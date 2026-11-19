Debate Sánchez - Feijóo, en directo | Última hora del cara a cara electoral del 29N
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan en el único debate cara a cara de la campaña electoral a las 22:00 horas.
El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo empezará a las 22:00 horas.
El debate tendrá una duración de dos horas.
La moderadora es la periodista María Casado.
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Así será el cara a cara (II): Cinco bloques e intervenciones iniciales y finales
El debate comenzará a las 22:00 horas con una intervención inicial de un minuto y medio de cada candidato dedicada a valorar la legislatura, y continuará con cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno, ocho por participante.
Los bloques abordarán, por este orden, vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.
Tras el segundo y el cuarto bloque habrá sendas pausas publicitarias de tres minutos, durante las que los candidatos podrán ser asistidos por un asesor previamente acreditado, además del personal de maquillaje, que tampoco podrían llevar dispositivos electrónicos.
El encuentro concluirá con una intervención final de un minuto por candidato. Según el sorteo realizado, Feijóo abrirá el debate y Sánchez será el encargado de cerrarlo.
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El saludo de los equipos
El hielo lo ha roto la coordinadora de área de Proyección e Imagen del PP, Mar Sánchez, que se ha acercado a saludar al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.
Ambos han charlado de forma cordial. A Sánchez le acompaña también la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, junto a la dircom del PSOE, Ana Manzano, y la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.
Por parte del PP están su jefe de Gabinete, Marta Valera, el jefe de prensa de Génova, Luis de la Matta, y el diputado Borja Sémper. Este último es la gran novedad con respecto a 2023.
En cambio, en el PSOE todos se estrenan.
Hace 3 años, en el cara a cara de Atresmedia junto a Sánchez estuvo el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora fuera del partido por corrupción. Junto al que era jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López. Ahora, ministro.
En ese debate, también estaban los responsables por entonces de comunicación de Ferraz y Moncloa: Ion Antolín y Francesc Vallés.
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Así será el cara a cara (I): Sánchez y Feijóo debatirán sentados y sin dispositivos electrónicos
Sánchez y Feijóo debatirán este jueves sentados frente a frente, en sillas blancas y separados por una mesa de dos metros y medio de longitud, sin dispositivos electrónicos, aunque podrán mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.
La moderadora del cara a cara, la periodista María Casado, estará situada frente a ambos candidatos, fuera de la mesa.
Es probable que ella comience su presentación en el debate de pie junto a la mesa de los candidatos para después situarse frente a ellos, en una posición que facilitará el contacto visual y dejará todo el protagonismo a Sánchez y Feijóo.
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Tan sólo un asesor por candidato podrá entrar en plató durante las pausas
El cara a cara entre Sánchez y Feijóo contará con dos pausas que se harán después del segundo y el cuarto bloque.
En estas pausas podrán ser asesorados por sus respectivos equipos, aunque tan sólo una persona de confianza podrá entrar a plató para darles instrucciones.
En el caso de Sánchez, la persona elegida será Diego Rubio, mientras que por parte de Alberto Núñez Feijóo quien estará a su lado será Marta Varela.
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Nogueras (Junts): "No estar con el PSOE no quiere decir estar con el PP"
La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado que su formación no está en la Cámara Baja para "hacer de palmeros" o "figurantes a cambio de nada", y ha advertido: "No estar con el PSOE no quiere decir estar con el PP, y no estar con el PP no quiere decir estar con el PSOE".
Lo ha dicho en un mitin en Tortosa (Tarragona) este jueves, en una jornada marcada por la entrevista en 'El Mundo' del líder de Junts, Carles Puigdemont, por la que su partido ha recibido críticas de ERC, Comuns y PSC, quienes le han acusado de alinearse con los intereses de PP y de Vox.
"Hoy todos braman contra Junts. ¿Y por qué? Porque somos los que mejor representamos la Cataluña que no se doblega ante nadie, sobre todo ante la extrema derecha", ha mantenido.
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Abascal apela al voto abstencionista y de las mujeres, a la que asegura que Vox protegerá
El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este jueves el apoyo de los abstencionistas, así como de las mujeres, a que las que ha asegurado que serán protegidas por su partido "de verdad" y sin "demagogia".
Abascal ha hecho este llamamiento en un mitin en Gijón, en el que ha afirmado que si las mujeres pueden tener confianza en alguien, es en Vox, porque las protegerá "de la mayor amenaza importada".
"Podéis estar seguras todas vosotras (...) Tenemos la firme determinación de proteger también a las mujeres, igual que a los hombres", ha prometido.
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Rufián desea que Sánchez y Feijóo hablen en el 'cara a cara' de políticas que mejoren la vida de la gente
El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso de los Diputación, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que estaría muy bien que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente hablarán en el debate de esta noche de políticas que realmente incidan para mejor en la vida de la gente.
