Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, sondeos y actos de campaña de PSOE, PP y Vox
La campaña electoral del 29N afronta una jornada marcada por el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y el fin del plazo del voto por correo.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña electoral del 29N entra este jueves 19 de noviembre en su ecuador con una fecha clave en el calendario: hoy termina el plazo oficial para solicitar el voto por correo.
En la agenda política e institucional del día, el vicepresidente Carlos Cuerpo preside en Transportes el Comité del Sistema Ferroviario a las 10:30 h, mientras Santiago Abascal encabeza un acto público de Vox en Gijón a las 19:30 h.
El plato fuerte de la jornada llegará a las 22:00 h con el primer debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, moderado por María Casado en la Academia de Televisión sobre cinco bloques temáticos.
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Elecciones generales del 29-N, en directo | ¡Siga la cobertura de la séptima jornada de campaña!
La campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre alcanza este jueves su séptima jornada, una fecha clave en el calendario al cerrarse hoy el plazo oficial para solicitar el voto por correo.
Según la agenda comunicada por los partidos y la Academia de Televisión, la atención de este día se centrará en el primer debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a las 22:00, además de los actos institucionales y de campaña de las distintas formaciones.