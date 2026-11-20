La campaña de las elecciones generales del 29-N continua tras la resaca del debate 'cara a cara' protagonizado anoche por los candidatos del PSOE y del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La agenda de hoy arranca con un Consejo de Ministros extraordinario a las 09:00 horas, antes de que Sánchez intervenga por la tarde en un mitin en Santiago de Compostela y Feijóo viaje a El Hierro por la emergencia migratoria.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitará la Plaza Mayor de Salamanca a las 12:00 horas para comparecer ante los medios de comunicación.