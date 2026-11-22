Los principales ejes de propuesta para el futuro mandato de Interior incluyen reforzar unidades de investigación, aportar transparencia sobre delincuencia y garantizar la independencia de unidades como la UCO frente a injerencias políticas.

La gestión de Fernando Grande-Marlaska acumula una elevada tensión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, agravada por reestructuraciones polémicas como el desmantelamiento del OCON-Sur y destituciones en la cúpula policial.

Policías y guardias civiles reclaman el reconocimiento de profesión de riesgo y mejores condiciones laborales y de protección, situando como punto crítico la falta de medios tras sucesos como el asesinato de dos agentes en Barbate.

El Ministerio del Interior enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad ciudadana, marcados por el auge del crimen organizado, la expansión del narcotráfico y la presión migratoria irregular en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Fernando Grande-Marlaska es el político que ha dirigido el Ministerio del Interior durante más años en democracia. Es de los pocos que permanecen junto a Sánchez desde el primer gabinete que surgió tras la moción de censura de 2018 que le aupó al poder.

Sin embargo, sus ocho años como responsable último de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado jalonados de polémicas (la última, por haber desoído las alertas ante la invasión de Ceuta), que le han llevado a ser reprobado seis veces por las Cortes.

La seguridad ciudadana será uno de los grandes desafíos que deberá afrontar el nuevo Gobierno que surja de las urnas el 29-N.

El problema

El nuevo titular de Interior tendrá que abordar las condiciones en las que trabajan policías y guardias civiles, la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales, el control de las fronteras y la prevención de la violencia en las calles.

La tarea no parte de cero. Interior ha aumentado las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil desde la llegada de Marlaska, y ha desarrollado planes específicos contra el narcotráfico. Pero también se han sucedido los conflictos con los representantes de ambos cuerpos.

La seguridad ciudadana ha cambiado al mismo tiempo que lo han hecho las organizaciones criminales y las formas de violencia. Las redes de narcotráfico han aumentado su capacidad logística, las bandas organizadas operan con estructuras cada vez más complejas y las unidades policiales deben responder a fenómenos que no se limitan a la delincuencia convencional.

En los últimos ocho años, España se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada de inmigración irregular en Europa, con repuntes notables en distintas rutas y un aumento de la población en situación irregular.

1. Abandono de la Policía Una de las principales reivindicaciones de policías nacionales y guardias civiles es el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo, una cuestión vinculada a sus condiciones de jubilación y a la equiparación con otros cuerpos policiales que sí cuentan con un régimen específico. Representantes de los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se encerraron hace apenas un mes en el Ministerio como protesta por la negativa del ministro a atender esta reivindicación. La cuestión de fondo es si los recursos disponibles se corresponden con las amenazas que deben afrontar los agentes. La muerte de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha en febrero de 2024, volvió a situar en primer plano las condiciones de seguridad en las que trabajan los agentes. A esto se le suma la reivindicación de los funcionarios de prisiones, víctimas año tras año de innumerables agresiones, con cifras cada vez más elevadas.

2. Crimen organizado Las escenas de violencia se han multiplicado: reyertas sanguinarias, ataques con armas de fuego y agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es sólo el aspecto visible del fenómeno del crimen organizado que se está cronificando y extendiendo por la geografía española. Además de las tradicionales mafias transnacionales, que como las albanesas, rusas y serbias estaban instaladas en las localidades costeras, se están estableciendo en nuestro país grupos criminales de más de 30 países, según mandos policiales especializados en la materia. La costa de Andalucía y sus cauces fluviales son testigo de las dificultades que plantea la lucha contra el narcotráfico. La capacidad de las mafias para introducir droga, utilizar embarcaciones de alta velocidad y desplegar redes logísticas en tierra ha obligado a mantener dispositivos específicos durante años. Uno de los episodios más discutidos de la política de Interior fue el desmantelamiento del OCON-Sur en septiembre de 2022. La desaparición de aquella estructura generó críticas entre agentes y representantes profesionales, que defendían la utilidad de una unidad especializada con disponibilidad permanente para perseguir a los clanes del Estrecho. El debate adquirió una dimensión todavía mayor después del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate. La estadística oficial también refleja la dimensión del fenómeno. En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de Vigilancia Aduanera decomisaron más de 366 toneladas de cocaína, hachís, heroína y marihuana. Cifras descomunales que obligan a plantearse nuevas estrategias.

