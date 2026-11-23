Debate a 8 en RTVE hoy, en directo | A qué hora es, quién participa, dónde verlo y última hora de los candidatos a las elecciones de PP, Vox, PSOE y Frente Amplio
Ocho portavoces parlamentarios se miden en RTVE a seis días del 29N con la vivienda, la economía y los pactos sobre la mesa.
El impuesto a los ultrarricos de Sánchez: afectaría a unas 100 personas y se perdería el doble de los 2.000M recaudados por fuga de capitales
RTVE celebra esta noche, a partir de las 22:00 horas, el debate a ocho entre los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, a seis días de las elecciones generales del 29N.
Xabier Fortes modera desde Prado del Rey el encuentro entre Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).
Durante 90 minutos debatirán en tres bloques (vivienda y estado del bienestar, economía y empleo, y clima sociopolítico y pactos) y cerrarán con un minuto de oro para pedir el voto.
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Debate a 8 | Noventa minutos y tres bloques
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Sánchez saca pecho de "la buena política" en Córdoba
Pedro Sánchez ha asegurado en Córdoba que su partido hace "buena política" y ha sacado pecho de algunos de los logros de las últimas legislaturas: "La buena política es subir el salario mínimo interprofesional un 75%, revalorizar las pensiones conforme al IPC, subir el sueldo de los funcionarios, decirle a la patronal que se siente con los sindicatos, para que se suba el sueldo medio de los trabajadores de nuestro país".
Ha hablado, por contra, del Partido Popular, de quien ha dicho que practica "la mala política": "La mala política es llamar cáncer a las bajas laborales de los trabajadores, como hace el Partido Popular".
También ha asegurado que "la mala educación es llamar a los sindicatos mafia, milicias o disparate cuando ejercen el derecho constitucional a la huelga".
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Debate a 8 | Ocho atriles: Muñoz, López, Millán, Delgado, Rufián, Nogueras, Matute y Vaquero
Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).
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Debate a 8 | Dónde verlo: La 1, Canal 24 Horas, Radio 5 y RTVE Play
El debate también se emite por RTVE.es. La corporación cede su señal institucional gratis a los medios que la soliciten.