 horas con el primer debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, moderado por María Casado en la Academia de Televisión sobre cinco bloques: vivienda, economía, política social, corrupción y migración.
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Elecciones 29-N | Montero (PSOE) asegura que en el debate entre Sánchez y Feijóo "se verá la buena política y la mala educación"
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves en Bollullos Par del Condado (Huelva) que en el debate cara a cara de esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verá "la buena política y la mala educación".
La dirigente socialista ha vaticinado que el líder del PP lanzará "bulos, mentiras e insultos" en lugar de concretar su postura sobre las pensiones, el salario mínimo, el aborto o sus pactos con Vox.
Asimismo, Montero ha reprochado a Juanma Moreno su silencio ante las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre los andaluces y ha denunciado el recorte de la Junta en política agrícola frente a las ayudas estatales al campo.
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Llorca: "Sánchez miente descaradamente sobre la reconstrucción; el Consell ha tenido que levantar la zona cero"
El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el esfuerzo realizado por el Consell en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, un gobierno que "ha tenido que trabajar solo, porque el Gobierno de España no ha ayudado para nada".
"Y encima hemos visto cómo estos días Pedro Sánchez mentía descaradamente cuando decía que habían arreglado carreteras de la Generalitat o de la Diputación. Era falso, era mentira. Ni un centímetro de carreteras han arreglado", ha apostillado.
Pérez Llorca ha contrapuesto las declaraciones del presidente del Gobierno con el trabajo realizado por la Generalitat, que, según ha recalcado, ha reparado más de 50 puentes, ha recuperado todo el metro de Valencia, ha reparado 125 depuradoras, 150 kilómetros de colectores y 4.000 kilómetros de pistas forestales, tal como ha informado el PPCV en un comunicado.
"Venimos a hablar de gestión y de una forma diferente de gobernar. Queremos que se gestione, no que se esté permanentemente en la división y el enfrentamiento. Es otra forma de gobernar: apostar por los acuerdos, el diálogo, la seriedad en el trabajo y por mejorar la vida de los ciudadanos", ha asegurado.
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PNV dice que, si está "en su mano", impedirá "con toda la fuerza que tenga" un gobierno de PP y Vox
La presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga, ha asegurado que, "si está en su mano", su formación "impedirá con toda la fuerza que tenga un gobierno de PP y Vox", al tiempo que ha advertido de que el PSOE y el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, quiere "ahogar" a los vascos "en la polarización de España", pero "no lo va a conseguir".
Arrizabalaga ha participado en un acto electoral en la localidad guipuzcoana de Beasain junto al candidato jeltzale al Congreso, Eneko Goia, y la alcaldesa del citado municipio, Leire Artola, donde ha recordado a los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, asesinados por ETA cuando regulaban el tráfico en el beasaindarra cruce de Zaldizurreta el 23 de noviembre de 2001.
La dirigente jeltzale ha señalado que el PNV es "la mejor opción para Euskadi" en las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita con las urnas en la que "está en juego en Euskadi quién nos defiende los próximos cuatro años en Madrid".
"El PNV defiende a Euskadi, a las familias y a la ciudadanía vasca", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado que la formación jeltzale "construyó las instituciones vascas", mientras que la Izquierda Abertzale "puso todo su empeño en deslegitimarlas".
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La JEC rechaza la petición de Vox para que La Revuelta emita toda la entrevista de Abascal
La Junta Electoral Central ha desestimado la denuncia de Vox en la que se pedía que se ordenara a RTVE la publicación íntegra y sin editar de la grabación de la entrevista del líder del partido, Santiago Abascal, en el programa 'La Revuelta'.
Vox quería además que la supresión y retención de 40 minutos de la entrevista a Abascal del pasado 9 de noviembre fuera declarada como contraria a los principios de neutralidad informativa, pluralismo político e igualdad que establece la ley electoral.
Tras la entrevista en La Revuelta, Abascal decidió aceptar exclusivamente entrevistas que permitan al partido disponer y usar sus respuestas. El partido suspendió todas las grabaciones previstas que no cumplieran dichos requisitos, incluida la del 'youtuber' Jordi Wild.
La JEC recuerda que La Revuelta es un programa de entretenimiento, con ausencia de guión preconfigurado, lo que hace con frecuencia que los contenidos grabados excedan el tiempo de emisión del formato en antena y, por tanto, sea necesaria una labor de edición.
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El PP dice que Feijóo rechazó una entrevista en Lecturas porque no se publicaría en papel
El Partido Popular ha asegurado que el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado una entrevista con la revista 'Lecturas' después de que este medio no quisiera publicarla en papel, como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes de Génova han explicado a EFE que fue la revista del corazón la que pidió entrevistar al candidato popular. Han añadido que el PP aceptó, pero que después la revista se negó a publicarla en su edición en papel, dejándola solo en la página web.
