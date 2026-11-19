Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | Última hora del cara a cara entre los candidatos de PP y PSOE
Siga la última hora del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de la campaña electoral del 29-N.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ven las caras hoy en el único debate cara a cara de la campaña del 29-N. La emisión arrancará a las 22:00 horas y se podrá seguir en RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y la Séptima, entre otras cadenas.
El debate tendrá una duración de dos horas y contará con un formato con árbitros de baloncesto controlando el tiempo y moderado por María Casado. El sorteo ha determinado que Feijóo abra el encuentro y Sánchez lo cierre.
El cara a cara está dividido en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios, corrupción y regeneración, y migración y exterior.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿Quién modera el cara a cara?
La periodista María Casado, actual presidenta de la Academia de Televisión, será la encargada de moderar en solitario el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo esta noche.
Como máxima responsable de la institución organizadora, dirigirá los tiempos desde el Plató A de Madrid Content City tras haber sido elegida por consenso entre ambos partidos como garantía de neutralidad.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿Qué bloques temáticos hay en el debate?
El debate se dividirá en cinco bloques temáticos acordados por ambos partidos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.
Cada bloque tendrá una duración exacta de dieciséis minutos repartidos equitativamente entre los candidatos, intercalando dos pausas publicitarias de tres minutos tras el segundo y el cuarto apartado.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, directo | ¿A qué hora empieza el debate?
El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancará hoy jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas en horario peninsular, con una duración prevista hasta aproximadamente la medianoche.
La señal institucional comenzará a emitirse a las 20:00 para cubrir la llegada de los candidatos al recinto de Madrid Content City, entrando primero el líder del PP y después el presidente del Gobierno.
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Debate entre Feijóo y Pedro Sánchez hoy | ¡Bienvenidos a la cobertura en directo!
Arranca la cuenta atrás para el esperado duelo televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a las diez de la noche, con cinco bloques temáticos clave que prometen marcar la campaña del 29N.
Moderado por María Casado, el único cara a cara de estas elecciones pondrá a prueba el temple de ambos aspirantes en cuestiones decisivas como la vivienda o la corrupción.