Debate Sánchez - Feijóo, en directo | Los candidatos de PSOE y PP llegan a los estudios de la Academia de Televisión para el cara a cara electoral
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan en el único debate cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29N.
La emisión arrancará a las 22:00 horas y se podrá seguir en RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y la Séptima, entre otras cadenas.
El debate durará dos horas y estará moderado por María Casado. Feijóo abrirá el encuentro y Sánchez lo cerrará.
El cara a cara está dividido en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios, corrupción y regeneración, y migración y exterior.
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Todos hablan de las corbatas: el verde botella de Feijóo busca a los votantes de Vox y el burdeos buganvilla de Sánchez, a los de Frente Amplio
Como no hay mucho de qué hablar en este rato previo, la indumentaria centra las charlas aquí en la redacción: a Alberto Núñez Feijóo se le abre un poco el traje, de corte y color azul clásico.
A Pedro Sánchez le cae el suyo como un guante, pero el color marrón topo (parece el que llevó a la entrevista con Carlos Franganillo, el pasado lunes).
Cuando llegaba Feijóo a la sede de la Academia de Televisión, ha sorprendido su corbata, en un verde botella con pequeños topos azules... y algo menos de media hora después, llegaba Sánchez, y bajaba del coche llamando la atención con una corbata de un tono burdeos buganvilla.
¿Buscan ambos el voto de sus eventuales socios hacia sus extremos, uno a Vox y el otro a Frente Amplio?
Lo cierto es que el candidato popular llevaba esa misma corbata en la declaración institucional que hizo desde Génova el 5 de octubre, cuando se anunció el adelanto electoral. Y que la de Sánchez es también la que llevó a Mediaset, cuando sufrió la primera entrevista tensa de la campaña.
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El coche de Sánchez llega también puntual a los estudios de la Academia de Televisión
Pasadas las 20:45, el presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales del 29-N, Pedro Sánchez, ha llegado en coche a los estudios de Tres Cantos de la Academia de Televisión.
Al igual que Feijóo, Sánchez ha sido recibido por la presidenta de la Academia, María Casado, el vicepresidente primero, José María Irisarri y la vicepresidenta segunda, Beatriz Maesso a pie de coche.
El coche de Sánchez llega también puntual a los estudios de la Academia de Televisión Al igual que Feijóo, Sánchez ha sido recibido por la presidenta de la Academia, María Casado https://t.co/6gpoZUBC3f— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 19, 2026
El líder socialista ha elegido un traje marrón y una corbata color buganvilla similar a la que llevó en el cara a cara de 2023.
Desde el PSOE trasladaron este miércoles que Sánchez estaba "deseando" que llegase este encuentro para "confrontar" los "recortes" y "la involución del PP" con "datos". "Este cara a cara servirá para que los españoles conozcan mejor lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre", añadieron fuentes socialistas.
Al término del debate, Torró será quien realiza una valoración del mismo ante los medios desde la Academia de Televisión.
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Debate Sánchez - Feijóo cara a cara, hoy en directo | ¿A qué hora empieza el debate electoral?
El esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancará hoy jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas en horario peninsular, prolongándose hasta aproximadamente la medianoche.
Aunque la señal institucional de la Academia de Televisión ya se encuentra activa para cubrir el acceso al plató, el cruce dialéctico sobre los cinco bloques acordados comenzará en punto a las diez.
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Llega Feijóo llega puntual a los estudios para su cara a cara
El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado en coche a los estudios de la productora Sequoya de Tres Cantos (Madrid) de la Academia de Televisión a las 20:30 de la tarde, tal y como estaba previsto.
El líder de la oposición ha sido recibido por la presidenta de la Academia, María Casado, el vicepresidente primero, José María Irisarri y la vicepresidenta segunda, Beatriz Maesso a pie de coche.
Vestido con un traje azul marino, corbata verde botella y camisa azul clara, el líder del PP iba acompañado de su directora de gabinete, Marta Varela, y ha saludado a su llegada a los directivos de la Academia.
🔵 Feijóo llega puntual a los estudios de la Academia de la Televisión para el debate cara a cara con Pedro Sánchez 🔗 Sigue la última hora en directo aquí: https://t.co/zP7PRWo7qW https://t.co/0p9QHF2fO0— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 19, 2026
Los vicepresidentes de la Academia acompañarán ahora a Feijóo a su camerino.
El orden de llegada de ambos candidatos al debate fue sorteado.
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Los equipos de Sánchez y Feijoo ya están en la Academia de Televisión
Los equipos de Sánchez y Feijoo ya se encuentran en el interior de la Academia de Televisión.
A Sánchez le acompañarán el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la directora de comunicación del partido, Ana Manzano.