Según el PP, la no publicación en papel de la entrevista a Feijóo es "un veto específico del Palacio de la Moncloa". 'Lecturas' no ha querido ofrecer su versión de lo sucedido y han afirmado a EFE que por el momento no quieren dar declaraciones al respecto
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La JEC prohíbe a apoderados e interventores llevar camisetas a favor de la escuela pública en el colegio electoral
La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado que los apoderados e interventores de los partidos puedan llevar camisetas con el lema reivindicativo 'Escuela Pública: De tod@s para tod@s" ni otros eslóganes de carácter partidista en los colegios y mesas electorales de toda España durante la jornada electoral, al recordar que la legislación electoral prohíbe realizar propaganda en los locales de votación y sus inmediaciones.
Así lo establece el organismo arbitral en un acuerdo adoptado a raíz de una consulta elevada por la Junta Electoral Provincial de Palencia sobre una solicitud de Podemos para que las personas designadas como apoderados pudieran vestir camisetas con ese mensaje.
En la resolución recogida por Europa Press, la JEC recuerda que el artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que "ni en los locales electorales, ni en sus inmediaciones se podrá realizar propaganda electoral de ningún género" ni llevar camisetas que incorporen símbolos de carácter partidista.
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Ayuso se 'prepara' para ser nombrada por Pedro Sánchez en el cara a cara
Isabel Díaz Ayuso ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que da por hecho que Pedro Sánchez va a pronunciar su nombre en varias ocasiones esta noche a lo largo del cara a cara ante Feijóo.
"Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga 'Ayuso' o 'Comunidad de Madrid'", ha escrito en la red social X la presidenta madrileña.
Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga “Ayuso” o “Comunidad de Madrid”. https://t.co/RIiDR7ygL2 https://t.co/stjgvO6R84— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026
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La Junta Electoral abre expediente a Tellado por pedir el voto en precampaña en un programa de TVE
La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves abrir un expediente sancionador al secretario general del PP, Miguel Tellado, por haber pedido el voto en una entrevista de TVE antes del comienzo oficial de la campaña.
En concreto, en el transcurso de la entrevista que le hizo la periodista Silvia Intxaurrondo en el programa 'La Hora de la 1', Tellado pidió el voto para Vox en las tres provincias donde el PP no presenta candidatura al Senado (Guipúzcoa, Tarragona y Girona), y para el PP en las que Vox no concurre (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares).
"Hay tres provincias donde el PP no se presenta, y lo que pedimos a la gente es que no vote al PSOE en ningún caso y que voten a Vox", reclamó el dirigente 'popular', apelando al acuerdo sellado por ambas formaciones.
Estas declaraciones provocaron que el PSOE y Frente Amplio recurrieran a la Junta Electoral al considerar que Tellado habría infringido el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece la limitación de petición del voto antes de que comience la campaña electoral con el fin de salvaguardar el principio de libertad de voto, así como el de igualdad entre los contendientes.
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La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE contra el PP: vea el vídeo que recreó con IA a Ábalos, Leire y Begoña Gómez
La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia que presentó el PSOE contra el PP por el uso, por parte del Partido Popular de la inteligencia artificial (IA) para recrear, en un vídeo que difundió en sus redes sociales, los rostros y la voz de, entre otros, Leire Díez, Santos Cerdán, Begoña Gómez y José Luis Ábalos.
En una resolución fechada este jueves, la JEC subraya que el PP incluyó en el clip una advertencia de que el contenido había sido generado por IA y concluye que, por tanto, no indujo al elector al engaño.
De hecho, la Junta considera este vídeo como un ejercicio de "sátira política amparada por la libertad de expresión".
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CSIF rechaza la desconvocatoria de huelga en Adif y considera "absolutamente insuficientes" las propuestas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la desconvocatoria de huelga en Adif realizada por otros sindicatos y ha exigido "hechos" y "compromisos" en materia de seguridad al Gobierno, ante unas propuestas que tacha de "absolutamente insuficientes".
En un comunicado remitido este jueves, CSIF demanda "hechos", "compromisos" y "soluciones" en seguridad ferroviaria y considera "absolutamente insuficientes las mejoras que otras fuerzas sindicales se han dado prisa en firmar con la empresa", después de que CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) llegasen a un acuerdo con el Gobierno para desconvocar la huelga en Adif de este jueves.
Por el contrario, el sindicato dice secundar tanto la huelga como las concentraciones "con plena convicción" porque "la gravedad de la situación exigía una respuesta firme en defensa de la seguridad, de las condiciones laborales y del futuro de todos los trabajadores" de Adif y Adif Alta Velocidad.
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El PSOE vuelve a vincular a Feijóo con Marcial Dorado tras una publicación de Nuevas Generaciones en redes sociales
El PSOE ha contestado en redes sociales a una publicación de Nuevos Generaciones del PP en el que se veía a Alberto Núñez Feijóo como protagonista del nuevo y famoso videojuego GTA VI.
