La cuenta atrás para las elecciones generales del 29-N arranca este lunes 23 de noviembre su semana decisiva. A partir de las 22:00 horas, RTVE albergará un trascendental debate a ocho entre los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.

Bajo la moderación del periodista Xabier Fortes, contrastarán sus distintos modelos de país Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).

Pero la campaña no se detiene ahí. La agenda de la jornada viene marcada por las entrevistas televisivas de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público y Telecinco, el gran acto electoral de Pedro Sánchez en Córdoba y el mitin de Santiago Abascal en Palencia.