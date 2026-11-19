Debate Pedro Sánchez - Feijóo, en directo | Los líderes del PSOE y PP se ven cara a cara antes de las elecciones generales del 29N
Siga la última hora del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que empezará a partir de las 22:00 horas.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan hoy en el único debate cara a cara de la campaña electoral del 29-N.
La emisión arrancará a las 22:00 horas y se podrá seguir en RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y la Séptima, entre otras cadenas.
El debate tendrá una duración de dos horas y estará moderado por María Casado. El sorteo ha determinado que Feijóo abra el encuentro y Sánchez lo cierre.
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Feijóo rechazó una entrevista en 'Lecturas' tras la negativa de la revista a publicarla en papel
El Partido Popular ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo ha rechazado una entrevista con la revista Lecturas después de que este medio no quisiera publicarla en papel, como la de Pedro Sánchez.
Fuentes de Génova han explicado a la Agencias Efe que fue la revista del corazón la que pidió entrevistar al candidato popular.
Han añadido que el PP aceptó, pero que después la revista se negó a publicarla en su edición en papel, dejándola solo en la página web.
El PP considera que la no publicación en papel de la entrevista a Feijóo es "un veto específico del Palacio de la Moncloa".
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Puigdemont asegura que el PSOE le propuso una foto con Sánchez en el PE y que la rechazó
El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el PSOE le propuso hacerse una fotografía con Sánchez en los pasillos y el plenario del Parlamento Europeo, una oferta que rechazó porque buscaba mantener "una conversación política tranquila, discreta, larga" con él.
En la segunda entrega de su entrevista en El Mundo, el líder independentista ha explicado que la imagen propuesta era primero en los pasillos de la Eurocámara y luego en el plenario el día en que Sánchez compareció, y ha afirmado: "Yo no quiero una foto. Si tiene que ser un encuentro sin foto me va perfectamente. No me interesa la foto, joder".
Puigdemont ha señalado que aquel encuentro no se produjo nunca y que la propuesta le dio la sensación de que en el PSOE "no habían entendido nada" de cómo es ni de lo que piensa.
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Podemos considera los cara a cara un "chantaje" del PSOE y el PP para que "nada cambie"
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, considera que los cara a cara, como el que mantendrán este jueves el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, son un "chantaje" de estos dos partidos para que "nada cambie".
"Creo que es una estrategia de los partidos más grandes, del Partido Popular y del Partido Socialista, para concentrar el voto en ellos y por tanto que no cambie nada", ha dicho sobre el cara a cara de este jueves por la noche.
Montero ha denunciado que este tipo de debates "van a seguir existiendo mientras el PP y el PSOE puedan seguir imponiendo en este país un chantaje a la gente" y ha dicho que la intención de ambas formaciones es "convencer a la sociedad de que solo hay dos opciones".
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Debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, directo | ¿Dónde puedo ver el cara a cara de las elecciones?
El encuentro protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión, comenzará a las 22:00 horas y podrá seguirse a través de las principales cadenas nacionales y autonómicas.
Los espectadores podrán seguir la emisión en diversos canales: La 1, La 2, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima.
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La JEC expedienta a Tellado por pedir el voto en una entrevista a TVE antes de la campaña
La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al secretario general del PP, Miguel Tellado, por unas declaraciones en TVE en las que reclamó "el voto útil", bien para PP o para Vox, antes del inicio de la campaña, lo que constituye una infracción de la ley electoral.
La JEC indica en un acuerdo que ha estimado parcialmente sendas denuncias presentadas por el PSOE y Frente Amplio contra Tellado por una intervención en La Hora de La 1 el 3 de noviembre.
Le advierte de que "no cabe realizar declaraciones que puedan suponer una petición de voto antes del inicio legal de la campaña", tras la convocatoria formal de elecciones, y que hacerlo supone una "vulneración de la normativa electoral".
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Abascal no ve lógico un debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Falto yo"
El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha considerado este jueves que un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya no es lógico y ha subrayado: "Falto yo".
Abascal ha subrayado que en España hay tres grandes partidos políticos, según las encuestas y su representación.
Por eso, en su opinión, ya no tienen mucha lógica los cara a cara y, además, no cree vaya ha haber mucho que discutir entre ambos, porque ha compartido las políticas en la Unión Europea.
"Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres", ha destacado el candidato de Vox, quien ha apuntado que cuando comience el debate él estará acabando un mitin en Gijón, donde lanzará un "mensaje distinto" a los de Sánchez y Feijóo.
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Ayuso asegura que no saldría en Lecturas: "No estoy desesperada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella no saldría en la portada de la revista Lecturas, como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No estoy tan mal; no estoy desesperada".
Ayuso ha hecho estas declaraciones durante su participación en la 'gala' de los Premios a los Valientes Hodíos de Tabarnia, un acto lúdico de esta plataforma contraria al independentismo que usa la sátira para reclamar simbólicamente la secesión de la zona entre las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona.