3. Inmigración y fronteras La política fronteriza constituye otro de los grandes asuntos que heredará el próximo responsable de Interior. La presión migratoria, la actividad de las redes de tráfico de personas y las particularidades de las fronteras de Ceuta y Melilla obligan a coordinar la seguridad exterior con la actuación policial. En 2024, España registró 63.970 entradas irregulares, un 12,5% más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Las llegadas por vía marítima alcanzaron las 61.323, mientras que las entradas terrestres por Ceuta y Melilla ascendieron a 2.647, un 114,5% más que en 2023. El control de las fronteras también implica la lucha contra las redes de tráfico de personas. Sin embargo, un nuevo factor ha cambiado este año la percepción de esta problemática. La invasión de Ceuta, con la sombra de Marruecos tras la organización planificada del asalto masivo a la frontera, resulta tan poderosa como ineludible. La investigación de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha sacado a la luz elementos propios de una operación de guerra híbrida, con el uso de la inmigración masiva contra España. Las fuentes consultadas señalan que la relación con el país vecino, si bien fundamental en materia de la lucha antiterrorista, debe incluir líneas rojas para evitar que se repita un episodio como este. Aunque el ministro Marlaska lo niega, las estadísticas oficiales apuntan a una relación directa entre la inmigración irregular y la delincuencia. La Fiscalía ha constatado en su última memoria anual que uno de cada tres asesinatos machistas los cometen extranjeros, pese a que sólo representan el 15% de la población. El 33% de los 63.000 presos internos en las cárceles de toda España tiene nacionalidad extranjera. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2025 había 6,91 millones de personas de nacionalidad extranjera en España, el 14,1% de la población total. Según un sondeo publicado por EL ESPAÑOL, el 72% de los españoles apoya que la Policía Nacional informe de la nacionalidad de los autores de los delitos, como ya hace la Ertzaintza en el País Vasco y como han comenzado a hacer los Mossos d'Esquadra en Cataluña desde el pasado 1 de enero. Hasta cinco informes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) publicados en los últimos seis años vinculan de un modo u otro el fenómeno de la inmigración con distintos tipos de delincuencia en España, en contra de lo que sostiene Marlaska.

4. El desafío en la calle La prevención de la violencia en las calles es otro de los retos que deberá afrontar el nuevo Gobierno. La actividad de grupos ultras, las reyertas organizadas y los enfrentamientos vinculados a determinadas movilizaciones obligan a mantener una vigilancia permanente sobre los colectivos radicales violentos. Fuentes de las unidades de información advierten del incremento de la presencia de discursos radicales de extrema derecha y de la actividad de grupos radicales de extrema izquierda. El próximo ministro tendrá que garantizar que las unidades de orden público estén preparadas para actuar ante cualquier grupo que traspase esa línea.

5. Relación con los mandos La etapa de Fernando Grande-Marlaska ha estado marcada por el intento de control de la cúpula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a menudo con fines partidistas. Apenas unas semanas después de asumir el cargo, en agosto de 2018 Marlaska destituyó al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo hizo después de que el mando comunicara internamente que suspendía las actividades que necesitaran fondos reservados, porque la partida asignada a la unidad se había agotado. El siguiente gran terremoto llegó en mayo de 2020, con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Marlaska tomó esta decisión después de que agentes de Policía Judicial remitieran a la juez un informe que vinculaba las manifestaciones feministas del 8-M con la expansión de la pandemia. Interior justificó inicialmente la destitución por una pérdida de confianza y después la atribuyó a la negativa de Pérez de los Cobos a informar sobre las actuaciones de la unidad (que está sometida exclusivamente al control judicial). El asunto terminó en los tribunales y se convirtió en uno de los mayores reveses judiciales de la etapa de Marlaska. En marzo de 2023, el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos y anuló definitivamente su cese. La sucesión de relevos en la Dirección General de la Guardia Civil también ha contribuido a la inestabilidad de la cúpula. María Gámez abandonó el cargo en marzo de 2023 después de que se conociera la investigación judicial sobre su marido en una causa de corrupción. Su sucesora, Mercedes González, permaneció apenas dos meses hasta que decidió ir en las listas del PSOE. Leonardo Marcos asumió entonces la dirección. Pero dejó el puesto en septiembre de 2024 y fue relevado de nuevo por González. Un baile de nombres que ha colocado la jefatura de la Benemérita en una situación no sólo politizada, sino de absoluta debilidad.

El análisis

La crisis más delicada en la relación entre el Ministerio y la Guardia Civil ha llegado con el caso de la fontanera de Ferraz Leire Díez.