"Creo que ha costado mucho durante todos estos años que el PSOE se mueva para según qué cosas, y creo que las izquierdas soberanistas Bildu, BNG, Compromís y ERC, también evidentemente Podemos y Sumar, hemos presionado al PSOE hasta límites casi insoportables para hacer cosas buenas para la gente, para mejorar la agenda legislativa, y yo me siento también orgulloso de eso", ha apuntado Rufián.
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Todos hablan de las corbatas: el verde botella de Feijóo busca a los votantes de Vox y el burdeos buganvilla de Sánchez, a los de Frente Amplio
Como no hay mucho de qué hablar en este rato previo, la indumentaria centra las charlas aquí en la redacción: a Alberto Núñez Feijóo se le abre un poco el traje, de corte y color azul clásico.
A Pedro Sánchez le cae el suyo como un guante, pero el color marrón topo (parece el que llevó a la entrevista con Carlos Franganillo, el pasado lunes).
Cuando llegaba Feijóo a la sede de la Academia de Televisión, ha sorprendido su corbata, en un verde botella con pequeños topos azules... y algo menos de media hora después, llegaba Sánchez, y bajaba del coche llamando la atención con una corbata de un tono burdeos buganvilla.
¿Buscan ambos el voto de sus eventuales socios hacia sus extremos, uno a Vox y el otro a Frente Amplio?
Lo cierto es que el candidato popular llevaba esa misma corbata en la declaración institucional que hizo desde Génova el 5 de octubre, cuando se anunció el adelanto electoral. Y que la de Sánchez es también la que llevó a Mediaset, cuando sufrió la primera entrevista tensa de la campaña.
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El coche de Sánchez llega también puntual a los estudios de la Academia de Televisión
Pasadas las 20:45, el presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales del 29-N, Pedro Sánchez, ha llegado en coche a los estudios de Tres Cantos de la Academia de Televisión.
Al igual que Feijóo, Sánchez ha sido recibido por la presidenta de la Academia, María Casado, el vicepresidente primero, José María Irisarri y la vicepresidenta segunda, Beatriz Maesso a pie de coche.
El coche de Sánchez llega también puntual a los estudios de la Academia de Televisión Al igual que Feijóo, Sánchez ha sido recibido por la presidenta de la Academia, María Casado https://t.co/6gpoZUBC3f— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 19, 2026
El líder socialista ha elegido un traje marrón y una corbata color buganvilla similar a la que llevó en el cara a cara de 2023.
Desde el PSOE trasladaron este miércoles que Sánchez estaba "deseando" que llegase este encuentro para "confrontar" los "recortes" y "la involución del PP" con "datos". "Este cara a cara servirá para que los españoles conozcan mejor lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre", añadieron fuentes socialistas.
Al término del debate, Torró será quien realiza una valoración del mismo ante los medios desde la Academia de Televisión.
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Debate Sánchez - Feijóo cara a cara, hoy en directo | ¿A qué hora empieza el debate electoral?
El esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancará hoy jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas en horario peninsular, prolongándose hasta aproximadamente la medianoche.
Aunque la señal institucional de la Academia de Televisión ya se encuentra activa para cubrir el acceso al plató, el cruce dialéctico sobre los cinco bloques acordados comenzará en punto a las diez.
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Llega Feijóo puntual a los estudios para su cara a cara
El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado en coche a los estudios de la productora Sequoya de Tres Cantos (Madrid) de la Academia de Televisión a las 20:30 de la tarde, tal y como estaba previsto.
El líder de la oposición ha sido recibido por la presidenta de la Academia, María Casado, el vicepresidente primero, José María Irisarri y la vicepresidenta segunda, Beatriz Maesso a pie de coche.
Vestido con un traje azul marino, corbata verde botella y camisa azul clara, el líder del PP iba acompañado de su directora de gabinete, Marta Varela, y ha saludado a su llegada a los directivos de la Academia.
🔵 Feijóo llega puntual a los estudios de la Academia de la Televisión para el debate cara a cara con Pedro Sánchez 🔗 Sigue la última hora en directo aquí: https://t.co/zP7PRWo7qW https://t.co/0p9QHF2fO0— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 19, 2026
Los vicepresidentes de la Academia acompañarán ahora a Feijóo a su camerino.
El orden de llegada de ambos candidatos al debate fue sorteado.
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Los equipos de Sánchez y Feijoo ya están en la Academia de Televisión
Los equipos de Sánchez y Feijoo ya se encuentran en el interior de la Academia de Televisión.
A Sánchez le acompañarán el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la directora de comunicación del partido, Ana Manzano.
Por su parte, Feijóo estará acompañado por el portavoz nacional, Borja Semper; las diputadas Marta Varela (jefa de Gabinete) y Mar Sánchez; el director de comunicación del PP, Luis de la Matta; y el asesor, Lucas Martinón.
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Debate Pedro Sánchez - Feijóo, en directo | El segundo bloque en el cara a cara de las elecciones: economía y fiscalidad
Qué propone el PSOE. Elevar al 35% la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, más impuestos a los "tecnooligarcas", blindar por ley el Salario Mínimo y asumir 83.000 millones de deuda autonómica.
