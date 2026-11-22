Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral, encuestas, actos de PP, PSOE y Vox, sondeos y voto por correo
La agenda de hoy está marcada por el duelo electoral en Murcia entre Sánchez y Feijóo, con actos separados por media hora, y el mitin de Abascal en Zaragoza.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña de las elecciones generales del 29-N entra en su semana decisiva este domingo 22 de noviembre con Murcia como gran epicentro político.
Pedro Sánchez protagoniza a las 11:30 un mitin en el pabellón Príncipe de Asturias, mientras que Alberto Núñez Feijóo interviene a las 12:00 en Murcia junto a Fernando López Miras.
Por su parte, Santiago Abascal encabeza el acto central de Vox a las 13:00 en Zaragoza, en una jornada en la que Salvador Illa, Isabel Rodríguez y Jordi Hereu coinciden en Girona, a las 12:00, y Félix Bolaños hace campaña en Formentera, a las 11:00.
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Elecciones, en directo | Baleares y Andalucía centran la presión de la segunda línea de ministros y dirigentes del PP
Lejos de los grandes focos de los candidatos a la presidencia, la segunda línea de los principales partidos libra este domingo una sorda pero vital batalla en Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El ministro Félix Bolaños ha cruzado el Mediterráneo para aterrizar en Formentera, plaza en la que coincidirá con el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evidenciando la importancia de los escaños insulares.
En la Península, los populares fían su tirón a históricos como José María Aznar —que acompaña a Cuca Gamarra en Calahorra— y a la ubicuidad de Miguel Tellado, que arranca en Alicante y cierra en Mallorca.
Por parte del PSOE, María Jesús Montero encabeza la ofensiva en el histórico feudo andaluz desde Torremolinos, mientras Isabel Rodríguez apoya a los socialistas catalanes en Girona.
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Elecciones generales, en directo | Frente Amplio y Podemos-ERC redoblan su apuesta por Cataluña, Canarias y Madrid
Las fuerzas a la izquierda del tablero intensifican su despliegue territorial de cara a las elecciones generales.
Frente Amplio ha diseñado una ofensiva a tres bandas: Ada Colau concentra sus esfuerzos en Las Palmas de Gran Canaria, Ernest Urtasun hace lo propio en el cinturón barcelonés de Sabadell, y Emilio Delgado busca el voto en Madrid.
En paralelo, Irene Montero (Podemos) escenificará una nueva exhibición de sintonía con Gabriel Rufián y Oriol Junqueras (ERC) en Barcelona.
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Elecciones generales del 29-N | Sánchez y Feijóo trasladan el pulso a Murcia en el último domingo de campaña
La campaña electoral de los dos grandes partidos entra en máxima combustión en este último domingo antes de las urnas.
La Región de Murcia se convierte hoy en el epicentro político de España al albergar de forma simultánea los mítines centrales de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
El candidato del PSOE estará arropado por María González Veracruz y Francisco Lucas Ayala, mientras que el líder del PP hará valer el peso del aparato conservador junto a Fernando López Miras.
Este marcaje al hombre evidencia la trascendencia de cada escaño en juego para decantar el equilibrio de poder en este reñido 2026. Ya por la noche, Sánchez cerrará su hiperactividad dominical enfrentándose a las preguntas de 'Salvados' en La Sexta.
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Janones, el gurú digital de Lula, trabaja para Sánchez: "Ayudé en grabaciones, di orientaciones y sigo dando sugerencias"
El diputado brasileño André Janones, conocido por haber participado en la estrategia digital de Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado en una entrevista con el citado medio que colabora con el equipo de comunicación digital de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Janones señala que ya ha participado en grabaciones y sigue aportando sugerencias, aunque subraya que mantiene una implicación discreta y "de forma sutil" para evitar que su vínculo con Lula da Silva se interprete como una interferencia brasileña en los comicios españoles.
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Tracking a una semana: Feijóo y Sánchez ganan escaños a costa de sus aliados pero la oposición mantiene 199 tras el debate
Según el nuevo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, PP y PSOE salen fortalecidos tras el debate electoral del jueves y crecen levemente a costa de sus socios, dejando a Alberto Núñez Feijóo con una ventaja de 3,3 puntos sobre Pedro Sánchez.
Los populares ganarían los comicios con 132 diputados (134 sumando los dos de UPN-PP en Navarra y una horquilla de 127-138) y el 31,8% de los votos, frente a los 109-117 escaños (113 de media) y el 28,5% de los socialistas.
Pese a que Vox retrocede dos escaños respecto al pasado domingo hasta situarse en los 65 diputados (18,8%), la suma conjunta de PP, Vox y UPN mantiene una sólida mayoría absoluta de 199 representantes para gobernar.
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Campaña electoral 29-N | Solo una semana para las elecciones generales
La campaña del 29-N entra en su recta final este domingo 22 de noviembre cuando falta exactamente una semana para las elecciones generales, con Murcia como gran epicentro político.
Pedro Sánchez protagoniza a las 11:30 un mitin en el pabellón Príncipe de Asturias, además de ser entrevistado en el programa Salvados, de LaSexta, a las 21:25. Mientras, Alberto Núñez Feijóo interviene a las 12:00 en la plaza del Cardenal Belluga junto a Fernando López Miras.
Por su parte, Santiago Abascal encabeza el acto central de Vox a las 13:00 en Zaragoza, en una jornada en la que Salvador Illa, Isabel Rodríguez y Jordi Hereu coinciden en Girona (12:00 h) y Félix Bolaños hace campaña en Formentera (11:00 h).