La presidenta madrileña ya ha acudido en otras ocasiones a convocatorias de Tabarnia, entidad impulsada por el dramaturgo Albert Boadella, e incluso fue investida en septiembre de 2022 como "presidenta de Tabarnia en Madrid".
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Ayuso se 'prepara' para ser nombrada por Pedro Sánchez en el cara a cara
Isabel Díaz Ayuso ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que da por hecho que Pedro Sánchez va a pronunciar su nombre en varias ocasiones esta noche a lo largo del cara a cara ante Feijóo.
"Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga 'Ayuso' o 'Comunidad de Madrid'", ha escrito en la red social X la presidenta madrileña.
Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga “Ayuso” o “Comunidad de Madrid”. https://t.co/RIiDR7ygL2 https://t.co/stjgvO6R84— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿Quién ganó el último cara a cara entre los dos candidatos?
Según la mayoría de las encuestas posteriores del cara a cara del 10 de julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo consiguió la victoria dialéctica frente a un Pedro Sánchez muy incómodo.
Mientras el PP capitalizó el triunfo en los sondeos inmediatos al encuentro, desde el entorno socialista defendieron el papel de su candidato alegando que el líder popular recurrió a datos "inexactos".
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La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE contra el PP: vea el vídeo que recreó con IA a Ábalos, Leire y Begoña Gómez
La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia que presentó el PSOE contra el PP por el uso, por parte del Partido Popular de la inteligencia artificial (IA) para recrear, en un vídeo que difundió en sus redes sociales, los rostros y la voz de, entre otros, Leire Díez, Santos Cerdán, Begoña Gómez y José Luis Ábalos.
En una resolución fechada este jueves, la JEC subraya que el PP incluyó en el clip una advertencia de que el contenido había sido generado por IA y concluye que, por tanto, no indujo al elector al engaño.
De hecho, la Junta considera este vídeo como un ejercicio de "sátira política amparada por la libertad de expresión".
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Guía para seguir el cara a cara de Sánchez y Feijóo: todos los datos que debes saber sobre los cinco bloques del debate
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras este jueves en el único cara a cara de la campaña del 29-N.
Dos horas y un formato pactado al milímetro, con árbitros de baloncesto controlando el tiempo y sin móviles en el plató.
El debate, organizado por la Academia de la Televisión en Madrid Content City (Tres Cantos), lo moderará su presidenta, María Casado.
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Feijóo está "preparado" para el cara a cara ante Sánchez: "Nos vemos esta noche"
Alberto Núñez Feijóo ha compartido a través de sus redes sociales una imagen en la que se le ve sonriente acompañado de su equipo preparando el cara a cara de esta noche ante Pedro Sánchez.
"Preparado. Nos vemos esta noche", ha escrito el líder del Partido Popular a cinco horas del inicio del cara a cara frente a Sánchez.
Preparado. Nos vemos esta noche. https://t.co/X6p6GuxWPH— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 19, 2026
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A cara de 'perro': Sánchez saldrá al ataque en el debate con Feijóo para sofocar las críticas por la corrupción y por su gestión
"Usted no es decente", le dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy a bocajarro hace casi 11 años en un debate cara a cara previo a las elecciones generales. Y el entonces líder del PP le respondió al socialista que era "ruin, mezquino y deleznable".
Hoy esto puede ser un juego de niños comparado con lo que se espera para el debate entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, hoy directo | ¿Cuándo fue el último cara a cara entre los dos candidatos?
El último cara a cara televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se celebró el 10 de julio de 2023 en Atresmedia, durante la campaña de las anteriores elecciones generales.
Aquel intenso duelo de hace más de tres años estuvo marcado por constantes interrupciones y duros reproches por los pactos, aunque finalmente el líder socialista logró formar Gobierno tras los comicios.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿Quién modera el cara a cara?
La periodista María Casado, actual presidenta de la Academia de Televisión, será la encargada de moderar en solitario el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo esta noche.
Como máxima responsable de la institución organizadora, dirigirá los tiempos desde el Plató A de Madrid Content City tras haber sido elegida por consenso entre ambos partidos como garantía de neutralidad.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿Qué bloques temáticos hay en el debate?
El debate se dividirá en cinco bloques temáticos acordados por ambos partidos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.
Cada bloque tendrá una duración exacta de dieciséis minutos repartidos equitativamente entre los candidatos, intercalando dos pausas publicitarias de tres minutos tras el segundo y el cuarto apartado.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿A qué hora empieza el debate?
El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancará hoy jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas en horario peninsular, con una duración prevista hasta aproximadamente la medianoche.
La señal institucional comenzará a emitirse a las 20:00 para cubrir la llegada de los candidatos al recinto de Madrid Content City, entrando primero el líder del PP y después el presidente del Gobierno.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez hoy | ¡Bienvenidos a la cobertura en directo!
Arranca la cuenta atrás para el esperado duelo televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a las diez de la noche, con cinco bloques temáticos clave que prometen marcar la campaña del 29N.
Moderado por María Casado, el único cara a cara de estas elecciones pondrá a prueba el temple de ambos aspirantes en cuestiones decisivas como la vivienda o la corrupción.