Qué propone el PP. Feijóo acusa al Gobierno de subir impuestos de forma encubierta al no actualizar el IRPF con la inflación.
Promete deflactarlo, que los menores de 35 años no paguen IRPF su primer año de trabajo y un IVA del 0% en alimentos básicos mientras dure la crisis de precios.
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El PNV dice que, si está "en su mano", impedirá "con toda la fuerza que tenga" un gobierno de PP y Vox
La presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga, ha asegurado que, "si está en su mano", la formación jeltzale "impedirá con toda la fuerza que tenga un gobierno de PP y Vox", al tiempo que ha advertido de que el PSOE y Pedro Sánchez quieren "ahogar" a los vascos "en la polarización de España", pero "no lo va a conseguir".
Además, ha criticado que mientras que la formación jeltzale "ha construido las instituciones" de Euskadi, la izquierda abertzale (IA) se ha "empeñado en deslegitimarlas".
Arrizabalaga ha participado en un acto electoral en la localidad guipuzcoana de Beasain junto al candidato jeltzale al Congreso, Eneko Goia, y la alcaldesa del citado municipio, Leire Artola, donde ha recordado a los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, asesinados por ETA cuando regulaban el tráfico en el beasaindarra cruce de Zaldizurreta el 23 de noviembre de 2001.
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Sémper, en la Academia de Televisión: "Feijóo viene preparado, Feijóo quiere ganar"
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ya se encuentra en la Academia de Televisión, donde se ha mostrado confiado en que "Feijóo vuelva a ganar el debate a Sánchez como ya lo hizo en 2023".
"Feijóo viene preparado, Feijoo quiere ganar", ha señalado el 'número 3' del PP en la lista por Madrid al Congreso.
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La JEC rechaza la petición de Vox para que La Revuelta emita toda la entrevista de Abascal
La Junta Electoral Central ha desestimado la denuncia de Vox en la que se pedía que se ordenara a RTVE la publicación íntegra y sin editar de la grabación de la entrevista del líder del partido, Santiago Abascal, en el programa La Revuelta.
Vox quería además que la supresión y retención de 40 minutos de la entrevista a Abascal del pasado 9 de noviembre fuera declarada como contraria a los principios de neutralidad informativa, pluralismo político e igualdad que establece la ley electoral.
Tras la entrevista a La Revuelta, Abascal decidió aceptar exclusivamente entrevistas que permitan al partido disponer y usar sus respuestas. El partido suspendió todas las grabaciones previstas que no cumplieran dichos requisitos, incluida la del 'youtuber' Jordi Wilde.
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Debate Pedro Sánchez - Feijóo, en directo | ¿Quién organiza el debate?
La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organiza el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Plató A de Madrid Content City.
La institución ofrecerá una señal institucional gratuita a todos los medios interesados tras ser elegida por consenso entre ambos partidos como terreno neutral.
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Debate Pedro Sánchez - Feijóo, hoy en directo | El bloque de vivienda en el cara a cara de las elecciones
Qué dice el PSOE. Asegura haber activado desde 2018 la construcción de casi un millón de viviendas.
Promete un parque estatal de 100.000 viviendas a través de Casa 47, el 1% del PIB anual para vivienda y un impuesto a los grandes tenedores que no alquilen a precio asequible.
Qué denuncia el PP. Según sus propios cálculos, el Gobierno solo ha construido 540 de las 184.000 viviendas que prometió.
Feijóo propone un millón de viviendas, derogar la Ley de Vivienda, rebajar al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años y desalojar a los okupas en 48 horas.
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Feijóo rechazó una entrevista en 'Lecturas' tras la negativa de la revista a publicarla en papel
El Partido Popular ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo ha rechazado una entrevista con la revista Lecturas después de que este medio no quisiera publicarla en papel, como la de Pedro Sánchez.
Fuentes de Génova han explicado a la Agencias Efe que fue la revista del corazón la que pidió entrevistar al candidato popular.
Han añadido que el PP aceptó, pero que después la revista se negó a publicarla en su edición en papel, dejándola solo en la página web.
El PP considera que la no publicación en papel de la entrevista a Feijóo es "un veto específico del Palacio de la Moncloa".
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Puigdemont asegura que el PSOE le propuso una foto con Sánchez en el PE y que la rechazó
El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el PSOE le propuso hacerse una fotografía con Sánchez en los pasillos y el plenario del Parlamento Europeo, una oferta que rechazó porque buscaba mantener "una conversación política tranquila, discreta, larga" con él.
En la segunda entrega de su entrevista en El Mundo, el líder independentista ha explicado que la imagen propuesta era primero en los pasillos de la Eurocámara y luego en el plenario el día en que Sánchez compareció, y ha afirmado: "Yo no quiero una foto. Si tiene que ser un encuentro sin foto me va perfectamente. No me interesa la foto, joder".
Puigdemont ha señalado que aquel encuentro no se produjo nunca y que la propuesta le dio la sensación de que en el PSOE "no habían entendido nada" de cómo es ni de lo que piensa.