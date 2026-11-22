La campaña de las elecciones generales del 29-N entra en su semana decisiva este domingo 22 de noviembre con Murcia como gran epicentro político.

Pedro Sánchez protagoniza a las 11:30 un mitin en el pabellón Príncipe de Asturias, mientras que Alberto Núñez Feijóo interviene a las 12:00 en Murcia junto a Fernando López Miras.

Por su parte, Santiago Abascal encabeza el acto central de Vox a las 13:00 en Zaragoza, en una jornada en la que Salvador Illa, Isabel Rodríguez y Jordi Hereu coinciden en Girona, a las 12:00, y Félix Bolaños hace campaña en Formentera, a las 11:00.