"Nuevo DLC (contenido descargable) del GTA VI desbloqueado", ha escrito en sus perfiles NNGG, con cuatro montajes de Feijóo como protagonista del videojuego.
En el GTA VI, el protagonista es un tipo que prospera trabajando con narcos. En el PP, también. Qué buena campaña está haciendo Feijóo.— PSOE (@PSOE) November 19, 2026
El PSOE no ha dejado pasar la oportunidad de contestar a través de sus perfiles oficiales. "En el GTA VI, el protagonista es un tipo que prospera trabajando con narcos. En el PP, también. Qué buena campaña está haciendo Feijóo", han escrito los socialistas tratando de ridiculizar la publicación de Nuevas Generaciones.
El mensaje del PSOE viene a recordar la antigua fotografía de Feijóo con Marcial Dorado hace años.
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Colau comparte comida con Oltra en Valencia: "Tenemos la llave para derrotar a la derecha y la extrema derecha"
La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha compartido comida este jueves con la aspirante de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, en un restaurante en la capital del Turia tras el mitin electoral que ha protagonizado en la localidad de Benetússer, una de las más afectadas por la dana.
En un vídeo difundido en sus redes sociales, Colau llama a votar en las elecciones generales del 29N: "Tenemos que ser muchísimas, no podemos fallar. Las mujeres, los jóvenes, la gente trabajadora... Tenemos la llave para derrotar a la derecha y la extrema derecha. Y no solo eso, para entrar con fuerza y lograr un gobierno progresista bien valiente".
La también exalcaldesa de Barcelona ha comido con Oltra un arroz al horno en un local del centro de Valencia, cerca del despacho donde la candidata de Compromís trabaja como abogada y mediadora.
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La AVT denuncia el recorte de ayudas del Gobierno Vasco como "represalia" por sus críticas a las decisiones penitenciarias
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado "la reducción del 43,82%" en las ayudas concedidas a sus proyectos en la convocatoria de 2026 del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, como "una represalia" ante el aumento de sus críticas a las decisiones penitenciarias.
En un comunicado, la AVT ha indicado que la convocatoria limita a tres los proyectos por entidad, frente a los cinco de los años anteriores, y han quedado sin financiación "precisamente los destinados a la asistencia psicológica, jurídica y sociosanitaria de las víctimas, tras el cambio en las bases reguladoras de la convocatoria de 2026".
De esta forma, ha criticado la AVT, "se retira el respaldo económico que esta convocatoria había ofrecido hasta ahora a programas que atienden directamente las necesidades de quienes han sufrido el terrorismo".
A este "recorte", ha sumado "las restricciones a la información penitenciaria", ya que la AVT ha explicado que ya no recibe las fichas sobre terceros grados y aplicación del artículo 100.2, ni dispone de tiempo para "informar previamente a las víctimas".
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Ceuta pide un refuerzo "visible" de policías en Navidad por la presencia de migrantes
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado este jueves al Gobierno que ponga en marcha un refuerzo "notable y visible" de los cuerpos de seguridad durante las fiestas navideñas al considerar que todavía hay miles de migrantes en la ciudad de los que entraron a finales de julio.
En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que la petición se ha producido este jueves por parte del consejero de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo ceutí, Alberto Gaitán (PP), durante su participación en la reunión de la Junta Local de Seguridad en el Palacio de la Asamblea.
En este encuentro se han abordado dos cuestiones principales como el dispositivo de seguridad con motivo de las próximas fiestas navideñas y la organización de las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre.
Durante el encuentro, Alberto Gaitán ha solicitado al delegado del Gobierno, David de la Encina, un refuerzo "notable y notorio" de los efectivos de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como que su presencia "sea especialmente visible en las calles, para transmitir tranquilidad y seguridad a los ciudadanos".
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Feijóo está "preparado" para el cara a cara de esta noche
Alberto Núñez Feijóo ha compartido a través de sus redes sociales una imagen en la que se le ve sonriente acompañado de su equipo preparando el cara a cara de esta noche ante Pedro Sánchez.
"Preparado. Nos vemos esta noche", ha escrito el líder del Partido Popular a cinco horas del inicio del cara a cara frente a Sánchez.
Preparado. Nos vemos esta noche. https://t.co/X6p6GuxWPH— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 19, 2026
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Renfe ya comunica en mano a los maquinistas los servicios mínimos del lunes en Cataluña
Renfe ha empezado a comunicar ya a los maquinistas los servicios mínimos fijados por la Generalitat ante la huelga del próximo lunes 23 de noviembre convocada por el sindicato Semaf.
