Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ven las caras hoy en el único debate cara a cara de la campaña del 29-N. La emisión arrancará a las 22:00 horas y se podrá seguir en RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y la Séptima, entre otras cadenas.

El debate tendrá una duración de dos horas y contará con un formato con árbitros de baloncesto controlando el tiempo y moderado por María Casado. El sorteo ha determinado que Feijóo abra el encuentro y Sánchez lo cierre.

El cara a cara está dividido en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios, corrupción y regeneración, y migración y exterior.