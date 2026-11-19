El hielo lo ha roto la coordinadora de área de Proyección e Imagen del PP, Mar Sánchez, que se ha acercado a saludar al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.

Ambos han charlado de forma cordial. A Sánchez le acompaña también la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, junto a la dircom del PSOE, Ana Manzano, y la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.

Por parte del PP están su jefe de Gabinete, Marta Valera, el jefe de prensa de Génova, Luis de la Matta, y el diputado Borja Sémper. Este último es la gran novedad con respecto a 2023.

En cambio, en el PSOE todos se estrenan.

Hace 3 años, en el cara a cara de Atresmedia junto a Sánchez estuvo el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora fuera del partido por corrupción. Junto al que era jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López. Ahora, ministro.

En ese debate, también estaban los responsables por entonces de comunicación de Ferraz y Moncloa: Ion Antolín y Francesc Vallés.