Se están enviando ya tanto correos electrónicos como repartiendo cartas en mano para asegurar el cumplimento de estos servicios mínimos, que siguen siendo del 66 % en horas punta.
Durante la huelga del pasado martes los servicios mínimos se incumplieron, y el Govern instó a Renfe a abrir expedientes a los maquinistas que no los habían respetado. La Generalitat dijo entonces que solo habían operado el 57 % de los trenes previstos.
El pasado martes, la Generalitat ya difundió los servicios mínimos ante la huelga del lunes, que son del 66 % en las horas punta y del 33 % en las horas valle, tanto en Rodalies como en Regionales.
Con esta anticipación en las comunicaciones y en la fijación de los servicios mínimos, tanto Renfe como la Generalitat buscan evitar nuevos incumplimientos de servicios mínimos con el argumento de que no se han recibido las correspondientes notificaciones.
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Bustinduy llama a la clase trabajadora a "llenar las urnas" para "garantizar" derechos frente a la "involución"
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora y, en particular, a las mujeres, para acudir a votar el próximo 29 de noviembre y "llenar las urnas" con el voto a esta formación. Esto para "garantizar" derechos frente a la "involución".
"La opción decisiva para un gobierno de izquierdas", ha sentenciado sobre Frente Amplio en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un itinerario por la vivienda junto al portavoz en Galicia y candidato al Senado, Paulo Carlos López, además de otros representantes de la formación y simpatizantes.
En ellas, ha insistido en que la clase trabajadora es la clave en estas elecciones no solo para que no gobierne "la derecha y la extrema derecha" sino también para "avanzar en derechos".
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Admitida una querella de Vox contra Adriana Lastra por protestas contra Abascal en Avilés
El Tribunal de Instancia de Avilés ha admitido a trámite una querella de Vox contra la exdelegada del Gobierno en Asturias y ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, por los incidentes ocurridos durante un acto de precampaña en el que participaba el líder del partido, Santiago Abascal.
Según Vox, la Delegación del Gobierno permitió que siguiera adelante una protesta convocada por Asturies Antifascista a unos 200 metros, y media hora antes del acto de Abascal, sin modificar su ubicación ni su horario, pese a conocer los "graves disturbios" ocurridos esa misma mañana en A Coruña durante otro acto de partido.
Tras el mitin, agentes antidisturbios tuvieron que actuar para evitar enfrentamientos directos entre los manifestantes y personas que habían asistido al mitin, aunque sí hubo lanzamientos de objetos, intercambio de insultos y tres detenidos acusados de desórdenes públicos.
En un auto fechado el 16 de noviembre al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda incoar diligencias previas para investigar posibles delitos contra el derecho de reunión, electorales, de odio, desórdenes públicos y daños, así como una presunta prevaricación administrativa y denegación de auxilio atribuida a la Delegación del Gobierno en Asturias.
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Vox denuncia a Sánchez por "comprar la legislatura" a Puigdemont y pide investigar "contraprestaciones"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos estudiaban acciones legales contra el Gobierno por "comprar la legislatura" a Junts y minutos después el partido ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que solicita investigar si hubo "contraprestaciones" que supusieran "alguna ventaja personal o patrimonial para alguno de los intervinientes".
Así ha reaccionado Vox a la entrevista que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedido a El Mundo, en la que declara que "aprovechó la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España" y cuenta que el PSOE "aceptó bastante fácil" la amnistía a los implicados en el 'procés'. "Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mí fue una sorpresa que no", dice.
En declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha tildado de "grave" lo que Puigdemont cuenta en la entrevista y ha destacado "la facilidad" con la que Sánchez estuvo dispuesto a llegar a acuerdos con el político catalán. No obstante, ha matizado que "nada" le ha llamado la atención y que las declaraciones "confirman las sospechas y denuncias" de Vox.
"Sánchez ha vendido a España, ha pagado su poder con el dinero, la dignidad y el futuro de los españoles que lo están pasando mal", ha censurado el líder de Vox. "Después de haber dicho que la gobernabilidad de España no descansaría en el apoyo de partidos separatistas, que la Ley de Amnistía era inconstitucional", ha agregado.
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Feijóo cancela el mitin que estaba previsto en Cádiz el lunes
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cancelado el mitin que tenía previsto el lunes 23 de noviembre en Cádiz, según ha informado este jueves el partido.
Ayer miércoles se informó desde el PP que Núñez Feijóo participaría el lunes en un acto electoral en Cádiz, pero finalmente ha sido suspendido. El partido no ha informado cuál será el destino de su candidato el lunes.
Este hubiera sido el primer acto de Núñez Feijóo en Andalucía, en plena campaña electoral por los comicios generales del día 29. En la precampaña tuvo actos en Sevilla y Málaga.
De momento, no han trascendido posibles actos en Andalucía del candidato del PP a la Presidencia en la última semana de la campaña electoral, que finaliza el viernes 27.