El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el PSOE le propuso hacerse una fotografía con Sánchez en los pasillos y el plenario del Parlamento Europeo, una oferta que rechazó porque buscaba mantener "una conversación política tranquila, discreta, larga" con él.

En la segunda entrega de su entrevista en El Mundo, el líder independentista ha explicado que la imagen propuesta era primero en los pasillos de la Eurocámara y luego en el plenario el día en que Sánchez compareció, y ha afirmado: "Yo no quiero una foto. Si tiene que ser un encuentro sin foto me va perfectamente. No me interesa la foto, joder".

Puigdemont ha señalado que aquel encuentro no se produjo nunca y que la propuesta le dio la sensación de que en el PSOE "no habían entendido nada" de cómo es ni de lo que piensa.