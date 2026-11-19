Como no hay mucho de qué hablar en este rato previo, la indumentaria centra las charlas aquí en la redacción: a Alberto Núñez Feijóo se le abre un poco el traje, de corte y color azul clásico.

A Pedro Sánchez le cae el suyo como un guante, pero el color marrón topo (parece el que llevó a la entrevista con Carlos Franganillo, el pasado lunes).

Cuando llegaba Feijóo a la sede de la Academia de Televisión, ha sorprendido su corbata, en un verde botella con pequeños topos azules... y algo menos de media hora después, llegaba Sánchez, y bajaba del coche llamando la atención con una corbata de un tono burdeos buganvilla.

¿Buscan ambos el voto de sus eventuales socios hacia sus extremos, uno a Vox y el otro a Frente Amplio?

Lo cierto es que el candidato popular llevaba esa misma corbata en la declaración institucional que hizo desde Génova el 5 de octubre, cuando se anunció el adelanto electoral. Y que la de Sánchez es también la que llevó a Mediaset, cuando sufrió la primera entrevista tensa de la campaña.