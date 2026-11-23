El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos estudiaban acciones legales contra el Gobierno por "comprar la legislatura" a Junts y minutos después el partido ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que solicita investigar si hubo "contraprestaciones" que supusieran "alguna ventaja personal o patrimonial para alguno de los intervinientes".

Así ha reaccionado Vox a la entrevista que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedido a El Mundo, en la que declara que "aprovechó la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España" y cuenta que el PSOE "aceptó bastante fácil" la amnistía a los implicados en el 'procés'. "Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mí fue una sorpresa que no", dice.

En declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha tildado de "grave" lo que Puigdemont cuenta en la entrevista y ha destacado "la facilidad" con la que Sánchez estuvo dispuesto a llegar a acuerdos con el político catalán. No obstante, ha matizado que "nada" le ha llamado la atención y que las declaraciones "confirman las sospechas y denuncias" de Vox.

"Sánchez ha vendido a España, ha pagado su poder con el dinero, la dignidad y el futuro de los españoles que lo están pasando mal", ha censurado el líder de Vox. "Después de haber dicho que la gobernabilidad de España no descansaría en el apoyo de partidos separatistas, que la Ley de Amnistía era inconstitucional", ha agregado.