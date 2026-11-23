Elecciones generales 29-N, en directo | Encuestas y última hora de la campaña electoral de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio
A falta de seis días para las elecciones generales, la campaña se aviva con el debate a ocho en RTVE.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La cuenta atrás para las elecciones generales del 29-N arranca este lunes 23 de noviembre su semana decisiva. A partir de las 22:00 horas, RTVE albergará un trascendental debate a ocho entre los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
Bajo la moderación del periodista Xabier Fortes, contrastarán sus distintos modelos de país Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).
Pero la campaña no se detiene ahí. La agenda de la jornada viene marcada por las entrevistas televisivas de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público y Telecinco, el gran acto electoral de Pedro Sánchez en Córdoba y el mitin de Santiago Abascal en Palencia.
-
Elecciones, en directo | Feijóo promete una auditoría del Estado y avisa a la UE sobre los ajustes
A menos de una semana de las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo avanza sus primeras medidas si llega a La Moncloa.
En una entrevista, el líder del PP ha anunciado que su primer Consejo de Ministros aprobará leyes de vivienda, planes ferroviarios andaluces y una auditoría general para revisar el gasto del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE).
Aunque garantiza mantener las subidas en pensiones y sueldos de funcionarios, Feijóo anticipa una profunda reestructuración de la Administración y advierte de que no aceptará reglas fiscales más estrictas de Bruselas.
Un contundente mensaje económico diseñado para decantar las últimas encuestas y sondeos de este decisivo 2026.
-
Elecciones, en directo | Frente Amplio y Podemos priorizan el flanco izquierdo con un marcaje múltiple a nivel mediático y territorial
Con la vista puesta en consolidar su posición ante un potencial Gobierno de coalición, Frente Amplio y Podemos apuran sus opciones combinando la batalla catódica con un intenso despliegue callejero.
Ada Colau arrancó la mañana en La 1 marcando perfil, mientras figuras clave como Toni Valero (Frente Amplio), Irene Montero (Podemos) o Enrique Santiago fijan el discurso a pie de calle en Madrid y Sevilla.
Por la tarde, el foco se trasladará a Coslada, donde las ministras Mónica García y Sira Rego protagonizarán un acto de Frente Amplio para retener el voto progresista en el estratégico cinturón rojo madrileño, justo antes del decisivo debate en Prado del Rey.
-
Elecciones generales, en directo | La agenda judicial paralela agita la campaña: Aagesen declara en la causa de Air Europa
La cuenta atrás hacia las elecciones del 29-N coincide con una jornada de notable voltaje judicial que amenaza con salpicar la campaña.
A primera hora, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece como testigo en los juzgados de Madrid por la causa del rescate de Air Europa.
El PP de Alberto Núñez Feijóo busca capitalizar su comparecencia para aumentar la presión sobre La Moncloa.
Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional inicia el esperado juicio por el 'caso 3%', reactivando en pleno ciclo electoral las sombras sobre la financiación irregular en el entorno del independentismo.
-
Elecciones generales 29-N | Sánchez exhibe fuerza en Córdoba antes de un debate a ocho clave para la movilización en RTVE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca apuntalar la movilización progresista en el inicio de esta semana decisiva, centrando su ofensiva en Andalucía.
A las 19:00 horas, el líder socialista protagoniza un multitudinario acto en Córdoba, acompañado de pesos pesados de su partido, para reafirmar su mensaje ante el feudo andaluz.
Mientras Sánchez pisa el acelerador en el sur, la batalla política nacional vivirá un nuevo hito televisivo a las 20:00 horas: RTVE alberga el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de los principales partidos.
Los participantes serán Patxi López (PSOE), Ester Muñoz (PP), Pepa Millán (Vox) y Emilio Delgado (Frente Amplio), así como los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas.
-
Del millón de casas a las expropiaciones: las propuestas electorales de los partidos para acabar con la crisis de vivienda
Con un déficit estimado por el Banco de España de unas 750.000 viviendas, los cuatro principales partidos concurren al 29-N con modelos opuestos para afrontar el problema habitacional.
Mientras el PP promete construir un millón de casas, derogar la Ley de Vivienda, reducir impuestos y agilizar licencias urbanísticas en tres meses, Vox coincide en suprimir la norma estatal, eliminar el IVA en la obra nueva, endurecer las medidas contra la okupación y aplicar la "prioridad nacional" en el acceso a pisos protegidos.
Por su parte, el PSOE plantea destinar anualmente el 1% del PIB a vivienda, levantar un parque público de 100.000 inmuebles, rehabilitar otros 550.000 y mantener los topes al alquiler en zonas tensionadas.
Frente Amplio comparte esa inversión del 1% del PIB y la congelación de rentas, pero propone además prohibir la compra especulativa, suprimir los pisos turísticos en áreas tensionadas y expropiar progresivamente el parque inmobiliario de los grandes tenedores.
-
Penúltimo sondeo: el PP aventaja al PSOE en 3 puntos y 20 escaños con la oposición en 197 a una semana del 29-N
Según el penúltimo sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL a una semana de las elecciones del 29 de noviembre, el Partido Popular mantiene una ventaja de 3 puntos de intención de voto y 20 escaños sobre el PSOE.
De acuerdo con los datos del estudio recogidos por el citado diario, los populares obtienen el 31,7% de los sufragios y 132 escaños (134 sumando los dos de UPN-PP en Navarra), frente al 28,7% y 114 diputados de los socialistas, que recuperan un representante por Madrid respecto al rastreo anterior.
Por su parte, el sondeo señala que Vox retrocede dos escaños hasta situarse en 63 diputados (18,4% del voto), lo que deja al bloque conformado por PP, Vox y UPN con el 51,1% de los sufragios y una mayoría absoluta de 197 escaños, mientras que los partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 suman 150 representantes.
-
Elecciones 29-N | Arranca la última semana de la campaña electoral
¡Buenos días! Comienza la semana decisiva rumbo a las urnas del 29 de noviembre.
Esta jornada de lunes culminará a las 22:00 horas con el gran debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE, tras un día marcado por las entrevistas televisivas de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público y Telecinco, el acto del PSOE con Pedro Sánchez en Córdoba y el mitin de Santiago Abascal en Palencia.
Puedes seguirlo con nosotros en EL ESPAÑOL.