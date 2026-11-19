La campaña electoral del 29N entra este jueves 19 de noviembre en su ecuador con una fecha clave en el calendario: hoy termina el plazo oficial para solicitar el voto por correo.

En la agenda política e institucional del día, el vicepresidente Carlos Cuerpo preside en Transportes el Comité del Sistema Ferroviario a las 10:30 h, mientras Santiago Abascal encabeza un acto público de Vox en Gijón a las 19:30 h.

El plato fuerte de la jornada llegará a las 22:00 h con el primer debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, moderado por María Casado en la Academia de Televisión sobre cinco bloques temáticos.