Por su parte, Feijóo estará acompañado por el portavoz nacional, Borja Semper; las diputadas Marta Varela (jefa de Gabinete) y Mar Sánchez; el director de comunicación del PP, Luis de la Matta; y el asesor, Lucas Martinón.
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Debate Pedro Sánchez - Feijóo, en directo | El segundo bloque en el cara a cara de las elecciones: economía y fiscalidad
Qué propone el PSOE. Elevar al 35% la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, más impuestos a los "tecnooligarcas", blindar por ley el Salario Mínimo y asumir 83.000 millones de deuda autonómica.
Qué propone el PP. Feijóo acusa al Gobierno de subir impuestos de forma encubierta al no actualizar el IRPF con la inflación.
Promete deflactarlo, que los menores de 35 años no paguen IRPF su primer año de trabajo y un IVA del 0% en alimentos básicos mientras dure la crisis de precios.
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El PNV dice que, si está "en su mano", impedirá "con toda la fuerza que tenga" un gobierno de PP y Vox
La presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga, ha asegurado que, "si está en su mano", la formación jeltzale "impedirá con toda la fuerza que tenga un gobierno de PP y Vox", al tiempo que ha advertido de que el PSOE y Pedro Sánchez quieren "ahogar" a los vascos "en la polarización de España", pero "no lo va a conseguir".
Además, ha criticado que mientras que la formación jeltzale "ha construido las instituciones" de Euskadi, la izquierda abertzale (IA) se ha "empeñado en deslegitimarlas".
Arrizabalaga ha participado en un acto electoral en la localidad guipuzcoana de Beasain junto al candidato jeltzale al Congreso, Eneko Goia, y la alcaldesa del citado municipio, Leire Artola, donde ha recordado a los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, asesinados por ETA cuando regulaban el tráfico en el beasaindarra cruce de Zaldizurreta el 23 de noviembre de 2001.
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Sémper, en la Academia de Televisión: "Feijóo viene preparado, Feijóo quiere ganar"
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ya se encuentra en la Academia de Televisión, donde se ha mostrado confiado en que "Feijóo vuelva a ganar el debate a Sánchez como ya lo hizo en 2023".
"Feijóo viene preparado, Feijoo quiere ganar", ha señalado el 'número 3' del PP en la lista por Madrid al Congreso.
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La JEC rechaza la petición de Vox para que La Revuelta emita toda la entrevista de Abascal
La Junta Electoral Central ha desestimado la denuncia de Vox en la que se pedía que se ordenara a RTVE la publicación íntegra y sin editar de la grabación de la entrevista del líder del partido, Santiago Abascal, en el programa La Revuelta.
Vox quería además que la supresión y retención de 40 minutos de la entrevista a Abascal del pasado 9 de noviembre fuera declarada como contraria a los principios de neutralidad informativa, pluralismo político e igualdad que establece la ley electoral.
Tras la entrevista a La Revuelta, Abascal decidió aceptar exclusivamente entrevistas que permitan al partido disponer y usar sus respuestas. El partido suspendió todas las grabaciones previstas que no cumplieran dichos requisitos, incluida la del 'youtuber' Jordi Wilde.
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Debate Pedro Sánchez - Feijóo, en directo | ¿Quién organiza el debate?
La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organiza el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Plató A de Madrid Content City.
La institución ofrecerá una señal institucional gratuita a todos los medios interesados tras ser elegida por consenso entre ambos partidos como terreno neutral.
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Debate Pedro Sánchez - Feijóo, hoy en directo | El bloque de vivienda en el cara a cara de las elecciones
Qué dice el PSOE. Asegura haber activado desde 2018 la construcción de casi un millón de viviendas.
Promete un parque estatal de 100.000 viviendas a través de Casa 47, el 1% del PIB anual para vivienda y un impuesto a los grandes tenedores que no alquilen a precio asequible.
Qué denuncia el PP. Según sus propios cálculos, el Gobierno solo ha construido 540 de las 184.000 viviendas que prometió.
Feijóo propone un millón de viviendas, derogar la Ley de Vivienda, rebajar al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años y desalojar a los okupas en 48 horas.
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Feijóo rechazó una entrevista en 'Lecturas' tras la negativa de la revista a publicarla en papel
El Partido Popular ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo ha rechazado una entrevista con la revista Lecturas después de que este medio no quisiera publicarla en papel, como la de Pedro Sánchez.
Fuentes de Génova han explicado a la Agencias Efe que fue la revista del corazón la que pidió entrevistar al candidato popular.
Han añadido que el PP aceptó, pero que después la revista se negó a publicarla en su edición en papel, dejándola solo en la página web.
El PP considera que la no publicación en papel de la entrevista a Feijóo es "un veto específico del Palacio de la Moncloa".
