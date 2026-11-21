Arranca el noveno día de campaña hacia el 29N con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, atendiendo a los micrófonos del programa Julia en la Onda, de Onda Cero, a las 08:30 h.

En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo clausurará el gran mitin central en la Plaza de Toros de Valencia acompañado por Juanfran Pérez Llorca, María José Catalá y Vicente Mompó a las 12:00 h.

Por su parte, Pedro Sánchez hará doblete en Canarias con mítines en Tenerife (12:00 h) y Gran Canaria (17:00 h), mientras que Santiago Abascal asistirá a un acto público de Vox en San Vicente del Raspeig (Alicante) a las 20:00 h.