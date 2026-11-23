RTVE celebra esta noche, a partir de las 22:00 horas, el debate a ocho entre los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, a seis días de las elecciones generales del 29N.

Xabier Fortes modera desde Prado del Rey el encuentro entre Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).

Durante 90 minutos debatirán en tres bloques (vivienda y estado del bienestar, economía y empleo, y clima sociopolítico y pactos) y cerrarán con un minuto de oro para pedir el voto.