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Puigdemont asegura que el PSOE le propuso una foto con Sánchez en el PE y que la rechazó
El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el PSOE le propuso hacerse una fotografía con Sánchez en los pasillos y el plenario del Parlamento Europeo, una oferta que rechazó porque buscaba mantener "una conversación política tranquila, discreta, larga" con él.
En la segunda entrega de su entrevista en El Mundo, el líder independentista ha explicado que la imagen propuesta era primero en los pasillos de la Eurocámara y luego en el plenario el día en que Sánchez compareció, y ha afirmado: "Yo no quiero una foto. Si tiene que ser un encuentro sin foto me va perfectamente. No me interesa la foto, joder".
Puigdemont ha señalado que aquel encuentro no se produjo nunca y que la propuesta le dio la sensación de que en el PSOE "no habían entendido nada" de cómo es ni de lo que piensa.
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Podemos considera los cara a cara un "chantaje" del PSOE y el PP para que "nada cambie"
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, considera que los cara a cara, como el que mantendrán este jueves el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, son un "chantaje" de estos dos partidos para que "nada cambie".
"Creo que es una estrategia de los partidos más grandes, del Partido Popular y del Partido Socialista, para concentrar el voto en ellos y por tanto que no cambie nada", ha dicho sobre el cara a cara de este jueves por la noche.
Montero ha denunciado que este tipo de debates "van a seguir existiendo mientras el PP y el PSOE puedan seguir imponiendo en este país un chantaje a la gente" y ha dicho que la intención de ambas formaciones es "convencer a la sociedad de que solo hay dos opciones".
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Debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, directo | ¿Dónde puedo ver el cara a cara de las elecciones?
El encuentro protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión, comenzará a las 22:00 horas y podrá seguirse a través de las principales cadenas nacionales y autonómicas.
Los espectadores podrán seguir la emisión en diversos canales: La 1, La 2, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima.
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La JEC expedienta a Tellado por pedir el voto en una entrevista a TVE antes de la campaña
La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al secretario general del PP, Miguel Tellado, por unas declaraciones en TVE en las que reclamó "el voto útil", bien para PP o para Vox, antes del inicio de la campaña, lo que constituye una infracción de la ley electoral.
La JEC indica en un acuerdo que ha estimado parcialmente sendas denuncias presentadas por el PSOE y Frente Amplio contra Tellado por una intervención en La Hora de La 1 el 3 de noviembre.
Le advierte de que "no cabe realizar declaraciones que puedan suponer una petición de voto antes del inicio legal de la campaña", tras la convocatoria formal de elecciones, y que hacerlo supone una "vulneración de la normativa electoral".
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Abascal no ve lógico un debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Falto yo"
El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha considerado este jueves que un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya no es lógico y ha subrayado: "Falto yo".
Abascal ha subrayado que en España hay tres grandes partidos políticos, según las encuestas y su representación.
Por eso, en su opinión, ya no tienen mucha lógica los cara a cara y, además, no cree vaya ha haber mucho que discutir entre ambos, porque ha compartido las políticas en la Unión Europea.
"Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres", ha destacado el candidato de Vox, quien ha apuntado que cuando comience el debate él estará acabando un mitin en Gijón, donde lanzará un "mensaje distinto" a los de Sánchez y Feijóo.
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Ayuso asegura que no saldría en Lecturas: "No estoy desesperada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella no saldría en la portada de la revista Lecturas, como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No estoy tan mal; no estoy desesperada".
Ayuso ha hecho estas declaraciones durante su participación en la 'gala' de los Premios a los Valientes Hodíos de Tabarnia, un acto lúdico de esta plataforma contraria al independentismo que usa la sátira para reclamar simbólicamente la secesión de la zona entre las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona.
La presidenta madrileña ya ha acudido en otras ocasiones a convocatorias de Tabarnia, entidad impulsada por el dramaturgo Albert Boadella, e incluso fue investida en septiembre de 2022 como "presidenta de Tabarnia en Madrid".
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Ayuso se 'prepara' para ser nombrada por Pedro Sánchez en el cara a cara
Isabel Díaz Ayuso ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que da por hecho que Pedro Sánchez va a pronunciar su nombre en varias ocasiones esta noche a lo largo del cara a cara ante Feijóo.
"Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga 'Ayuso' o 'Comunidad de Madrid'", ha escrito en la red social X la presidenta madrileña.
Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga “Ayuso” o “Comunidad de Madrid”. https://t.co/RIiDR7ygL2 https://t.co/stjgvO6R84— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿Quién ganó el último cara a cara entre los dos candidatos?
Según la mayoría de las encuestas posteriores del cara a cara del 10 de julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo consiguió la victoria dialéctica frente a un Pedro Sánchez muy incómodo.
Mientras el PP capitalizó el triunfo en los sondeos inmediatos al encuentro, desde el entorno socialista defendieron el papel de su candidato alegando que el líder popular recurrió a datos "inexactos".