Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, encuestas, sondeos y actos de PSOE, PP y Vox
La agenda política de hoy la marcan la entrevista a Pedro Sánchez y los actos de campaña de PP, PSOE y Vox por toda España.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Arranca el noveno día de campaña hacia el 29N con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, atendiendo a los micrófonos del programa Julia en la Onda, de Onda Cero, a las 08:30 h.
En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo clausurará el gran mitin central en la Plaza de Toros de Valencia acompañado por Juanfran Pérez Llorca, María José Catalá y Vicente Mompó a las 12:00 h.
Por su parte, Pedro Sánchez hará doblete en Canarias con mítines en Tenerife (12:00 h) y Gran Canaria (17:00 h), mientras que Santiago Abascal asistirá a un acto público de Vox en San Vicente del Raspeig (Alicante) a las 20:00 h.
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Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez, a las 8:30 en Onda Cero
Pedro Sánchez será entrevistado este sábado a partir de las 8:30 horas por Julia Otero en el programa 'Julia en la onda', de Onda Cero. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE afronta la conversación en el ecuador de la campaña electoral del 29-N, después del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Entre los asuntos que marcarán la entrevista figuran el balance de la campaña, la crisis de la vivienda, el accidente ferroviario de Urda y los procesos judiciales que afectan a su entorno.
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Elecciones generales 29-N, en directo | La jornada política de hoy: noveno día de campaña electoral
La campaña electoral afronta su noveno día hacia las elecciones generales del 29N. El día arrancará con la entrevista a Pedro Sánchez en Onda Cero a las 8:30 h.
El resto de la jornada electoral continuará con actos de Pedro Sánchez en Tenerife (12:00 h) y Las Palmas de Gran Canaria (17:00 h) mientras que Núñez Feijóo estará en Valencia (12:00 h) y Santiago Abascal en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig (20:00 h).