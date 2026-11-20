Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora del debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, encuestas y campaña de PSOE, PP y Vox
Las elecciones se caldean tras el debate entre Sánchez y Feijóo; hoy el presidente lidera el Consejo de Ministros extraordinario en La Moncloa.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña de las elecciones generales del 29-N continua tras la resaca del debate 'cara a cara' protagonizado anoche por los candidatos del PSOE y del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
La agenda de hoy arranca con un Consejo de Ministros extraordinario a las 09:00 horas, antes de que Sánchez intervenga por la tarde en un mitin en Santiago de Compostela y Feijóo viaje a El Hierro por la emergencia migratoria.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitará la Plaza Mayor de Salamanca a las 12:00 horas para comparecer ante los medios de comunicación.
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Elecciones, en directo | Feijóo ganó los cinco asaltos del 'cara a cara': a Sánchez le salvó la campana en el cuarto
🎥 #VideoblogDelDirector | Feijóo ganó los cinco asaltos: a Sánchez le salvó la campana en el cuarto 🗣️ Por @pedroj_ramirez https://t.co/Y4KzT5tZYh— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 20, 2026
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Elecciones generales 29N | Sánchez exhibe gestión en Moncloa y músculo en Galicia tras el tenso 'cara a cara'
El día después del decisivo debate televisivo marca el reinicio del pulso político en la recta final de la campaña.
Tras el tenso 'cara a cara' protagonizado anoche frente a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retomado este viernes la iniciativa combinando el peso del Boletín Oficial del Estado con el calor de los mítines.
A primera hora, el líder del PSOE ha presidido un Consejo de Ministros extraordinario en La Moncloa, para desplazarse esta tarde hasta Santiago de Compostela, donde protagonizará un gran acto electoral en el Multiusos Fontes do Sar.
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El precio de la vivienda alcanza niveles que amenazan la rentabilidad de las inversiones durante los próximos 15 años
El fuerte encarecimiento de la vivienda en España está estrechando los márgenes de los inversores y amenaza con limitar la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias durante los próximos 10 o 15 años, incluso sin necesidad de que los precios de los inmuebles caigan.
El informe advierte de que apostar por la compra de casas para obtener beneficios a medio y largo plazo exige cada vez más capital inicial y ofrece menores ganancias, en un contexto en el que el acceso a la vivienda y el papel de los fondos inmobiliarios centran parte del debate de la campaña electoral.
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La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE contra el PP por el vídeo que recreó con IA a Ábalos, Leire, Cerdán y Begoña
La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado este jueves la denuncia presentada por el PSOE contra el Partido Popular por difundir en redes sociales un vídeo generado con inteligencia artificial que recreaba los rostros y las voces de José Luis Ábalos, Leire Díez, Santos Cerdán y Begoña Gómez.
En su resolución, el organismo arbitral subraya que el PP incluyó una advertencia expresa indicando que las imágenes habían sido creadas mediante IA, por lo que concluye que el clip no indujo al elector al engaño y lo enmarca como un ejercicio de "sátira política amparada por la libertad de expresión".
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Elecciones 29-N | Arranca otro día más de campaña tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo
¡Buenos días! Iniciamos nuestra cobertura minuto a minuto de las elecciones generales del 29 de noviembre en este viernes 20 de noviembre de 2026.
La jornada comienza a las 09:00 horas con una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y continúa con el mitin de Pedro Sánchez en Santiago de Compostela a las 19:00 horas, el desplazamiento de Alberto Núñez Feijóo a El Hierro por la emergencia migratoria y la comparecencia de Santiago Abascal en Salamanca a las 12:00 horas.
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