La UCO, la unidad que durante años ha investigado las principales tramas de corrupción y crimen organizado, se encontró en el centro de una campaña dirigida a desacreditar a algunos de sus mandos y cuestionar sus investigaciones.

En las grabaciones difundidas en 2025, la exmilitante socialista Leire Díez aparecía buscando información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones económicas y anticorrupción de la UCO.

En una de esas conversaciones llegó a pronunciar la frase "si está muerto, mejor", en referencia al mando.

La UCO constató al menos tres reuniones presenciales entre la fontanera Díez y la entonces directora de la Guardia Civil Mercedes González, además de conversaciones telefónicas.

La causa judicial dio un paso más en julio de 2026, cuando el juez citó como investigados a Mercedes González y al teniente general Manuel Llamas, su número dos, el DAO del Instituto Armado.

Se trata de una situación insólita: los dos principales responsables de la Guardia Civil, imputados por el intento de frenar las investigaciones de la UCO sobre los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

El juez Pedraz imputa a Mercedes González y Llamas presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos también está imputado en la causa.

Mientras tanto, el narcotráfico, las redes de crimen organizado, la presión fronteriza y la violencia de grupos radicales exigen una estrategia que combine prevención, inteligencia, investigación y capacidad de intervención.

También requieren coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, policías locales y los organismos judiciales.

A esa tarea se añade una cuestión institucional: recuperar la confianza de los agentes.

La política de seguridad necesita cuerpos policiales con capacidad operativa, pero también poder trabajar bajo criterios profesionales, independientemente del signo político del nuevo Gobierno. Así lo sienten las unidades especializadas en la investigación contra la corrupción consultadas por EL ESPAÑOL.

Las propuestas

1. Reconocimiento de la profesión de riesgo y jubilación anticipada

El incremento de agresiones y el desgaste físico y psicológico de una carrera expuesta al peligro justifican un régimen específico. El reconocimiento no es sólo económico: es una cuestión de justicia y de dignidad profesional.

2. Refuerzo de medios y unidades especializadas contra el narcotráfico y el crimen organizado

Es preciso reconstituir o reforzar unidades especializadas con disponibilidad permanente, dotarlas de embarcaciones, helicópteros y armamento adecuados, y mantener una estrategia sostenida contra las redes que introducen cocaína, hachís y otras sustancias.

3. Control efectivo de fronteras y lucha contra las redes de tráfico de personas

Resulta crucial reforzar el control de las fronteras exteriores, especialmente las de Ceuta y Melilla, aplicar con rigor las devoluciones en caliente cuando proceda y combatir las redes que organizan los desplazamientos.

La invasión de Ceuta de julio exige establecer líneas rojas claras con Marruecos: la cooperación antiterrorista no puede servir de coartada para tolerar asaltos planificados a la frontera.

El control fronterizo es seguridad interior, no una política ideológica al albur de las necesidades y las conveniencias coyunturales del Gobierno de turno.

4. Transparencia en las estadísticas de delincuencia y nacionalidad

Publicar de forma sistemática y desagregada estos datos, tal como hacen otras policías autonómicas y como recomiendan varios informes del Departamento de Seguridad Nacional.

La transparencia permitirá además diseñar políticas de prevención y de integración basadas en la evidencia y responder a la percepción ciudadana sin ocultar la realidad estadística.

5. Independencia de las unidades de investigación y de la Policía Judicial

Hay que garantizar que las unidades de Policía Judicial y de investigación anticorrupción (como la UCO) actúen con independencia de la dirección política, sin interferencias ni intentos de desacreditar a sus investigadores.

Los nombramientos de mandos deben basarse en criterios profesionales y de mérito, no en la afinidad política. Eso recuperará la confianza de la ciudadanía en Interior.

6. Mejora de las condiciones de trabajo y de los medios materiales

Actualizar el material de las unidades de seguridad ciudadana y de orden público, mejorar la protección de los funcionarios de prisiones frente a las agresiones y garantizar que los planes de empleo se acompañen de formación y de equipamiento.

La auctoritas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se recupera también con condiciones de trabajo dignas y con respaldo institucional claro.

7. Estrategia coordinada de seguridad ciudadana y prevención de la violencia

La prevención de la violencia en las calles, de las reyertas organizadas y de la actividad de grupos radicales exige coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, y un uso profesional de la inteligencia.

Hay que distinguir la protesta legítima de la violencia y actuar con proporcionalidad, pero con firmeza, cuando se traspase esa línea.